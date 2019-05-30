المالية: صرف رواتب يونيو بداية من 23 الشهر المقبل

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

أجور

أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا جديدًا، بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية للعام 2018 - 2019، وحلول الأعياد والإجازات الرسمية، يتضمن إقرار مواعيد إضافية لصرف مرتب شهرى يونيو، ويوليو، ومتأخرات مايو ويوليو 2019. وأعلنت الوزارة أنه تيسيرًا على العاملين بالدولة، فقد تقرر إضافة مواعيد جديدة لصرف المرتبات والأجور بما فيها المحولة للبنوك، و"النفقة" عن شهرى يونيو، ويوليو ومتأخرات مايو ويوليو. وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف متأخرات مايو 2019، يوم 3 يونيو المقبل، ومرتبات يونيو اعتبارًا من يوم 23 إلى 28 يونيو.

وأضاف عواد أنه سيتم صرف مرتبات شهر يوليو من يوم 24 إلى 30 يوليو، ومتأخرات يوليو يومى 6 و7 أغسطس مع مراعاة خصم ما قد يُصرف للعاملين دون حق، من استحقاقاتهم خلال الشهر التالى. ووجهت وزارة المالية المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة المستقلة، والمديرين