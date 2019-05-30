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المالية: صرف رواتب يونيو بداية من 23 الشهر المقبل

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
أجور
أجور
أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا جديدًا، بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية للعام 2018 - 2019، وحلول الأعياد والإجازات الرسمية، يتضمن إقرار مواعيد إضافية لصرف مرتب شهرى يونيو، ويوليو، ومتأخرات مايو ويوليو 2019. وأعلنت الوزارة أنه تيسيرًا على العاملين بالدولة، فقد تقرر إضافة مواعيد جديدة لصرف المرتبات والأجور بما فيها المحولة للبنوك، و"النفقة" عن شهرى يونيو، ويوليو ومتأخرات مايو ويوليو. وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف متأخرات مايو 2019، يوم 3 يونيو المقبل، ومرتبات يونيو اعتبارًا من يوم 23 إلى 28 يونيو.
وأضاف عواد أنه سيتم صرف مرتبات شهر يوليو من يوم 24 إلى 30 يوليو، ومتأخرات يوليو يومى 6 و7 أغسطس مع مراعاة خصم ما قد يُصرف للعاملين دون حق، من استحقاقاتهم خلال الشهر التالى. ووجهت وزارة المالية المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة المستقلة، والمديرين
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التموين تعرض أسماكا ولحوما بالعيد.. تعرف على أسعارها

وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محاولة منها للمساهمة فى تخفيض الأسعار طرحت كميات كبيرة من السلع المرتبطة بعيد الفطر، والتى تتوقع أن يقبل المواطنون على شرائها خلال الأيام القليلة القادمة بأسعار تقل عن السوق الخارجية بنسبة تصل إلى نحو الـ20%، وفقا لتصريحات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتم بالفعل البدء فى ضخ تلك السلع بالأسواق منذ بداية الأسبوع الجاري ويستمر الضخ كلما زاد الطلب على الشراء وفقا لاحتياجات المواطنين.
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رفع تعويضات الحوادث.. أبرز تعديلات قانون سوق التأمين

اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس، جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة نصوص مواد مشروع القانون المنظم لعمل سوق التأمين، امتدت على مدى خمسة أشهر للخروج بالنسخة الأخيرة قبل العرض على مجلس إدارة الهيئة. وقال محمد عمران، رئيس الهيئة، إنه من المقرر عرض المسودة النهائية لمشروع القانون على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه القادم تمهيدًا للبدء في إرساله للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون في صورته النهائية. ومن المقرر أن ينتهي مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية من مراجعة مشروع القانون عقب إجازة عيد الفطر.
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مصر تشهد مؤتمر «مستقبل مراكز البيانات» يونيو المقبل

انطلاقا من أهمية صناعة مراكز البيانات، تعقد الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر مستقبل مراكز البيانات "The Future Of Data Center" تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، خلال الفترة من 16- 18 يونيو المقبل بالقاهرة، والذي يقام تحت شعار How The Big Player Play، وبزيادة في المشاركات من الشركات العالمية والمحلية والشركات الراعية بنسبة 40%، ومن المتوقع أن يشارك في دورة هذا العام أكثر من ألفي شخص على مدار أيام المؤتمر والمعرض، وأكدت 15 شركة عالمية حضورها ومشاركتها في جلسات المؤتمر التي تتجاوز 45 جلسة ويشارك فيها 60 متحدثا رئيسيا.
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20% زيادة متوقعة في مبيعات الذهب خلال موسم العيد

شهدت أسعار الذهب فى الآونة الأخيرة تراجعا بالسوق العالمية والمحلية نتيجة هدوء الأوضاع العالمية والتى أثرت إيجابا فى استقرار السعر لما يقرب من شهر متصل، إلى أن أخذ فى منحدر الانخفاض خلال الأيام القليلة الماضية وفقا لما أعلنته شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
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فلوس

بدءا من اليوم.. صرف رواتب العاملين بالدولة

تبدأ وزارة المالية اليوم، الخميس، صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال مايو الجارى، لنحو 6 ملايين مواطن يعملون بالجهاز الإدارى والحكومى، يتقاضون رواتبهم عن طريق كروت البنوك والتحويلات المصرفية. وأكدت المالية صرف مرتبات وأجور شهر مايو 2019 لتبدأ من يوم 23 إلى 29 مايو الجارى، بدلا من المواعيد المعتادة شهريًا التي تحدد موعد الصرف في الفترة من 24 الي 28 من كل شهر، وذلك بمناسبة قرب حلول موسم الأعياد، مشيرة إلى أنه فى حالة أن وافق أحد تلك الأيام إجازة رسمية أو أسبوعية يتم عن طريق التحويل لحسابات الرواتب لموظفى الدولة بعد الساعة 12 مساء يوم العمل السابق.
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البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 17 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، إذ تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
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تخفيض غرامة الدفع الكاش وتأجيل تحصيلها إلى 16 يونيو

قررت وزارة المالية تأجيل تحصيل المصروفات الإدارية "الغرامة" المفروضة على المواطنين الراغبين في عدم سداد مدفوعاتهم الحكومية بالوسائل الإلكترونية إلى 16 يونيو المقبل. كما قررت المالية بدء تطبيق تلك الرسوم بداية من 16 يونيو المقبل، كما خفضت نسبة الرسوم لتصل إلى 5% بدلًا من 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده بحد أقصى 7 آلاف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه. وبدأت الحكومة أول مايو الجاري في تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، من خلال إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المدفوعات المالية، والتي تزيد على 500 جنيه باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
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خسرت 43 مليارا من أول مايو.. ماذا يحدث في بورصة مصر؟

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا ملحوظا منذ بداية شهر مايو الجاري، وخسر رأس المال السوقي ما يقرب من نحو 42.8 مليار جنيه، ليغلق على مستوى 765.9 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسات اليوم، الخميس، مقارنة بنحو 808.7 مليار جنيه في آخر جلسة خلال شهر أبريل الماضي، وهو ما أرجعه الخبراء إلى عدة أسباب، ويأتى في مقدمتها ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، حيث تتوقع وزارة المالية تحصيل نحو 1.779 مليار جنيه إيرادات ضريبية منها خلال العام المالي المقبل 2019-2020، حسب البيان المالي التحليلي لمشروع الموازنة الجديدة 2020.
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