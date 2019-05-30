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هذه أرخص سيارات رياضية متاحة بالأسواق

تمنح السيارات الرياضية الرخيصة فرصة للجمهور من أجل الشراء والاعتماد على موديلات ذات إمكانات كبيرة دون أن يصل سعرها إلى مستويات السيارات الرياضية بمفهومها التقليدي
تحرير:محمود نبيل ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م
سيفيك
سيفيك
تبذل العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات مجهودات واسعة من أجل اجتذاب الجمهور من خلال العشرات من العوامل، سواء كانت عبر الإمكانات الرياضية المتطورة أو التقنيات الحديثة في السيارات أو الأسعار المعقولة، ولذلك فإن الجمع بين كافة تلك العوامل قد يرجح كفة تلك الموديلات. ولا شك أن السيارات الرياضية هي التي تستطيع أن تمنح المستهلك الإمكانات الفنية والتقنيات المتطورة، وهو ما يعني أن مراعاة أسعار تلك الموديلات يمكن أن تكون من الخيارات المفضلة للجمهور الباحث عن إمكانيات كبيرة بأسعار معقولة في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "هوت كارز" المعنية بالسيارات مجموعة من أرخص السيارات الرياضية في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، والتي تتمتع بإمكانات كبيرة على المستوى الفني. فورد موستانج تعد واحدة من أهم السيارات الرياضية التي أصدرت في ستينيات القرن الماضي، وفي العام الجاري تتمتع بمحرك إيكوبوست بسعة
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