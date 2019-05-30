هذه أرخص سيارات رياضية متاحة بالأسواق

تمنح السيارات الرياضية الرخيصة فرصة للجمهور من أجل الشراء والاعتماد على موديلات ذات إمكانات كبيرة دون أن يصل سعرها إلى مستويات السيارات الرياضية بمفهومها التقليدي
تبذل العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات مجهودات واسعة من أجل اجتذاب الجمهور من خلال العشرات من العوامل، سواء كانت عبر الإمكانات الرياضية المتطورة أو التقنيات الحديثة في السيارات أو الأسعار المعقولة، ولذلك فإن الجمع بين كافة تلك العوامل قد يرجح كفة تلك الموديلات.
ولا شك أن السيارات الرياضية هي التي تستطيع أن تمنح المستهلك الإمكانات الفنية والتقنيات المتطورة، وهو ما يعني أن مراعاة أسعار تلك الموديلات يمكن أن تكون من الخيارات المفضلة للجمهور الباحث عن إمكانيات كبيرة بأسعار معقولة في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "هوت كارز" المعنية بالسيارات مجموعة من أرخص السيارات الرياضية في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، والتي تتمتع بإمكانات كبيرة على المستوى الفني.
فورد موستانج
تعد واحدة من أهم السيارات الرياضية التي أصدرت في ستينيات القرن الماضي، وفي العام الجاري تتمتع بمحرك إيكوبوست بسعة
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "هوت كارز" المعنية بالسيارات مجموعة من أرخص السيارات الرياضية في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، والتي تتمتع بإمكانات كبيرة على المستوى الفني.
فورد موستانج
تعد واحدة من أهم السيارات الرياضية التي أصدرت في ستينيات القرن الماضي، وفي العام الجاري تتمتع بمحرك إيكوبوست بسعة 2300 سي سي بشاحن توربيني، مما يؤهلها لضخ قوة مقدارها 310 أحصنة، وهي مكونة من 4 إسطوانات بنظام تعليق خلفي مستقل، وناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات أو أوتوماتيكي ذو 10 سرعات، وهي تعرض في الوقت الحالي بأسعار تصل إلى 26 ألف دولار، وهو ما يقل بكثير عن مستويات الأسعار الخاصة بالسيارات الرياضية.
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هوندا S2000
على الرغم من كونها لم تنتج لأكثر من 10 سنوات في الأسواق العالمية، إلا أنها استطاعت تحقيق انتشار واسع في العديد من الأسواق العالمية، وبالأخص على مستوى السوق الأمريكي، وهي تعمل بمحرك ذي سعة 2000 سي سي، وهي أيضًا واحدة من أهم الموديلات التي تتمتع بتكنولوجيا فائقة، وتتراوح أسعار موديلاتها المستعملة بطبيعة الحال من 10 إلى 30 ألف دولار، وهي بطبيعة الحال أقل من السيارات الرياضية الأخرى.
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تويوتا 86
كانت هذه السيارة منذ إنتاجها في 2012 وحتى وقت قريب، تعرف باسم سوبارو BRZ أو سكيون FR-S.
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وتتمتع السيارة بإمكانات تؤهلها لأن تكون من بين السيارات الرياضية الأكثر جودة على مستوى الأسواق العالمية، خاصة أنها أيضًا من بين السيارات التي تتوفر بأسعار جيدة على مستوى الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، وهي لا تزيد أسعارها على 30 ألف دولار؛ مما يجعلها من أهم الإصدارات الرياضية المستعملة ذات الأسعار المعقولة.
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شيفروليه كمارو
تعد منافسة فورد موستانج الرئيسة في العديد من الأسواق العالمية، لا سيما أنها من بين الإصدارات التي كانت دومًا من الموديلات الرياضية التي يفضلها الجمهور على مستوى الأسواق العالمية، وهذا يرجع بشكل رئيس إلى التطوير المستمر الذي تراعيه الشركة الأمريكية في عملية تصنيع شيفروليه كمارو خلال السنوات القليلة الماضية.
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وتتراوح أسعار شيفروليه كمارو ما بين 25 و30 ألف دولار، وهو ما يجعلها أكثر من موديلات كثيرة من ناحية مناسبتها والأسعار المعقولة التي تطرح ها في الأسواق.
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هوندا سيفيك SI
لا شك أنها من بين أشهر الموديلات الرياضية على مستوى الأسواق العالمية بشكل تام، خاصة وأنها تمتلك تاريخًا طويلا، وهو الأمر الذي جعلها من بين أهم السيارات الرياضية في العالم، وتتواجد في الأسواق بسعر لا يزيد على 23 ألف دولار.