رياضة

رئيس الزمالك لنجله: «لا تتحدث عن شوبير أنت ابن ناس»

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م
أمير مرتضى وأحمد جلال
أمير مرتضى وأحمد جلال
وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى نجله أمير مرتضى، المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، قبل ساعات من مواجهة فريقه أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وقال رئيس الأبيض خلال فيديو نشر عبر الموقع الرسمي للنادي: «لا تتحدث عن شوبير وعبد الحفيظ مرة أخرى، أنت ابن ناس وكنت ظابط شرطة، أعدائي الآن شوبير وعبد الحفيظ».
وتابع رئيس الزمالك، بأن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلسه، أجلوا البت في انسحابه من الدوري، إلى يوم السبت المقبل، انتظارًا لنتيجة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي، مضيفًا: «الخطيب بيلعب لعبة بعد قراره بالانسحاب، إذا استطعنا الفوز على الإنتاج سيقرر الخطيب الانسحاب من الدوري، وإذا
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الزمالك-والداخلية‎ (1)

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي

استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه لخوض مواجهة الإنتاج الحربي، التي ستقام على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة، على استاد السلام، انتهى بفوز القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدفي أبناء ميت عقبة يوسف إبراهيم أوباما، بينما أحرز هدف العجلات العربية محمد رجب من ضربة جزاء.
الخطيب-والعامرى-فاروق-واعضاء النادى -الاهلى

رئيس الزمالك يتحدث عن انسحاب الخطيب من الدوري

اجتمع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة فريقه أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ووجه رئيس الزمالك التهنئة للاعبين على الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، السبت الماضي، على حساب فريق نهضة بركان المغربي، مشيدًا بإصرارهم على تحقيق اللقب وإسعاد الجماهير.
نيمار

الرياضة في صحف العالم بين بطولة ساري وعودة نيمار

ركزت الصحف الإيطالية، الصادرة صباح اليوم الخميس، على قيادة ماوريسيو ساري لفريق تشيلسي، لحصد لقب الدوري الأوروبي، بعد الفوز على أرسنال في النهائي بنتيجة (4-1)، وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "يوفنتوس، ساري يطير، فاز مع تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي بعد مباراة كبيرة حيث سحق أرسنال 4-1، والآن ضغط البيانكونيري يبدأ.. لقاء بين أنييلي ورئيس تشيلسي من أجل الضوء الأخضر للصفقة"، وأضافت "علامات كونتي وحركته الأولى.. إيكاردي سيرحل.. غدًا إنتر ميلان سيعلن عن المدرب الجديد، الذي لا يريد ماوريتو".
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الخطيب-والعامرى-فاروق-واعضاء النادى -الاهلى

رئيس الزمالك يتحدث عن انسحاب الخطيب من الدوري

اجتمع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة فريقه أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ووجه رئيس الزمالك التهنئة للاعبين على الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، السبت الماضي، على حساب فريق نهضة بركان المغربي، مشيدًا بإصرارهم على تحقيق اللقب وإسعاد الجماهير.
محمود-الخطيب العامرى-فاروق

رئيس الزمالك عن بيان الأهلي: «الحساب يوم الاثنين»

واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومه على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تعقيبًا على بيان النادي الأحمر الذي تم إصداره في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «لن أرد على بيان الأهلي الآن؛ لأن هناك دولة ستقوم بالرد في الوقت المناسب، بعد دراسة الموقف لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والحساب من جانبي سيكون يوم الإثنين عقب مباراة نهضة بركان».
محمود-الخطيب العامرى-فاروق

رئيس الزمالك للخطيب: «أتحداك أن تطلب حكام أجانب»

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يتحدى أن يطلب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حكامًا أجانب، لإدارة مباريات الفريق الأحمر القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي. وتابع رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة السبت، من برنامج «الرياضة اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، موجهًا حديثه للخطيب: «أتحداك أن تطلب حكام أجانب، إذا كنت متأكد من أنك تحصل بطولات حلال، وسأقوم بتقديم التحية لك، إذا طلبت حكام أجانب وفزت في النهاية».
الاهلى-ونجوم-المستقبل-تصوير-سامح-ابوحسن‎ (9)

انفعال الخطيب وتصرف إكرامي.. 5 مشاهد في فوز الأهلي

فوز مهم للغاية حققه الأهلي على نظيره النجوم، جعله يعود لاعتلاء صدارة جدول ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز أقرب منافسيه بفارق نقطتين، وله مباراتان مؤجلتان. وصول الأهلي إلى النقطة 67 في المركز الأول بالدوري المصري، جعله يوسع الفارق أيضًا مع غريمه التقليدي الزمالك، إلى 7 نقاط، لكن الفريق الأبيض له مباراتان إضافيتان لم يخضهما بسبب انشغاله بمبارياته في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، لكن يظل فارق النقاط أمرًا في صالح المارد الأحمر.
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