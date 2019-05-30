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البحوث الفلكية: بدء فصل الصيف 21 يونيو المُقبل

رئيس معهد البحوث الفلكية: تسميه مدار السرطان بهذا الاسم ترجع إلى أن الشمس عندما تصل إلى الذروة في خط العرض هذا فإنها تدخل برج السرطان الفلكي
تحرير:إسلام الشاذلي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م
جو شديد الحرارة
جو شديد الحرارة
قال الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه بدأ العد التنازلي لبداية فصل الصيف جغرافيا وفلكيا، والتي حددتها الحسابات الفلكية له الساعة الخامسة و54 دقيقة مساء يوم الجمعة الموافق 21 يونيو المقبل بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة. وأضاف القاضي اليوم الخميس، أن الشمس استمرت بعد لحظة الاعتدال الربيعي في 20 مارس الماضي في حركتها الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيا، ويواصل ميل أشعتها في الزيادة فيزداد طول النهار وينقص طول الليل في مصر والدول الواقعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي.
وأكد القاضي، أن درجة الحرارة ترتفع حتى تصبح الشمس عمودية تماما على مدار السرطان حول يوم 21 يونيو المقبل إيذاننا بلحظة بدء الصيف.وأوضح أن تسميه مدار السرطان بهذا الاسم ترجع إلى أن الشمس عندما تصل إلى الذروة في خط العرض هذا، فإنها تدخل برج السرطان الفلكي، مشيرا إلى أنه خط وهمي يمر بمصر، ويعد واحدا من
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السيسى

السيسي يشارك في القمتين العربية والإسلامية بالسعودية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وكان في استقبال السيسي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ووفد سعودي، حيث حرص الرئيس السيسي على مصافحة الوفد السعودي الذي جاء لاستقباله في مطار الملك عبدالعزيز بجدة. واستمع الرئيس لشرح مفصل من العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي، حول الاعتداءات الإيرانية على المملكة العربية السعودية.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

انفراجة في أزمة مستحقات 300 صيدلي مصري بالسعودية

أعلنت وزارة القوى العاملة، انفراجة في مستحقات 300 صيدلي مصري يعملون بشركة تداوي الطبية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بصرف 2000 ريال بشكل عاجل اليوم لكل صيدلي، فضلا عن صرف 1500 ريال منذ أسبوعين. وكانت الوزارة قد تلقت اتصالاً هاتفيًا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية بالرياض الدكتور ياسر غازي يفيد بصرف هذه المبالغ من قبل الشركة التي وعدت بانفراجه في الأزمة المالية عقب عيد الفطر المبارك والاستمرار في صرف مستحقات الصيادلة عقب إعادة تشغيل الصيدليات التابعة لها بشكل كامل.
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أزمات التابلت وصعوبة الامتحان.. شكاوى أولى ثانوي من الكيمياء

أدى اليوم الخميس، طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان مادة الكيمياء إلكترونيا على التابلت وورقيا، وأكدوا أن الامتحان كان مقسما إلى 17 سؤالا مطلوب الإجابة عليهم كلهم في ساعة ونصف فقط، غطت جميع أجزاء منهج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، واشتكوا من صعوبة بعض الأسئلة، مؤكدين أن إجابة الكيمياء على التابلت كانت غير سلسة، وقالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك حالة من الغضب والاستياء بين أولياء أمور وطلاب الصف الأول الثانوي بسبب صعوبة امتحان الكيمياء، فضلا عن صعوبات واجهت الطلاب خلال أداء الامتحان على التابلت.
جنازة-مدير-امن-اسيوط (2)

تشييع جثمان مدير أمن أسيوط من مسجد عمر مكرم

وصل جثمان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، اليوم، إلى مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط لأداء صلاة الجنازة عليه، والذى وافته المنية أمس بعد حادث سيارة أثناء تفقده التمركزات الأمنية، والخدمات على الطريق الصحراوى الغربى بأسيوط قبل الإفطار. ووصل إلى السرادق المقام أمام المسجد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، واللواء خالد توفيق قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، بمشاركة رجال الدين الإسلامى والمسيحى وأعضاء مجلس النواب، في حضور أسرة الفقيد الراحل.
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هلال

البحوث الفلكية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو المقبل، وإن لجان الرؤيا الشريعة تبدأ عملية البحث بدءًا من يوم الإثنين بعد الغروب في وقت أقصاه من ثلث إلى نصف ساعة ويتم إبلاغ نتيجة الرؤيا لفضيلة مفتي الجمهورية، مضيفا أن هناك 10 لجان موزعين على أنحاء الجمهورية، كل لجنة بها عضو من معهد البحوث الفلكية ودار الافتاء وهئية المساحة المدنية، بالاشتراك مع باق محافظات الجمهورية.
حج-وعمرة (2)

اضبطوا القبلة.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدا

ظاهرة فلكية غير معتادة على مدار العام، تشهدها الكعبة المشرفة غدا الإثنين 22 من رمضان، حيث تتعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة وقت الأذان لصلاة الظهر، في الساعة 12:18 بتوقيت مكة المكرمة، وعند هذه اللحظة سيختفي ظل الكعبة المشرفة ويكون اتجاه الشمس بالنسبة لأي نقطة على سطح الكرة الأرضية هو اتجاه القبلة تماما، وستكون زاوية ارتفاع الشمس وقت صلاة الظهر فوق الكعبة المشرفة مساوية لـ89,93 درجة قوسية، أي لا يفصلها عن التعامد التام -بلوغها زاوية سمت الرأس 90 درجة- سوى 0,07 من الدرجة.
كويكب-يقترب-من الارض

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء اليوم

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، تقريرا مقدما من الدكتور جاد القاضى القائم بعمل رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حول اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء اليوم السبت 25 مايو 2019. وأشار التقرير إلى أن الكويكب 1999 KW4 تم اكتشافه فى عام 1999 وتم تصنيفه على إنه من الصخور الفضائية الضخمة وتم حساب مداره بدقة، حيث أنه خلال اقترابه من الأرض سيمر الكويكب على مسافة آمنة من الأرض تبلغ حوالى 5 مليون كم، أي أنه يكون على مسافة من الأرض تبلغ 13.5 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر، وبرغم ضخامته لا يمثل أى خطورة على الأرض.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

10 نصائح صحية تحميك من «ضربة الشمس»

يشعر الصائمون خلال الأيام الجارية، بعطش وإرهاق شديدين، خاصة خلال موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد في أوقات الصيام حتى وصلت درجة الحرارة إلى 44 درجة في الظل، وتعرض الكثيرون للإجهاد الحراري، خاصة الفئات الأكثر عرضة لخطر إرتفاع درجة حرارة الجو من كبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة ومع موجة الحر الجارية هناك إصابات تحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجسم تتمثل في الإجهاد الحراري وضربة الشمس وهي محطات على نفس الخط بحيث لو تعرضت لعلامات أحدهما وأهملتها قد تتطور الإصابة لضربة شمس التي تمثل خطورة بالغة على حياة المصاب تصل للوفاة.
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