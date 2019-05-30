البحوث الفلكية: بدء فصل الصيف 21 يونيو المُقبل

رئيس معهد البحوث الفلكية: تسميه مدار السرطان بهذا الاسم ترجع إلى أن الشمس عندما تصل إلى الذروة في خط العرض هذا فإنها تدخل برج السرطان الفلكي

تحرير:إسلام الشاذلي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

قال الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه بدأ العد التنازلي لبداية فصل الصيف جغرافيا وفلكيا، والتي حددتها الحسابات الفلكية له الساعة الخامسة و54 دقيقة مساء يوم الجمعة الموافق 21 يونيو المقبل بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة. وأضاف القاضي اليوم الخميس، أن الشمس استمرت بعد لحظة الاعتدال الربيعي في 20 مارس الماضي في حركتها الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيا، ويواصل ميل أشعتها في الزيادة فيزداد طول النهار وينقص طول الليل في مصر والدول الواقعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

وأكد القاضي، أن درجة الحرارة ترتفع حتى تصبح الشمس عمودية تماما على مدار السرطان حول يوم 21 يونيو المقبل إيذاننا بلحظة بدء الصيف.وأوضح أن تسميه مدار السرطان بهذا الاسم ترجع إلى أن الشمس عندما تصل إلى الذروة في خط العرض هذا، فإنها تدخل برج السرطان الفلكي، مشيرا إلى أنه خط وهمي يمر بمصر، ويعد واحدا من

وأكد القاضي، أن درجة الحرارة ترتفع حتى تصبح الشمس عمودية تماما على مدار السرطان حول يوم 21 يونيو المقبل إيذاننا بلحظة بدء الصيف.

وأوضح أن تسميه مدار السرطان بهذا الاسم ترجع إلى أن الشمس عندما تصل إلى الذروة في خط العرض هذا، فإنها تدخل برج السرطان الفلكي، مشيرا إلى أنه خط وهمي يمر بمصر، ويعد واحدا من دوائر العرض الخمس الرئيسية التي تمر بالأرض عند رسمها على الخريطة، ويعرف أيضا بالمدار الشمالي لوقوعه في أقصى الشمال، حيث تظهر الشمس وهي في أوجها، وهو ما يحدث مرة واحدة كل عام عندما يحدث الانقلاب الشمسي، وعندها يصبح نصف الكرة الشمالي موجها نحو الشمس.

وأشار رئيس المعهد إلى أنه لم يتبق حسابيا من فصل الربيع سوى 22 يوما تقريبا، وأن فصل الصيف طبقا للحسابات الفلكية للمعهد سيتفوق عن باقي فصول العام بكونه أطولها خلال العام الحالي حيث ستقترب عدد أيامه من 94 يوما، لافتا إلى أن الارتفاع الشديد الذي تشهده مصر حاليا في درجة حرارة الطقس استبق وصول هذا الفصل الذي يتميز بالحر في الدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ومن بينها مصر.

أول عيد الفطر

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو المقبل، وإن لجان الرؤيا الشريعة تبدأ عملية البحث بدءًا من يوم الإثنين بعد الغروب في وقت أقصاه من ثلث إلى نصف ساعة ويتم إبلاغ نتيجة الرؤيا لفضيلة مفتي الجمهورية، مضيفا أن هناك 10 لجان موزعين على أنحاء الجمهورية، كل لجنة بها عضو من معهد البحوث الفلكية ودار الافتاء وهئية المساحة المدنية، بالاشتراك مع باق محافظات الجمهورية.

وأوضح القاضي، في تصريح خاص لـ"التحرير" أنه حين انتهاء اللجان من إثبات الرؤيا يتم إبلاغ دار الافتاء وفضيلة المفتي لإعلان النتيجة الرسمية للرؤيا.

يذكر أن رئيس معهد البحوث الفلكية قد قال في وقت سابق، إن رؤية هلال أول أيام عيد الفطر، لها شروطا معينة لتلافي معوقاتها، منها أن نتيجة الراصد لجهة الغرب قرب مغطس الشمس، وأن يكون في الأماكن المفتوحة والمرتفعة التي يشاهد فيها الأفق دون أي تأثيرات أو معوقات. (التفاصيل)

آخر شهر رمضان

تعد رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري الجاري 1440، وسائر الأشهر الهجرية في مصر وعدد من الدول الإسلامية، أساس ثبوت غرة الشهر القمري من عدمه، وذلك مع الاعتداد بالحسابات الفلكية التي يجريها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والتي تقطع بوجود الهلال الجديد ولكنها لا تضمن رؤيته، وتشير إلى تحديد إمكانية رؤيته بعد غروب شمس يوم 29 من الشهر الهجري، أي يوم استطلاعه بالرؤية الشرعية الذي يوافق هذا العام يوم الإثنين 29 رمضان الموافق 3 يونيو المقبل.

وقال رئيس المعهد، إن غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر ستوافق هذا العام يوم الثلاثاء 4 يونيو المقبل حسابيا، وستثبت رؤية هلاله يوم استطلاع الرؤية الشرعية، نظرا لبقائه في سماء القاهرة ومكة المكرمة لمدة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم وعليه فإن عدة شهر رمضان ستكون هذا العام 29 يوما فقط.

وأشار القاضي إلى أن لروية الهلال شروطا معينة لتلافي معوقاتها، منها أن نتيجة الراصد لجهة الغرب قرب مغطس الشمس، وأن يكون في الأماكن المفتوحة والمرتفعة التي يشاهد فيها الأفق دون أي تأثيرات أو معوقات، إذ تؤثر عوامل الطقس والغبار ونسبة الرطوبة والغيوم على إمكانية الرصد ووضوح الرؤية، كما يجب على الراصد الابتعاد عن مصادر الإضاءة العالية المشوشة لعملية الرؤية والرصد الصحيح.