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البحوث الفلكية: 22 يوما ويبدأ فصل الحر رسميًا

رئيس معهد البحوث الفلكية: تسميه مدار السرطان بهذا الاسم ترجع إلى أن الشمس عندما تصل إلى الذروة في خط العرض هذا فإنها تدخل برج السرطان الفلكي
تحرير:إسلام الشاذلي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م
جو شديد الحرارة
جو شديد الحرارة
قال الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه بدأ العد التنازلي لبداية فصل الصيف جغرافيا وفلكيا، والتي حددتها الحسابات الفلكية له الساعة الخامسة و54 دقيقة مساء يوم الجمعة الموافق 21 يونيو المقبل بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة. وأضاف القاضي اليوم الخميس، أن الشمس استمرت بعد لحظة الاعتدال الربيعي في 20 مارس الماضي في حركتها الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيا، ويواصل ميل أشعتها في الزيادة فيزداد طول النهار وينقص طول الليل في مصر والدول الواقعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي.
وأكد القاضي، أن درجة الحرارة ترتفع حتى تصبح الشمس عمودية تماما على مدار السرطان حول يوم 21 يونيو المقبل إيذاننا بلحظة بدء الصيف. وأوضح أن تسميه مدار السرطان بهذا الاسم ترجع إلى أن الشمس عندما تصل إلى الذروة في خط العرض هذا، فإنها تدخل برج السرطان الفلكي، مشيرا إلى أنه خط وهمي يمر بمصر، ويعد واحدا من
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«صاحب للإيجار».. 80 ألف شاب وفتاة طلبوا الخدمة

قد يبدو الأمر طبيعيا عندما نجد إعلانا على صفحات السوشيال ميديا عن تأجير شقق أو سيارات أو فيلات أو دراجات، ولكن ليس من الطبيعى أبدا أن نجد إعلانا نصه "أي حاجة أنت عاوزها أو عاوزاها هنعملهالك بس كلمنا.. عندك اجتماع وعاوز حد يروحه معاك كلمنا.. عاوز واحدة تناسبك تمثل إنك مرتبط بيها ليلة كاملة كلمنا.. عاوزة حد يروح معاكِ السينما وتاكلوا في حتة حلوة بعدها كلمينا.. إحنا بنأجرلك صاحبك". لذا تسبب الإعلان فى حالة من الجدل، ولكن الأمر الغريب هو تسارع الآلاف من الشباب للسؤال عن الأسعار والتفاصيل، وإرسالهم طلبات تأجير أصدقاء لهم.
محمد-سعفان

القوى العاملة تعلن أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، اليوم الخميس، منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 إجازة أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، بأجر كامل، موضحة أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذين اليومين مثلي هذا الأجر، ويأتي إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.
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7.5 مليون جنيه منحة لدعم المدارس اليابانية

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كمال-شاروبيم-محافظ-الدقهلية

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

اعتمد الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 88.6%، جاءت نسبة نجاح البنات 91.1% بينما البنين 86.1%. وأشاد شاروبيم، بدور مديرية التربية والتعليم وجهودها في تنظيم عملية الامتحانات، وهنأ الطلاب الناجحين والعشر الأوائل على مستوى المحافظة متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسي والعملي. مشددًا على تيسير حصول الطلاب على نتائجهم من خلال الموقع المخصص لإعلانها.
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هلال

البحوث الفلكية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو المقبل، وإن لجان الرؤيا الشريعة تبدأ عملية البحث بدءًا من يوم الإثنين بعد الغروب في وقت أقصاه من ثلث إلى نصف ساعة ويتم إبلاغ نتيجة الرؤيا لفضيلة مفتي الجمهورية، مضيفا أن هناك 10 لجان موزعين على أنحاء الجمهورية، كل لجنة بها عضو من معهد البحوث الفلكية ودار الافتاء وهئية المساحة المدنية، بالاشتراك مع باق محافظات الجمهورية.
حج-وعمرة (2)

اضبطوا القبلة.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدا

ظاهرة فلكية غير معتادة على مدار العام، تشهدها الكعبة المشرفة غدا الإثنين 22 من رمضان، حيث تتعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة وقت الأذان لصلاة الظهر، في الساعة 12:18 بتوقيت مكة المكرمة، وعند هذه اللحظة سيختفي ظل الكعبة المشرفة ويكون اتجاه الشمس بالنسبة لأي نقطة على سطح الكرة الأرضية هو اتجاه القبلة تماما، وستكون زاوية ارتفاع الشمس وقت صلاة الظهر فوق الكعبة المشرفة مساوية لـ89,93 درجة قوسية، أي لا يفصلها عن التعامد التام -بلوغها زاوية سمت الرأس 90 درجة- سوى 0,07 من الدرجة.
كويكب-يقترب-من الارض

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء اليوم

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، تقريرا مقدما من الدكتور جاد القاضى القائم بعمل رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حول اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء اليوم السبت 25 مايو 2019. وأشار التقرير إلى أن الكويكب 1999 KW4 تم اكتشافه فى عام 1999 وتم تصنيفه على إنه من الصخور الفضائية الضخمة وتم حساب مداره بدقة، حيث أنه خلال اقترابه من الأرض سيمر الكويكب على مسافة آمنة من الأرض تبلغ حوالى 5 مليون كم، أي أنه يكون على مسافة من الأرض تبلغ 13.5 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر، وبرغم ضخامته لا يمثل أى خطورة على الأرض.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

10 نصائح صحية تحميك من «ضربة الشمس»

يشعر الصائمون خلال الأيام الجارية، بعطش وإرهاق شديدين، خاصة خلال موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد في أوقات الصيام حتى وصلت درجة الحرارة إلى 44 درجة في الظل، وتعرض الكثيرون للإجهاد الحراري، خاصة الفئات الأكثر عرضة لخطر إرتفاع درجة حرارة الجو من كبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة ومع موجة الحر الجارية هناك إصابات تحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجسم تتمثل في الإجهاد الحراري وضربة الشمس وهي محطات على نفس الخط بحيث لو تعرضت لعلامات أحدهما وأهملتها قد تتطور الإصابة لضربة شمس التي تمثل خطورة بالغة على حياة المصاب تصل للوفاة.
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