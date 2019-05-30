السيطرة على حريق هائل في مجمع مطاعم بدمياط

تحرير:التحرير ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م

حريق الفود كورت بدمياط

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الخميس، من إخماد حريق هائل في مجمع المطاعم "الفود كورت" بمدينة رأس البر في محافظة دمياط، بسبب انفجار أسطوانة غاز لأحد المطاعم، بالقرب من منطقة الجربي بمصيف رأس البر. تلقى اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط إخطارًا يفيد باندلاع حريق هائل في مطعم بشارع النيل بمدينة رأس البر وامتدت إلى محلات أخرى، حيث شاهد الأهالي أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب جراء الحريق، وعلى الفور أبلغو الجهات الأمنية للسيطرة على الحريق.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وتمكنت من السيطرة على الحريق. وكانت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قد أكدت في وقت سابق، على رؤساء القرى والمدن برفع القمامة وإلزام أصحاب المحال التجارية بوضع صناديق، مشددة على محاسبة المقصرين، والتأكد من وجود احتياطات السلامة. وجار