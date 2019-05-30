جريمة

السيطرة على حريق هائل في مجمع مطاعم بدمياط

تحرير:التحرير ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م
حريق الفود كورت بدمياط
حريق الفود كورت بدمياط
تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الخميس، من إخماد حريق هائل في مجمع المطاعم "الفود كورت" بمدينة رأس البر في محافظة دمياط، بسبب انفجار أسطوانة غاز لأحد المطاعم، بالقرب من منطقة الجربي بمصيف رأس البر. تلقى اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط إخطارًا يفيد باندلاع حريق هائل في مطعم بشارع النيل بمدينة رأس البر وامتدت إلى محلات أخرى، حيث شاهد الأهالي أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب جراء الحريق، وعلى الفور أبلغو الجهات الأمنية للسيطرة على الحريق.
على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وتمكنت من السيطرة على الحريق. وكانت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قد أكدت في وقت سابق، على رؤساء القرى والمدن برفع القمامة وإلزام أصحاب المحال التجارية بوضع صناديق، مشددة على محاسبة المقصرين، والتأكد من وجود احتياطات السلامة. وجار
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حشيش

حشيش العيد.. ضبط تاجر وبحوزته 450 طربة بالإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ضربة موجعة لتجار المخدرات وبخاصة تجار الحشيش، حيث تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط أحد أكبر تجار المخدرات والحشيش وتم ضبطه متلبساً بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وبحوزته 450 طربة تزن نحو 45 كيلو من مخدر الحشيش، يعتزم توزيعها على عملائه قبل وقفة عيد الفطر المبارك وتوزيعها على زبائنه خلال أيام العيد مستهدفاً فئة الشباب بمراكز الشباب والأندية والمقاهي وطلاب الجامعات والمدارس، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه متلبساً.
رشوة

ضبط 3 قضايا اتجار في العملة بـ13 مليون جنيه

ضبطت مباحث الأموال العامة 3 قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بلغت جملة التعاملات فيها قرابة 13 مليون جنيه مصري، و330 ألف دولار أمريكي، وتبين أن المتهم الأول حاصل على ليسانس، ويقيم بمحافظة كفر الشيخ، ويمارس نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بيعًا وشراء. واتخذ من محل لتجارة المواد الغذائية خاص به كائن بذات الدائرة مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبلغ حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 3 ملايين جنيه مصرى.
ضبط-حشيش

ضبط 10 كيلو حشيش قبل توزيعها في العيد

أحبطت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اليوم الخميس، توزيع وبيع كمية من مخدر الحشيش بالمرج، وزنت 10 كيلوجرامات من الحشيش، وذلك عقب القبض على عاطل، 32 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، سبق اتهامه فى قضية "سرقة متجر" حال وجوده بدائرة قسم شرطة المرج مستقلا سيارة "ملك شقيقه"، وبحوزته الكمية المضبوطة من المخدرات، كان في طريقه لتوزيعها خلال العيد، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفين للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.
مجمع-محاكم-مجلس-الدوله-ببورسعيد

«الإدارية» ترد أرض الأمير مصطفى عبد المنان للأوقاف

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثالثة، اليوم الخميس، بتأييد قرار وزارة الأوقاف بسحب أرض تابعة للأوقاف من ملكية شخص تملّكها بنظام التقادم، ورفض الطعن على القرار بحكم نهائي، وذلك لكون الأرض وقفا خيريا، تحكمها اعتبارات قانونية خاصة، وهى الوقف الخيري للأمير مصطفى بن عبد المنان، ومساحته 76 فدانًا بناحية رأس البر، والتي تقع ضمن مساحة إجمالية قدرها 421000 فدان موزعة على ثلاث محافظات، هي الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وأكدت المحكمة أن الأوقاف الخيرية لا يجوز تملكها بالتقادم.
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حريق

الحماية المدنية تحاصر النيران بمصنع ملابس في 15 مايو

حاصرت قوات الحماية المدنية حريقا هائلا، شب مساء الأحد، داخل مصنع ملابس، بمدينة 15 مايو، وتمكنت من إخماد ألسنة اللهب دون وقوع خسائر بشرية. تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق هائل، بمصنع ملابس، بمجاورة 27 بمدينة 15 مايو، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق لمنع خطر امتداده للأماكن المجاورة، وانتقل اللواء علاء عطية، مساعد فرقة جنوب القاهرة، لموقع الحادث، وجارٍ عمل المعاينة لكشف ملابسات الحريق.
حريق مركب - أرشيفية

حريق باخرتين بكورنيش النيل دون سقوط خسائر بشرية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة والقاهرة، مساء اليوم الأحد، في السيطرة على حريق هائل التهم باخرتين داخل إحدى ورش الصيانة بكورنيش النيل، وحاصر رجال الحماية المدنية الحريق وأخمدوه دون إصابات.. كان حريق هائل قد شب داخل باخرتين أثناء تواجدهما لإجراء الصيانة الدورية داخل ورش الصيانة الموجودة بمنطقة ركن فاروق على كورنيش حلوان، وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل داخل باخرتين سياحيتين بورش ركن فاروق للصيانة، وانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع الحادث.
اطفاء-حريق (2)

حريقان في معمل تحاليل شهير وورشة نجارة بالجيزة

لم يكد ينتهي رجال الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق التهم محتويات مكتب وكيل نيابة الوراق في محكمة "تاج الدول" في منطقة إمبابة حتى تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بقيادة اللواء مجدي أبو الخير بتصاعد أدخنة كثيفة من برج سكني بمنطقة المهندسين، يضم عيادات ومعامل تحاليل طبية، لتنطلق سيارات الإطفاء إلى محل البلاغ الجديد بشارع أنس بن مالك بدائرة قسم شرطة العجوزة على رأس قوة تضم اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة.
اطفاء-حريق

اشتعال النيران في مكتب وكيل نيابة بمحكمة «تاج الدول»

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل محكمة "تاج الدول" فى منطقة إمبابة دون إصابات، إذ تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من غرفة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل المحكمة، ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة الرائد أحمد الشافعي والنقيب باسم مشالي، وتبين نشوب الحريق بالطابق الثالث بمكتب وكيل نيابة الوراق، وتم فرض كردون أمنى والسيطرة على النيران المشتعلة وإخماد الحريق ومنع امتداده إلى المكاتب المجاورة.
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