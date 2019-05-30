حشيش العيد.. ضبط تاجر وبحوزته 450 طربة بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م

حشيش - أرشيفية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ضربة موجعة لتجار المخدرات وبخاصة تجار الحشيش، حيث تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط أحد أكبر تجار المخدرات والحشيش وتم ضبطه متلبساً بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وبحوزته 450 طربة تزن نحو 45 كيلو من مخدر الحشيش، يعتزم توزيعها على عملائه قبل وقفة عيد الفطر المبارك وتوزيعها على زبائنه خلال أيام العيد مستهدفاً فئة الشباب بمراكز الشباب والأندية والمقاهي وطلاب الجامعات والمدارس، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه متلبساً.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة مكافحة المخدرات تفيد بورود معلومات عن قيام أحد تجار المخدرات بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، بجلب كميات كبيرة من الحشيش والمواد المخدرة يعتزم توزيعها على عملائه بدائرة قسم شرطة أول العامرية. وتم إعداد خطة امنية وإعداد