جريمة

حشيش العيد.. ضبط تاجر وبحوزته 450 طربة بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
حشيش - أرشيفية
حشيش - أرشيفية
وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ضربة موجعة لتجار المخدرات وبخاصة تجار الحشيش، حيث تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط أحد أكبر تجار المخدرات والحشيش وتم ضبطه متلبساً بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وبحوزته 450 طربة تزن نحو 45 كيلو من مخدر الحشيش، يعتزم توزيعها على عملائه قبل وقفة عيد الفطر المبارك وتوزيعها على زبائنه خلال أيام العيد مستهدفاً فئة الشباب بمراكز الشباب والأندية والمقاهي وطلاب الجامعات والمدارس، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه متلبساً.
تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة مكافحة المخدرات تفيد بورود معلومات عن قيام أحد تجار المخدرات بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، بجلب كميات كبيرة من الحشيش والمواد المخدرة يعتزم توزيعها على عملائه بدائرة قسم شرطة أول العامرية. وتم إعداد خطة امنية وإعداد
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حريق-دمياط (2)

السيطرة على حريق هائل في مجمع مطاعم بدمياط

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الخميس، من إخماد حريق هائل في مجمع المطاعم "الفود كورت" بمدينة رأس البر في محافظة دمياط، بسبب انفجار أسطوانة غاز لأحد المطاعم، بالقرب من منطقة الجربي بمصيف رأس البر. تلقى اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط إخطارًا يفيد باندلاع حريق هائل في مطعم بشارع النيل بمدينة رأس البر وامتدت إلى محلات أخرى، حيث شاهد الأهالي أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب جراء الحريق، وعلى الفور أبلغو الجهات الأمنية للسيطرة على الحريق.
رشوة

ضبط 3 قضايا اتجار في العملة بـ13 مليون جنيه

ضبطت مباحث الأموال العامة 3 قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بلغت جملة التعاملات فيها قرابة 13 مليون جنيه مصري، و330 ألف دولار أمريكي، وتبين أن المتهم الأول حاصل على ليسانس، ويقيم بمحافظة كفر الشيخ، ويمارس نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بيعًا وشراء. واتخذ من محل لتجارة المواد الغذائية خاص به كائن بذات الدائرة مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبلغ حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 3 ملايين جنيه مصرى.
ضبط-حشيش

ضبط 10 كيلو حشيش قبل توزيعها في العيد

أحبطت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اليوم الخميس، توزيع وبيع كمية من مخدر الحشيش بالمرج، وزنت 10 كيلوجرامات من الحشيش، وذلك عقب القبض على عاطل، 32 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، سبق اتهامه فى قضية "سرقة متجر" حال وجوده بدائرة قسم شرطة المرج مستقلا سيارة "ملك شقيقه"، وبحوزته الكمية المضبوطة من المخدرات، كان في طريقه لتوزيعها خلال العيد، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفين للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.
مجمع-محاكم-مجلس-الدوله-ببورسعيد

«الإدارية» ترد أرض الأمير مصطفى عبد المنان للأوقاف

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثالثة، اليوم الخميس، بتأييد قرار وزارة الأوقاف بسحب أرض تابعة للأوقاف من ملكية شخص تملّكها بنظام التقادم، ورفض الطعن على القرار بحكم نهائي، وذلك لكون الأرض وقفا خيريا، تحكمها اعتبارات قانونية خاصة، وهى الوقف الخيري للأمير مصطفى بن عبد المنان، ومساحته 76 فدانًا بناحية رأس البر، والتي تقع ضمن مساحة إجمالية قدرها 421000 فدان موزعة على ثلاث محافظات، هي الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وأكدت المحكمة أن الأوقاف الخيرية لا يجوز تملكها بالتقادم.
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حشيش

ضبط 264 طربة حشيش و7200 قرص مخدر في حملة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، من ضبط 264 طربة حشيش تزن نحو 41 كيلو جرام و400 جرام و7200 قرص مخدر، خلال حملة أمنية موسعة بمختلف أحياء المحافظة، وأسفرت عن ضبط 6 أشخاص من مروجي المواد المخدرة وتجار الحشيش والأقراص المخدرة، وذلك بشرق ووسط وغرب المحافظة، حيث واصل رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالمديرية في توجيه ضرباتهم ضد مروجي وتجار المواد المخدرة واستمرار ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية خاصة متاجري المواد المخدرة.
حشيش

الداخلية تحبط ترويج 125 طربة حشيش وتضبط 179 متهما

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقطاع الأمن المركزى، وفروعها الجغرافية بمختلف مديريات الأمن في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتكثيف توجيه الحملات الأمنية لملاحقة وضبط حائزي المواد المخدرة، والمتاجرين بها والقائمين عليها، والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 169 قضية اتجار في المواد المخدرة بإجمالي 179 متهما.
ادمان-ادوية-مخدرات-ستروكس-فودو

مكافحة المخدرات تلاحق مروجي الكيف في 4 محافظات

كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفروعها الجغرافية بمختلف مديريات الأمن حملاتها في مجال ضبط قضايا الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتكثيف توجيه الحملات الأمنية لملاحقة وضبط حائزى المواد المخدرة، والمتاجرين بها والقائمين عليها، والتصدي لمروجي المواد المخدرة بمختلف أشكالها خاصة التخليقية منها (الإستروكس - الفودو - الشادو) لما لها من خطورة بالغة على حياة الشباب، الأمر الذي يؤثر بالسلب على عجلة الإنتاج وحركة التنمية في البلاد.
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الداخلية تلاحق مروجي الكيف في 6 محافظات (فيديو)

جهود متواصلة تقدمها وزارة الداخلية وتويجهات مستمرة من اللواء محمد توفيق بتضييق الخناق على منابع تهريب المخدرات ومداهمة البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو الكيف نقطة انطلاق ومسرحًا لنشاطهم غير المشروع فضلا عن تشديد الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة، وتنفيذا لتلك الإستراتيجية شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن استهدفت ضبط تجار المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر.
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