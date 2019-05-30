ساقية الصاوي ترد على وقف «الحجار» حفلاته معهم

تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

علي الحجار

أعلن الفنان الكبير علي الحجار عن وقف تعاونه مع ساقية عبد المنعم الصاوي وعدم إحياء أي حفلات بها خلال الفترة المقبلة، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك «أصدقائي وأحبائي الأعزاء قررت وقف التعامل مع ساقية الصاوي بسبب خلاف حدث بيني وبين إدارة الساقية في حفل أمس»، ولم يفصح عن سبب الخلاف أو ما حدث، وتواصلت «التحرير» مع محمد عبد المنعم الصاوي مؤسس الساقية لمعرفة حقيقة ما حدث، ولكنه أوضح فى تصريحاته أنه لا يعلم شيئا عما كتبه الفنان علي الحجار، ولم يتواصل معه ليبلغه بما حدث.

وكان الفنان علي الحجار متعاقدا مع ساقية عبد المنعم الصاوي، على إحياء حفل شهري، ودائما ترفع حفلاته شعار كامل العدد. يذكر أن الفنان علي الحجار كان قد قدم تمت استضافته مؤخرا في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" عبر فضائية CBC، وقال إنه تزوج خمس مرات، واصفًا زوجته الأخيرة "هدى" بأنها "حبيبته"، مضيفًا أنه