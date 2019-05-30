فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

ساقية الصاوي ترد على وقف «الحجار» حفلاته معهم

تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
علي الحجار
علي الحجار
أعلن الفنان الكبير علي الحجار عن وقف تعاونه مع ساقية عبد المنعم الصاوي وعدم إحياء أي حفلات بها خلال الفترة المقبلة، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك «أصدقائي وأحبائي الأعزاء قررت وقف التعامل مع ساقية الصاوي بسبب خلاف حدث بيني وبين إدارة الساقية في حفل أمس»، ولم يفصح عن سبب الخلاف أو ما حدث، وتواصلت «التحرير» مع محمد عبد المنعم الصاوي مؤسس الساقية لمعرفة حقيقة ما حدث، ولكنه أوضح فى تصريحاته أنه لا يعلم شيئا عما كتبه الفنان علي الحجار، ولم يتواصل معه ليبلغه بما حدث.
وكان الفنان علي الحجار متعاقدا مع ساقية عبد المنعم الصاوي، على إحياء حفل شهري، ودائما ترفع حفلاته شعار كامل العدد. يذكر أن الفنان علي الحجار كان قد قدم تمت استضافته مؤخرا في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" عبر فضائية CBC، وقال إنه تزوج خمس مرات، واصفًا زوجته الأخيرة "هدى" بأنها "حبيبته"، مضيفًا أنه
اقرأ المزيد
.حسن-الشافعى (2)

هل تعرض حساب حسن الشافعي على «إنستجرام» للاختراق؟

أثار الملحن حسن الشافعي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما توقف عن مشاركة متابعيه، أية منشورات خاصة به، وهذا على عكس طبيعته، والغريب في الأمر أن الحساب الموثق به على موقع «إنستجرام»، والذي يتابعه 3 ملايين قد اختفى منه كل الصور، وهذا ما جعل الجمهور يتساءل عن سر الغياب وهل تعرض حسابه للاختراق، وقام الهاكرز بمسح كل الصور والفيديوهات من «إنستجرام»، أم أن غيابه وراءه سبب آخر. يذكر أن آخر صورة نشرها حسن الشافعي كانت على صفحته على فيسبوك مع الفنان عمرو دياب، من كواليس تصوير إعلان دعائي لصالح إحدى شركات الاتصالات.
شيرين وحسام حبيب

حسام حبيب عن خلاف شيرين وعمرو دياب: هي اللي غلطانة

أطلق النجم حسام حبيب، في حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "عايشة شو" مع الإعلامية عائشة عثمان، العديد من التصريحات، حيث كشف تفاصيل زواجه من الفنانة شيرين عبدالوهاب، وأنه طلب يدها من والدتها في المطبخ، بعد صداقة استمرت أكثر من 5 سنوات، وأضاف: "لم ألاحظ أن شيرين شبهي إلا عندما نظرت لها كحبيبة لا كصديقة"، ومن بين الأشياء المشتركة بينهما قال: "نكره الشهرة، لا نرتدي أوجها غير حقيقتنا، لا تحركنا المغريات، والخجل"، وأكد أنه حتى الآن في كل مرة يقف على المسرح يشعر وكأنها مرته الأولى، وعلّق لأول مرة على الخلاف الواقع بين زوجته شيرين، والهضبة عمرو دياب.
شيرين وحسام حبيب

حسام حبيب: شيرين لا تحب الشهرة.. وهذا ما أحبه فيها

تحدث المطرب حسام حبيب عن علاقته بزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب قبل زواجهما وقال إنهما كانا صديقين منذ سنوات طويلة، لكن قبل الزواج بـ5 سنوات تقربا كثيرًا. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عائشة عثمان، مقدمة برنامج "عايشة شو" الذي يعرض عبر قناتي "النهار" و"القاهرة والناس"، أنه اكتشف أن شيرين تشبهه كثيرًا وأن بينهما أشياء كثيرة مشتركة، موضحًا أن من أكثر الأشياء التي يحبها ويحترمها في شيرين أنها إذا لم تقتنع بشيء ترفضه ولا يمكن إغراؤها بأي وسيلة سواء مال أو أي شيء آخر، ولا تتنازل أو تجامل أي شخص.
اقرأ المزيد من الأخبار
جمال-بخيت

جمال بخيت:أنا شاعر محظوظ..وهؤلاء أفضل من غنوا كلماتي

قال الشاعر جمال بخيت، خلال لقائه ببرنامج "سري مش للغاية" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، مساء الجمعة، إن الفنانين علي الحجار ومدحت صالح هما أفضل من غنى تترات المسلسلات التي كتب أشعارها، وأنهما تفوقا على نفسيهما وعبرا بصدق عما يريد أن يقوله، معتبرا نفسه "شاعر محظوظ" لأن كلماته لحنها كبار الشعراء أمثال عمر خيرت في «تعرف تتكلم بلدي»، وفاروق الشرنوبي في «متغربيناش»، وأحمد الحجار في «عود»، وحلمي بكر في «بنعشق الحياة»، موضحًا أن مسلسل «السائرون نياما» له مكانة كبيرة في قلبه، حيث كتب كلمات التتر وأكثر من ثلاثين أغنية ضمن أحداثه.
امير-كرارة

تعرف على شكل أمير كرارة بالجزء الثلاثين من كلبش

مازح المخرج مجدى الهوارى الفنان أمير كرارة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشر صورة له وهو فى سن متقدمة بالعمر فى شخصية سليم الأنصاري، وعلق عليها: "كلبش الجزء الثلاثون، سامحني يا ميرو أنت عارف الأفيه بيبقى واقف في الزور". وجاء ذلك بعدما أعلن كرارة منذ أيام نيته تقديم جزء رابع من المسلسل، خاصة بعد تحقيق الأجزاء الثلاثة نسب مشاهدة مرتفعة، وداعب عدد من النجوم أمير كرارة فى التعليقات وكتبت الفنانة أمل رزق: "برده قمر أبو سليم الغالى".
كاملة-أبو-ذكري (2)

تفاصيل أزمة «زي الشمس»..كاملة أبو ذكري:أخرجت 9 حلقات

حلت المخرجة كاملة أبو ذكري، ضيفة على الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "حروف جر" على إذاعة "نجوم إف إم"، الأربعاء، وقالت إنها لم تشارك في الموسم الرمضاني الحالي، لأنه لم يعد لها مكان على الساحة الفنية الآن، مضيفة أن ما يتردد عن كونها تفرض ما تريده في العمل فليس عيبًا، قائلة: "أومال أنا مخرجة إزاي!"، موضحةً أن المخرج لا يجب أن يكون ضعيفًا أو منساقًا وراء الآخرين، بل يستشير من حوله ثم يقرر في النهاية ما يراه صوابًا من وجهة نظره، وتحدثت أيضًا عن أزمتها مع المخرج سامح عبدالعزيز، بسبب مسلسل "زي الشمس" والذي حل مخرجًا له بدلا منها.
معرض-الكتاب-والشرقاوي-يكشفان-تدليس-يوسف-زيدان

يوسف زيدان: Game of Thrones «هبد ورزع» يجذب التافهين

انتقد الكاتب يوسف زيدان، مسلسل Game of Thrones، الذي يذاع حاليًا موسمه الأخير، حيث كتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "ألزمت نفسي بالصبر على مشاهدة لعبة العروش، المعروف باسمه المختصر GOT لاسمه التام Game of Thrones". وتابع: "بصرف النظر عن تفاهة التناول الفني في المسلسل لمسألة (السلطة)، وفقر الخيال الإبداعي في المعالجة الأسطورية الفضفاضة للوقائع على نحو ممل، وسخف كتبة السيناريو وإصرارهم على إقحام التعبيرات الأمريكية (المبتذلة) في الحوار، فإن المسلسل الطويل الممطوط، لا يُقدم أي فكرة مبتكرة وإنما حشو لمعارك لا تنتهي بين الراغبين في السلطة".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org