صحة القليوبية تكشف حقيقة وفاة مريضة بمستشفى شبين

تحرير:هيثم بطاح ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

جثة - أرشيفية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورًا لمريضة أدعوا وفاتها بسبب عدم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لها في مستشفى شبين القناطر الشاملة، بسبب غياب الأطباء والإهمال وعدم تلقيها الإسعافات الأولية الكاملة فى قسم الاستقبال، ومن جانبها أصدرت مديرية الصحة بالقليوبية، بيانًا نفت فيه الواقعة، مؤكدين أن السيدة "سارة.ص" من محافظة القاهرة كانت تعاني من تدهور شديد، وإعياء وهبوط حاد بالدورة الدموية، وفور دخولها المستشفى تم عمل لها "cpr"، وتم تعليق محلول ملح لها وأمبول ديكساميثازون وأمبول ديكلوفين.

وتابعت المديرية، أنه تم تحويل الحالة إلى إخصائى الباطنة بالمستشفى، وقام بعمل إنعاش قلبي وصدري لها ولكن دون جدوى وتوفيت إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية، وتم تسليم الجثة لذويها دون مشكلات أو تحرير محاضر ضد المستشفى. أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في تصريحات لـ"التحرير"، أنه تفقد أقسام