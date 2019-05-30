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صحة القليوبية تكشف حقيقة وفاة مريضة بمستشفى شبين

تحرير:هيثم بطاح ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورًا لمريضة أدعوا وفاتها بسبب عدم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لها في مستشفى شبين القناطر الشاملة، بسبب غياب الأطباء والإهمال وعدم تلقيها الإسعافات الأولية الكاملة فى قسم الاستقبال، ومن جانبها أصدرت مديرية الصحة بالقليوبية، بيانًا نفت فيه الواقعة، مؤكدين أن السيدة "سارة.ص" من محافظة القاهرة كانت تعاني من تدهور شديد، وإعياء وهبوط حاد بالدورة الدموية، وفور دخولها المستشفى تم عمل لها "cpr"، وتم تعليق محلول ملح لها وأمبول ديكساميثازون وأمبول ديكلوفين.
وتابعت المديرية، أنه تم تحويل الحالة إلى إخصائى الباطنة بالمستشفى، وقام بعمل إنعاش قلبي وصدري لها ولكن دون جدوى وتوفيت إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية، وتم تسليم الجثة لذويها دون مشكلات أو تحرير محاضر ضد المستشفى. أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في تصريحات لـ"التحرير"، أنه تفقد أقسام
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«صاحب للإيجار».. 80 ألف شاب وفتاة طلبوا الخدمة

قد يبدو الأمر طبيعيا عندما نجد إعلانا على صفحات السوشيال ميديا عن تأجير شقق أو سيارات أو فيلات أو دراجات، ولكن ليس من الطبيعى أبدا أن نجد إعلانا نصه "أي حاجة أنت عاوزها أو عاوزاها هنعملهالك بس كلمنا.. عندك اجتماع وعاوز حد يروحه معاك كلمنا.. عاوز واحدة تناسبك تمثل إنك مرتبط بيها ليلة كاملة كلمنا.. عاوزة حد يروح معاكِ السينما وتاكلوا في حتة حلوة بعدها كلمينا.. إحنا بنأجرلك صاحبك". لذا تسبب الإعلان فى حالة من الجدل، ولكن الأمر الغريب هو تسارع الآلاف من الشباب للسؤال عن الأسعار والتفاصيل، وإرسالهم طلبات تأجير أصدقاء لهم.
محمد-سعفان

القوى العاملة تعلن أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، اليوم الخميس، منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 إجازة أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، بأجر كامل، موضحة أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذين اليومين مثلي هذا الأجر، ويأتي إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.
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7.5 مليون جنيه منحة لدعم المدارس اليابانية

وقعت مصر واليابان، اليوم الخميس، منحة لدعم وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، بقيمة 7.5 مليون جنيه، وذلك ضمن المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أثناء زيارته لليابان مطلع عام 2016، ونص الاتفاق على أن تعمل وحدة إدارة المدارس اليابانية على بناء وإعداد كوادر فنية ومهنية تختص بمتابعة تنفيذ أنشطة التوكاتسو بمصر، وإعداد خطط لتوسيع قاعدة تنفيذ أهداف أنشطة المدارس المصرية اليابانية وباقي مدارس الجمهورية والتي تسهم في الارتقاء بشخصية الطالب المصري.
كمال-شاروبيم-محافظ-الدقهلية

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

اعتمد الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 88.6%، جاءت نسبة نجاح البنات 91.1% بينما البنين 86.1%. وأشاد شاروبيم، بدور مديرية التربية والتعليم وجهودها في تنظيم عملية الامتحانات، وهنأ الطلاب الناجحين والعشر الأوائل على مستوى المحافظة متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسي والعملي. مشددًا على تيسير حصول الطلاب على نتائجهم من خلال الموقع المخصص لإعلانها.
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جثة

العثور على جثة عامل زراعي داخل مسكنه بالقليوبية

عثر أهالي قرية كفر منصور التابعة لمدينة طوخ على جثة عامل زراعي، داخل مسكنه في القرية، تم إبلاغ رجال الشرطة وتحرر المحضر اللازم وتوّلت النيابة التحقيق. تلقى العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغًا من أهالي قرية كفر منصور، التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، بانبعاث رائحة كريهة من مسكن المدعو "مصطفى.م"45 سنة، عامل زراعي، وعندما قاموا بفتحه وجدوه متوفيا داخل مسكنه، وجثته في حالة تعفن. تبين من تحريات العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، أن المتوفي كان يعيش بمفرده بعد ترك زوجته وأبنائه المسكن لإصابته بمرض الصرع.
الدكتور-محمد مجاهد-نائب-وزير التعليم-يحيل-طالبا ولجنتى-مراقبة وملاحظين-بالقليوبية للتحقيق

صور الورقة.. نائب الوزير يحيل طالبا وملاحظين للتحقيق

أحال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، طالبا بمدرسة شبرا الخيمة الصناعية الجديدة بنين، للشؤون القانونية وعمل محضر غش له لاكتشاف تصويره ورقة الأسئلة عبر الهاتف، كما تم تحويل الملاحظين ورئيس اللجنة للشؤون القانونية للتهاون في المراقبة داخل هذه اللجنة. جاء ذلك خلال جولته، اليوم السبت، لتفقد عدد من لجان امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية للعام الحالي 2018- 2019 بمحافظة القليوبية، للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب، وضمان الالتزام والانضباط داخل اللجان.
جثة (3)

حقيقة وفاة مريضين بمستشفى بورفؤاد لانقطاع الكهرباء

كشف دكتور ياسر أبو زيد مدير مستشفى بورفؤاد العام بمحافظة بورسعيد، حقيقة ما تم تداوله على موقع "فيسبوك" بشأن وفاة مريضين داخل العناية المركزة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لمدة 8 ساعات، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا في الساعة الثامنة صباح اليوم الثلاثاء، يفيد بانقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى، فتوجه مسرعا، وتم استدعاء فني الكهرباء وفني الصيانة، وتبين أن العطل من الكابل الرئيسي للمبنى، وأن حضانة الأطفال والعناية المركزة لم تتعطل لأن أجهزتها تعمل خلال انقطاع التيار الكهربائي عن طريق بطاريات داخلية خاصة بها.
حقنة (2)

بعد وفاة شاب.. حملة ضد «حقن الصيدليات» في القليوبية

قال الدكتور مجدي ثابت، نقيب الصيادلة بالقليوبية، إن النقابة قامت بفحص واقعة وفاة شاب في مدينة شبين القناطر، عقب أخذه حقنة «سيفاتركسيون» التي تحتاج إلى اختبار حساسية داخل إحدى الصيدليات، مؤكدا أن الصيدلي دخل إليه شاب مصاب بحساسية شديدة جراء الحقنة، فأعطاه الصيدلي حقنة بها مادة كورتيزون لتقليل أعراض الحساسية بناءً على طلبه، لكنه سقط مغشيا عليه، فطلب له الإسعاف وتوفي المريض في أثناء نقله إلى مستشفى شبين القناطر العام، نافيًا حدوث الوفاة بسبب الحقنة الثانية، وإنما بسبب الحقنة الأولى التي أخذها المريض خارج الصيدلية.
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