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انفراجة في أزمة مستحقات 300 صيدلي مصري بالسعودية

تحرير:التحرير ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
أعلنت وزارة القوى العاملة، انفراجة في مستحقات 300 صيدلي مصري يعملون بشركة تداوي الطبية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بصرف 2000 ريال بشكل عاجل اليوم لكل صيدلي، فضلا عن صرف 1500 ريال منذ أسبوعين. وكانت الوزارة قد تلقت اتصالاً هاتفيًا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية بالرياض الدكتور ياسر غازي يفيد بصرف هذه المبالغ من قبل الشركة التي وعدت بانفراجه في الأزمة المالية عقب عيد الفطر المبارك والاستمرار في صرف مستحقات الصيادلة عقب إعادة تشغيل الصيدليات التابعة لها بشكل كامل.
وكانت الوزارة، كلفت مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض في وقت لاحق بالتحرك الفوري لحل مشكلة 300 صيدلي مصري يعملون بشركة تداوي بفرع الدمام لم يتقاضوا رواتبهم لمدة أربعة شهور متتالية.وبدوره تحرك على الفور الملحق العمالي بالسفارة المصرية بالرياض الدكتور ياسر غازي وتواصل مع إدارة
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السيسي يشارك في القمتين العربية والإسلامية بالسعودية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وكان في استقبال السيسي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ووفد سعودي، حيث حرص الرئيس السيسي على مصافحة الوفد السعودي الذي جاء لاستقباله في مطار الملك عبدالعزيز بجدة. واستمع الرئيس لشرح مفصل من العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي، حول الاعتداءات الإيرانية على المملكة العربية السعودية.
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البحوث الفلكية: بدء فصل الصيف 21 يونيو المُقبل

قال الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه بدأ العد التنازلي لبداية فصل الصيف جغرافيا وفلكيا، والتي حددتها الحسابات الفلكية له الساعة الخامسة و54 دقيقة مساء يوم الجمعة الموافق 21 يونيو المقبل بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة. وأضاف القاضي اليوم الخميس، أن الشمس استمرت بعد لحظة الاعتدال الربيعي في 20 مارس الماضي في حركتها الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيا، ويواصل ميل أشعتها في الزيادة فيزداد طول النهار وينقص طول الليل في مصر والدول الواقعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي.
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أزمات التابلت وصعوبة الامتحان.. شكاوى أولى ثانوي من الكيمياء

أدى اليوم الخميس، طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان مادة الكيمياء إلكترونيا على التابلت وورقيا، وأكدوا أن الامتحان كان مقسما إلى 17 سؤالا مطلوب الإجابة عليهم كلهم في ساعة ونصف فقط، غطت جميع أجزاء منهج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، واشتكوا من صعوبة بعض الأسئلة، مؤكدين أن إجابة الكيمياء على التابلت كانت غير سلسة، وقالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك حالة من الغضب والاستياء بين أولياء أمور وطلاب الصف الأول الثانوي بسبب صعوبة امتحان الكيمياء، فضلا عن صعوبات واجهت الطلاب خلال أداء الامتحان على التابلت.
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تشييع جثمان مدير أمن أسيوط من مسجد عمر مكرم

وصل جثمان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، اليوم، إلى مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط لأداء صلاة الجنازة عليه، والذى وافته المنية أمس بعد حادث سيارة أثناء تفقده التمركزات الأمنية، والخدمات على الطريق الصحراوى الغربى بأسيوط قبل الإفطار. ووصل إلى السرادق المقام أمام المسجد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، واللواء خالد توفيق قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، بمشاركة رجال الدين الإسلامى والمسيحى وأعضاء مجلس النواب، في حضور أسرة الفقيد الراحل.
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عمره

السعودية: 6.3 مليون شخص أدوا العمرة الموسم الحالي

قالت وزارة الحج والعمرة السعودية إن أكثر من 6 ملايين و 318 ألف شخص أدوا العمرة الموسم الحالي (الذي بدأ في غرة محرم 1440)، حتى 4 رمضان الجاري، لافتة إلى أن عدد المعتمرين المتواجدين الآن داخل المملكة بلغ أكثر من 648 ألفا، منهم أكثر من 463 ألفا في مكة، و أكثر من 184 ألفا في المدينة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن احصاءات مؤشر العمرة الأسبوعي، الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، تشير إلى أن أكثر الجنسيات قدوما كانت بالترتيب: باكستان، إندونيسيا، الهند، مصر، تركيا، الجزائر، اليمن، ماليزيا، العراق، والأردن.
محمد-بن-سلمان

السعودية تتجه لإلغاء نظام الكفيل بـ«الإقامة المميزة»

تتجه المملكة العربية السعودية نحو إلغاء نظام الكفيل، ضمن نظام «الإقامة المميزة» الذى أقره مجلس الشورى، الأربعاء، والذى يمنح مزايا خاصة تتعلق بحرية التنقل والحركة من وإلى المملكة ذاتيا دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل. وبحسب قناة «العربية»، أنشأت السعودية مركزا يسمى مركز الإقامة المميزة، ويختص بشؤون هذا النوع من الإقامة، حيث ينقسم مشروع الإقامة المميزة إلى قسمين: إقامة دائمة، وإقامة مؤقتة برسوم محددة، يمنح صاحبها عددًا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة. كما يمنح المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب.
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«مريض جدًا».. زين العابدين يوصي بدفنه في السعودية

كشف رئيس حركة مشروع تونس في تدوينه على حسابه بـ"فيسبوك"، أن الرئيس السابق زين العابدين بن علي "مريض جدا"، استنادا إلى "أخبار مؤكدة". وقال منير بن صالحة في تصريحات لإذاعة "موزاييك أف أم"، صباح الخميس إن الرئيس التونسي الأسبق بن علي بصحّة جيدة وليس في غيبوبة ولا هو على فراش الموت، مضيفا: "أمس (الأربعاء) أفطر بن علي على المائدة مع عائلته"، مشدّدا على أن وضعه الصحي "ينسجم مع عمره 83 سنة. وأشار إلى أنه أوصى بأن يدفن في المملكة العربية السعودية، معتبرا أن ذلك خيار شخصي، لا يحرمه من حقّه في أن يدفن في بلده.
سلطان القحطاني

«حساب المواطن» يودع 2.5 مليار ريال للدفعة الـ18

قال سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، إن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبينًا أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.6 ملايين مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر مايو أكثر من 1.4 مليون مستفيد. وأودع البرنامج 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة الثامنة عشرة لشهر مايو من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 14.5 مليون ريال.
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