انفراجة في أزمة مستحقات 300 صيدلي مصري بالسعودية

تحرير:التحرير ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

وزير القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة، انفراجة في مستحقات 300 صيدلي مصري يعملون بشركة تداوي الطبية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بصرف 2000 ريال بشكل عاجل اليوم لكل صيدلي، فضلا عن صرف 1500 ريال منذ أسبوعين. وكانت الوزارة قد تلقت اتصالاً هاتفيًا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية بالرياض الدكتور ياسر غازي يفيد بصرف هذه المبالغ من قبل الشركة التي وعدت بانفراجه في الأزمة المالية عقب عيد الفطر المبارك والاستمرار في صرف مستحقات الصيادلة عقب إعادة تشغيل الصيدليات التابعة لها بشكل كامل.

وكانت الوزارة، كلفت مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض في وقت لاحق بالتحرك الفوري لحل مشكلة 300 صيدلي مصري يعملون بشركة تداوي بفرع الدمام لم يتقاضوا رواتبهم لمدة أربعة شهور متتالية.وبدوره تحرك على الفور الملحق العمالي بالسفارة المصرية بالرياض الدكتور ياسر غازي وتواصل مع إدارة