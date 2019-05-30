جريمة

الأمن يحكم قبضته على الجيزة بحملة مكبرة

تحرير:محمد الشاملي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م
حملة أمنية
حملة أمنية
جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
أسفرت جهود الحملات بمشاركة الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن ضبط 21 متهما بينهم 20 في قضايا اتجار في المخدرات، عُثر بحوزتهم على 835 جرام حشيش، و34 جرام هيروين، و250 جرام بانجو، و627 قرصا مخدرا. كما ألقى رجال مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث
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الرقابة الإدارية (4)

الرقابة الإدارية توجه ضربة جديدة للفاسدين بالمحافظات

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدد من وقائع الفساد للمتاجرين بوظائفهم، ومنتحلي الصفة، ومحترفي التهرب من سداد مستحقات الدولة. ونجحت الهيئة، من خلال تكثيف متابعتها المستمرة لبعض محافظات الجمهورية، في ضبط عدة قضايا كان من أبرزها القبض على كل من رئيس الإدارة الهندسية بحي شرق سوهاج ومهندسين استشاريين آخرين وسطاء في حصول الأول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تغاضيه عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية لبعض العقارات بنطاق الحي، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.
انقلاب-مقطورةبطاطس-بالطريق-الصحراوي-في-العاشر (2)

انقلاب «مقطورة» بطاطس بالطريق الصحراوي في العاشر

شهد طريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوي، حالة من الشلل المرور إثر انقلاب مقطورة مُحملة بمحصول البطاطس، وذلك في الحارة المرورية تجاه محافظة الإسماعيلية، أمام مبنى شركة «النساجون الشرقيون» بالقُرب من كوبري المنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، فيما جرى تسيير حركة المرور، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

مصرع لاعب كرة قدم سابق إثر انقلاب سيارته بالفيوم

لقى لاعب كرة قدم سابق بأحد أندية الدرجة الثانية، مصرعه، اليوم الخميس، بعدما انقلبت به سيارته في ترعة خلال محاولته مفاداة مطب صناعي ظهر أمامه فجأة، حيث كان عائدًا إلى أسرته لتناول الإفطار معهم وقضاء أيام عيد الفطر بين أسرته. تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة الفيوم من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة بترعة بحر مطول بطريق أبو عش/ رحمي "فردي ذو اتجاهين" أمام قرية دسيا دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة.
المرور‎ (2)

مرور الجيزة تضبط 15 سائقا ثبت تعاطيهم للمخدرات

الانضباط المروري، شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولى، بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3318 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1057 مخالفة انتظار خاطئ، و388 مخالفة متنوعة.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

ضبط 274 متهما في مداهمات أمنية بأبو النمرس

نفذت قوات الشرطة حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والحماية المدنية، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، استهدفت فرض السيطرة الأمنية، وملاحقة تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي السلاح والذخائر غير المرخصة فضلا عن رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
سلاح-ومخدرات (1)

ضبط 33 تاجر مخدرات و9 قطع سلاح في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة واللواء رضا العمدة مدير المباحث بؤرا إجرامية مختلفة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

تنفيذ 51 ألف حكم قضائي والإيقاع بـ11 تاجر مخدرات

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة والذخائر وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 39 قطعة سلاح ناري بحوزة 38 متهما عبارة عن (بندقية آلية- 5 بنادق خرطوش - طبنجة - 32 فرد خرطوش محلي الصنع - 111 طلقة مختلفة الأعيرة - 5 خزائن) و175 قطعة سلاح أبيض.
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سقوط 41 تاجر مخدرات في حملة الـ24 ساعة بالجيزة

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة شملت عددًا من البؤر الإجرامية، التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية (الإستروكس- الفودو)، وكرًا لتجارتهم الآثمة؛ وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقًا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام.
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