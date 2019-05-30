الأمن يحكم قبضته على الجيزة بحملة مكبرة

تحرير:محمد الشاملي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م

حملة أمنية

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.

أسفرت جهود الحملات بمشاركة الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن ضبط 21 متهما بينهم 20 في قضايا اتجار في المخدرات، عُثر بحوزتهم على 835 جرام حشيش، و34 جرام هيروين، و250 جرام بانجو، و627 قرصا مخدرا. كما ألقى رجال مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث