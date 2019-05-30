جريمة

حبس 9 متهمين في واقعة قتل 3 أشخاص بـ«مشاجرة أسوان»

تحرير:عوض سليم ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
قرر المستشار مفيد ثروت مدير نيابة كوم أمبو بأسوان، اليوم الخميس، حبس 9 متهمين من المتورطين فى الأحداث الدامية التى شهدتها قرية سبعة بحرى التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مطلع الأسبوع الحالى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أثر نشوب خلافات قديمة على مسقى مائى بين عائلتين، والتى أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، فيما أصيب 8 آخرين. وكانت تحريات المباحث، وجهت اتهامات إلى 9 أشخاص فى الضلوع فى إشعال الفتنة بين العائلتين، والاشتراك فى مشاجرة دامية واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء.
وكان المستشار مفيد ثروت، مدير نيابة كوم أمبو، قد قرر تشكيل أكثر من فريق للاستماع إلى أقوال المصابين فى الواقعة، والذين يتلقون العلاج اللازم داخل مستشفيات كوم أمبو المركزي، وأسوان الجامعى، وأسيوط الجامعى. وتعود تفاصيل الواقعة، إلى يوم السبت الماضي، حيث شهدت سبعة بحرى بمركز كوم أمبو محافظة أسوان، مشاجرة
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الرقابة الإدارية (4)

الرقابة الإدارية توجه ضربة جديدة للفاسدين بالمحافظات

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدد من وقائع الفساد للمتاجرين بوظائفهم، ومنتحلي الصفة، ومحترفي التهرب من سداد مستحقات الدولة. ونجحت الهيئة، من خلال تكثيف متابعتها المستمرة لبعض محافظات الجمهورية، في ضبط عدة قضايا كان من أبرزها القبض على كل من رئيس الإدارة الهندسية بحي شرق سوهاج ومهندسين استشاريين آخرين وسطاء في حصول الأول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تغاضيه عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية لبعض العقارات بنطاق الحي، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.
انقلاب-مقطورةبطاطس-بالطريق-الصحراوي-في-العاشر (2)

انقلاب «مقطورة» بطاطس بالطريق الصحراوي في العاشر

شهد طريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوي، حالة من الشلل المرور إثر انقلاب مقطورة مُحملة بمحصول البطاطس، وذلك في الحارة المرورية تجاه محافظة الإسماعيلية، أمام مبنى شركة «النساجون الشرقيون» بالقُرب من كوبري المنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، فيما جرى تسيير حركة المرور، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

مصرع لاعب كرة قدم سابق إثر انقلاب سيارته بالفيوم

لقى لاعب كرة قدم سابق بأحد أندية الدرجة الثانية، مصرعه، اليوم الخميس، بعدما انقلبت به سيارته في ترعة خلال محاولته مفاداة مطب صناعي ظهر أمامه فجأة، حيث كان عائدًا إلى أسرته لتناول الإفطار معهم وقضاء أيام عيد الفطر بين أسرته. تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة الفيوم من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة بترعة بحر مطول بطريق أبو عش/ رحمي "فردي ذو اتجاهين" أمام قرية دسيا دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة.
المرور‎ (2)

مرور الجيزة تضبط 15 سائقا ثبت تعاطيهم للمخدرات

الانضباط المروري، شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولى، بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3318 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1057 مخالفة انتظار خاطئ، و388 مخالفة متنوعة.
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جثة-طفل

ضخ الهواء في «مؤخرة» صديقه فانفجرت معدته بالدقهلية

لقي طفل من مدينة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، مصرعه متأثرا بإصابته بانفجار في المعدة والأمعاء نتيجة ضغط هواء دخل إليه من مضخة هواء عبر فتحة الشرج، بسبب "هزار" صديقه معه. تلقى اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى المنزلة العام بوصول الطفل "محمد. س. ب" 10 سنوات، عامل بفرن عيش، في حالة إعياء شديدة، وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالته، وفشلت محاولات إسعافه.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

تفاصيل معركة كوم أمبو الدامية في نهار رمضان بأسوان

ألقت أجهزة الأمن بأسوان، اليوم السبت، القبض على 14 شخصا ممن نسب إليهم المشاركة والضلوع في الأحداث الدامية بين عائلتي السلايمة والحجازية، المقيمتين بقرية سبعة بحري التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان، للخلاف على مسقى مائي في الحد الفاصل لقطعتي أرض زراعية تملكها العائلتان، ما أسفر عن مقتل "عبد القوي.ع"، 25 عاما، من عائلة السلامية، و"علي.ر"، و"أحمد.س"، من عائلة الحجازية، فيما أصيب 8 آخرون في هذه الأحداث، بعد استخدام الطرفين الأسلحة النارية والعصى والشوم.
مشاجرة - أرشيفية

3 قتلى و8 مصابين باشتباكات مسلحة بين عائلتين بأسوان

اندلعت صباح اليوم السبت، اشتباكات بالأسلحة النارية والعصي والشوم، بين عائلتين بقرية 7 بحرى التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بطلقات نارية، وتم نقلهم إلى المستشفى وسط حراسة أمنية مشددة. كما انتقلت قوات الأمن إلى موقع الاشتباكات، وتم وضع حد فاصل بين العائلتين وحاجز أمنى، وتم نشر تمركزات أمنية بمحيط القرية لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين، بينما تكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط الأطراف المسؤولين عن اندلاع الأحداث.
قتل

جريمة على الفطار.. تجديد حبس المتهم بقتل زوج شقيقه

جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيق زوجته لوجود خلافات عائلية بينهما، وأوضحت تحريات رجال المباحث والتحقيقات الأولية أن مشاجرة نشبت بين عاطل وصهره، بمنطقة الأسمرات بحي المقطمفي محافظة القاهرة عقب الإفطار، أسفرت عن مصرع المجنى عليه، واستدعت النيابة العامة شهود العيان لسماع أقوالهم، وكذلك زوجة المجنى عليه "شقيقة المتهم" التي أوضحت في أقوالها لرجال المباحث أن زوجها هو من افتعل المشاجرة أولاً.
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