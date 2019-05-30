حبس 9 متهمين في واقعة قتل 3 أشخاص بـ«مشاجرة أسوان»

تحرير:عوض سليم ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

حبس - أرشيفية

قرر المستشار مفيد ثروت مدير نيابة كوم أمبو بأسوان، اليوم الخميس، حبس 9 متهمين من المتورطين فى الأحداث الدامية التى شهدتها قرية سبعة بحرى التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مطلع الأسبوع الحالى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أثر نشوب خلافات قديمة على مسقى مائى بين عائلتين، والتى أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، فيما أصيب 8 آخرين. وكانت تحريات المباحث، وجهت اتهامات إلى 9 أشخاص فى الضلوع فى إشعال الفتنة بين العائلتين، والاشتراك فى مشاجرة دامية واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء.

وكان المستشار مفيد ثروت، مدير نيابة كوم أمبو، قد قرر تشكيل أكثر من فريق للاستماع إلى أقوال المصابين فى الواقعة، والذين يتلقون العلاج اللازم داخل مستشفيات كوم أمبو المركزي، وأسوان الجامعى، وأسيوط الجامعى. وتعود تفاصيل الواقعة، إلى يوم السبت الماضي، حيث شهدت سبعة بحرى بمركز كوم أمبو محافظة أسوان، مشاجرة