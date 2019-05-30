بكاء وائل نور بـ«شقة فيصل».. وبدرية طلبة تساعده

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

مسلسل شقة فيصل - وائل نور ومي القاضي

شهدت الحلقة الـ26 من مسلسل «شقة فيصل»، قيام «أم نوجة» تجسدها بدرية طلبة بضرب ضرتها فى الكوشة، كما قام «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، بضرب «حمادة زعبولة» يجسده ريكو، كونه سرق أغنيته وأخذ يغنيها فى فرح «الصول حكيم» يجسده محمد حلاوة، ليذهبوا جميعا إلى القسم ووقع تصالح بين «أم نوجة» وضرتها، وبين «ميزو» و«زعبولة»، فيما التقى «زغللة» يجسده أحمد فتحى، بأحد كبار تجار المخدرات، لكي يتعاون معه، والذى قال له إنه لا يتاجر فى الهيروين، لأنها نهايتها حبل المشنقة، وأن الأفضل المتاجرة فى الأدوية المحظور صرفها سوى بروشيتا من الطبيب.

رفض «زغللة» وبدأ يبحث عن خيط آخر يوصله إلى أن يكون أكبر تجار الهيروين، فيما ذهبت «هبة» تجسدها منة عرفة، إلى ابن «أيمن ريموت» يجسده وائل نور، بعد أن هددها بأن ينشر صورها مع جارهما «زغلول» يجسده محمود غريب، وتعاقد «ميزو» على إحياء فرح جديد بمساعدة