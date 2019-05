مصر تشهد مؤتمر «مستقبل مراكز البيانات» يونيو المقبل

تحرير:أحمد البرماوي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

مراكز البيانات العملاقة

انطلاقا من أهمية صناعة مراكز البيانات، تعقد الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر مستقبل مراكز البيانات "The Future Of Data Center" تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، خلال الفترة من 16- 18 يونيو المقبل بالقاهرة، والذي يقام تحت شعار How The Big Player Play، وبزيادة في المشاركات من الشركات العالمية والمحلية والشركات الراعية بنسبة 40%، ومن المتوقع أن يشارك في دورة هذا العام أكثر من ألفي شخص على مدار أيام المؤتمر والمعرض، وأكدت 15 شركة عالمية حضورها ومشاركتها في جلسات المؤتمر التي تتجاوز 45 جلسة ويشارك فيها 60 متحدثا رئيسيا.

ويعد مؤتمر مستقبل مراكز البيانات (FDC The Future Of Data Center) المؤتمر الوحيد المتخصص في هذا المجال انطلاقا من رؤية مصر وإستراتيجيتها نحو التحول الرقمي والشمول المالي، حيث تحرص على المشاركة في المؤتمر كبريات الشركات العالمية والمحلية، باعتباره منصة تجمع الشركات العالمية والمحلية من جانب، والمسؤولين