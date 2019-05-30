سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مصر تشهد مؤتمر «مستقبل مراكز البيانات» يونيو المقبل

تحرير:أحمد البرماوي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م
مراكز البيانات العملاقة
مراكز البيانات العملاقة
انطلاقا من أهمية صناعة مراكز البيانات، تعقد الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر مستقبل مراكز البيانات "The Future Of Data Center" تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، خلال الفترة من 16- 18 يونيو المقبل بالقاهرة، والذي يقام تحت شعار How The Big Player Play، وبزيادة في المشاركات من الشركات العالمية والمحلية والشركات الراعية بنسبة 40%، ومن المتوقع أن يشارك في دورة هذا العام أكثر من ألفي شخص على مدار أيام المؤتمر والمعرض، وأكدت 15 شركة عالمية حضورها ومشاركتها في جلسات المؤتمر التي تتجاوز 45 جلسة ويشارك فيها 60 متحدثا رئيسيا.
ويعد مؤتمر مستقبل مراكز البيانات (FDC The Future Of Data Center) المؤتمر الوحيد المتخصص في هذا المجال انطلاقا من رؤية مصر وإستراتيجيتها نحو التحول الرقمي والشمول المالي، حيث تحرص على المشاركة في المؤتمر كبريات الشركات العالمية والمحلية، باعتباره منصة تجمع الشركات العالمية والمحلية من جانب، والمسؤولين
اقرأ المزيد
سوق-السمك-الاسماك

التموين تعرض أسماكا ولحوما بالعيد.. تعرف على أسعارها

وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محاولة منها للمساهمة فى تخفيض الأسعار طرحت كميات كبيرة من السلع المرتبطة بعيد الفطر، والتى تتوقع أن يقبل المواطنون على شرائها خلال الأيام القليلة القادمة بأسعار تقل عن السوق الخارجية بنسبة تصل إلى نحو الـ20%، وفقا لتصريحات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتم بالفعل البدء فى ضخ تلك السلع بالأسواق منذ بداية الأسبوع الجاري ويستمر الضخ كلما زاد الطلب على الشراء وفقا لاحتياجات المواطنين.
حادث-بشارع-سوريا-المهندسين-تصوير-دعاء-السيد (6)

رفع تعويضات الحوادث.. أبرز تعديلات قانون سوق التأمين

اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس، جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة نصوص مواد مشروع القانون المنظم لعمل سوق التأمين، امتدت على مدى خمسة أشهر للخروج بالنسخة الأخيرة قبل العرض على مجلس إدارة الهيئة. وقال محمد عمران، رئيس الهيئة، إنه من المقرر عرض المسودة النهائية لمشروع القانون على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه القادم تمهيدًا للبدء في إرساله للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون في صورته النهائية. ومن المقرر أن ينتهي مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية من مراجعة مشروع القانون عقب إجازة عيد الفطر.
اسعار-الذهب-دهب (6)

20% زيادة متوقعة في مبيعات الذهب خلال موسم العيد

شهدت أسعار الذهب فى الآونة الأخيرة تراجعا بالسوق العالمية والمحلية نتيجة هدوء الأوضاع العالمية والتى أثرت إيجابا فى استقرار السعر لما يقرب من شهر متصل، إلى أن أخذ فى منحدر الانخفاض خلال الأيام القليلة الماضية وفقا لما أعلنته شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
فلوس

المالية: صرف رواتب يونيو بداية من 23 الشهر المقبل

أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا جديدًا، بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية للعام 2018 - 2019، وحلول الأعياد والإجازات الرسمية، يتضمن إقرار مواعيد إضافية لصرف مرتب شهرى يونيو، ويوليو، ومتأخرات مايو ويوليو 2019. وأعلنت الوزارة أنه تيسيرًا على العاملين بالدولة، فقد تقرر إضافة مواعيد جديدة لصرف المرتبات والأجور بما فيها المحولة للبنوك، و"النفقة" عن شهرى يونيو، ويوليو ومتأخرات مايو ويوليو. وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف متأخرات مايو 2019، يوم 3 يونيو المقبل، ومرتبات يونيو اعتبارًا من يوم 23 إلى 28 يونيو.
اقرأ المزيد من الأخبار
مباحثات-مصر-والصين

مباحثات مصرية -صينية في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من الاجتماعات مع وفد رفيع المستوى من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية MIIT وأكاديمية الصين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات(CAICT) ومعهد الصين لتقييس الإلكترونيات وذلك خلال زيارة الوفد لمصر في الفترة من 26- 27 مايو في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في أبريل الماضي، خلال مشاركة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أعمال القمة الثانية لمنتدى الحزام والطريق ببكين.
ايتيدا-توقع-اتفاقية-تعاون-مع-دعم-اتخاذ-القرار (1)

«إيتيدا» توقع اتفاقية تعاون مع «دعم اتخاذ القرار»

وقَّعت المهندسة هالة الجوهري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الإثنين، بروتوكولا للتعاون المشترك، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات، ويتضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشتركـ، منها قيام المركز بتوطين تطبيق الذاكرة المؤسسية "eEMS"، والنظام المالي المتكامل المُطور من قبل المركز على خوادم الهيئة وتحديثهما، مع تدريب العاملين المرشحين من الهيئة على جميع وظائف التطبيقين المُشار إليهما وصولاً إلى التشغيل الفعلي لهما.
وزير-الاتصالات وسفيرة-فنلندا ‎

مصر تبحث التعاون مع فنلندا في مجال الذكاء الاصطناعي

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لورا كانسيكاس ديبريس سفيرة جمهورية فنلندا بالقاهرة؛ حيث تم خلال اللقاء مناقشة تفعيل التعاون بين مصر وفنلندا في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل إعداد مصر للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وأكد الوزير أهمية تعزيز التعاون بين مصر وفنلندا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل عمق وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين وما تحظى به فنلندا من تطور مشهود في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المهندس-تامر-هدايت‎

«تامر هدايت» يعرض خطة لتوطين الذكاء الاصطناعي في مصر

أكد المهندس تامر هدايت عضو الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية والمدير الاقليمي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط لشركة "نت سينك نت ورك سيلوشنز" أن أفريقيا هي أرض الفرص الواعدة، لتكنولوجيا المعلومات وتأسيس الشبكات والعالم كله يتجه حاليا إلى الاستثمار في قارة إفريقيا، مشيرًا إلى أنه قام بوضع خطة لشركة نت سينك نت ورك سيلوشنز للاستثمار في إفريقيا تقوم على نشر خدمات الشركة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتأمين المؤسسات في مصر حتى نهاية 2019.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org