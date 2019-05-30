رياضة

رئيس الزمالك عن الخطيب: «عاوز يأجل القمة الإسلامية»

تحرير:محمد حسن صيام ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
كشف رئيس نادي الزمالك عن سبب تأجيل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حيث قال في تصريحات مصورة للموقع الرسمي للنادي الأبيض، «إن الأهلي برئاسة محمود واللي معاه بيلعبوا لعبة كبيرة أوي، وكانوا هيعملوا الاجتماع يوم الأربعاء لكن أجلوا الاجتماع انتظارًا لنتيجة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، وفي حالة هزيمة الزمالك لا قدر الله سيعلن الخطيب الاستمرار في بطولة الدوري، لكن في حالة الفوز هيبقى عارف إن الدوري راح منه، وسيعلن الانسحاب ويضرب كرسي في الكلوب».
وأكد رئيس القلعة البيضاء أن مباراة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس هي مفتاح الحصول على لقب مسابقة الدوري الممتاز، في حالة الفوز سيتبقى للزمالك مباراة واحدة قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية ستكون أمام الجونة أو حرس الحدود. وتابع رئيس الزمالك ساخرًا من محمود الخطيب رئيس الأهلي بأنه طلب تأجيل
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23 لاعبًا في قائمة المنتخب الجزائري لأمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قائمة منتخب ثعالب الصحراء، التي تضم 23 لاعبًا، اختارها المدير الفني للمنتخب الجزائري، جمال بلماضي، للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر، والتي ستبدأ في منتصف شهر يونيو المقبل، حيث شهدت القائمة العديد من المفاجآت، أبرزها وجود المهاجم إسلام سليماني، الذي عاش موسمًا للنسيان برفقة فريق فنربخشة التركي الذي أنهى مسابقة الدوري في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 46 نقطة من 34 جولة خاضها فريق فنربخشة.
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رئيس الزمالك لنجله: «لا تتحدث عن شوبير أنت ابن ناس»

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى نجله أمير مرتضى، المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، قبل ساعات من مواجهة فريقه أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وقال رئيس الأبيض خلال فيديو نشر عبر الموقع الرسمي للنادي: «لا تتحدث عن شوبير وعبد الحفيظ مرة أخرى، أنت ابن ناس وكنت ظابط شرطة، أعدائي الآن شوبير وعبد الحفيظ».
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مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي

استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه لخوض مواجهة الإنتاج الحربي، التي ستقام على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة، على استاد السلام، انتهى بفوز القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدفي أبناء ميت عقبة يوسف إبراهيم أوباما، بينما أحرز هدف العجلات العربية محمد رجب من ضربة جزاء.
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بعد سموحة.. 3 أندية تتضامن مع بيان الأهلي

أعلن سموحة تضامنه مع البيان الصادر عن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب بعد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، وأعلن الأهلي انسحابه من الدوري، حال تأجيل أي مباراة له بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وكتب فرج عامر، رئيس سموحة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سموحة يعلن تضامنه مع ما جاء ببيان النادي الأهلي والذي يؤكد ضرورة عدالة المنافسة والتعامل مع الجميع بمبدأ المساواة.. متضامنون مع الأهلي وملتزمون بما جاء ببيانه".
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سموحة يعلن تضامنه مع بيان الأهلي الناري

أعلن نادي سموحة السكندري تضامنه مع البيان الصادر عن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب بعد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، وأعلن الأهلي انسحابه من الدوري، حال تأجيل أي مباراة له بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وذلك بعد أن أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، حسم موقف مواعيد المباريات المتبقية بالدوري يوم الإثنين المقبل، بعد أن تسلم تصورًا من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، حول شكل المسابقة.
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5 قرارات نارية من الأهلي في أزمة الدوري

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب بيانا ناريًا بشأن موقف النادي الأخير من تعديلات لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد أن عقدت الجبلاية اجتماعًا، عصر الجمعة، برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الجبلاية مع عدد من أندية الدوري الممتاز لحل أزمة مؤجلات مباريات الدوري والذي حضره سيد عبد الحفيظ ممثلا عن النادي الأهلي، وأسفرت نتائجه عن توجيه الدعوة لـ4 أندية أطراف الأزمة، وهم: الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وتكليف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري.
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تفاصيل جلسة الخطيب مع سيد عبد الحفيظ

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا يكشف من خلاله تفاصيل الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي مع جهاز الكرة بالنادي الذي تمثل في حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، للتشاور حول موقف النادي من مواعيد المباريات المتبقية من بطولة الدوري والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرا. وجاء نص البيان كالتالي: "عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي اجتماعا مطولا اليوم الخميس مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للتشاور حول موقف النادي من مواعيد المباريات المتبقية من بطولة الدوري والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرًا".
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