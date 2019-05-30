رئيس الزمالك عن الخطيب: «عاوز يأجل القمة الإسلامية»

تحرير:محمد حسن صيام ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

محمود الخطيب

كشف رئيس نادي الزمالك عن سبب تأجيل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حيث قال في تصريحات مصورة للموقع الرسمي للنادي الأبيض، «إن الأهلي برئاسة محمود واللي معاه بيلعبوا لعبة كبيرة أوي، وكانوا هيعملوا الاجتماع يوم الأربعاء لكن أجلوا الاجتماع انتظارًا لنتيجة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، وفي حالة هزيمة الزمالك لا قدر الله سيعلن الخطيب الاستمرار في بطولة الدوري، لكن في حالة الفوز هيبقى عارف إن الدوري راح منه، وسيعلن الانسحاب ويضرب كرسي في الكلوب».

وأكد رئيس القلعة البيضاء أن مباراة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس هي مفتاح الحصول على لقب مسابقة الدوري الممتاز، في حالة الفوز سيتبقى للزمالك مباراة واحدة قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية ستكون أمام الجونة أو حرس الحدود. وتابع رئيس الزمالك ساخرًا من محمود الخطيب رئيس الأهلي بأنه طلب تأجيل