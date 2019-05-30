مباحث التموين تشن حملة تفتيشية على المخابز بالجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

خبز

واصلت إدارة مباحث التموين في الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 105 قضايا تموينية تنوعت ما بين 18 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 19 منشأة بدون ترخيص، و11 مخالفة عدم وجود سجل تفتيش، و14 مخالفة بيع بأزيد من السعر الرسمي.

وقاد العميد مصطفى البكري، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف القطاعات وفق سياسة وزارة الداخلية، وتضمنت الحملة المرور على 10 مخابز ثبت وجود مخالفات عدة فيها، وتحرير 13 مخالفة عدم وجود قائمة بيانات. وعمد مدير مباحث التموين إلى توجيه معاونيه بتكثيف