جريمة

مباحث التموين تشن حملة تفتيشية على المخابز بالجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
خبز
خبز
واصلت إدارة مباحث التموين في الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 105 قضايا تموينية تنوعت ما بين 18 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 19 منشأة بدون ترخيص، و11 مخالفة عدم وجود سجل تفتيش، و14 مخالفة بيع بأزيد من السعر الرسمي.
وقاد العميد مصطفى البكري، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف القطاعات وفق سياسة وزارة الداخلية، وتضمنت الحملة المرور على 10 مخابز ثبت وجود مخالفات عدة فيها، وتحرير 13 مخالفة عدم وجود قائمة بيانات. وعمد مدير مباحث التموين إلى توجيه معاونيه بتكثيف
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الرقابة الإدارية (4)

الرقابة الإدارية توجه ضربة جديدة للفاسدين بالمحافظات

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدد من وقائع الفساد للمتاجرين بوظائفهم، ومنتحلي الصفة، ومحترفي التهرب من سداد مستحقات الدولة. ونجحت الهيئة، من خلال تكثيف متابعتها المستمرة لبعض محافظات الجمهورية، في ضبط عدة قضايا كان من أبرزها القبض على كل من رئيس الإدارة الهندسية بحي شرق سوهاج ومهندسين استشاريين آخرين وسطاء في حصول الأول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تغاضيه عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية لبعض العقارات بنطاق الحي، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.
انقلاب-مقطورةبطاطس-بالطريق-الصحراوي-في-العاشر (2)

انقلاب «مقطورة» بطاطس بالطريق الصحراوي في العاشر

شهد طريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوي، حالة من الشلل المرور إثر انقلاب مقطورة مُحملة بمحصول البطاطس، وذلك في الحارة المرورية تجاه محافظة الإسماعيلية، أمام مبنى شركة «النساجون الشرقيون» بالقُرب من كوبري المنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، فيما جرى تسيير حركة المرور، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

مصرع لاعب كرة قدم سابق إثر انقلاب سيارته بالفيوم

لقى لاعب كرة قدم سابق بأحد أندية الدرجة الثانية، مصرعه، اليوم الخميس، بعدما انقلبت به سيارته في ترعة خلال محاولته مفاداة مطب صناعي ظهر أمامه فجأة، حيث كان عائدًا إلى أسرته لتناول الإفطار معهم وقضاء أيام عيد الفطر بين أسرته. تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة الفيوم من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة بترعة بحر مطول بطريق أبو عش/ رحمي "فردي ذو اتجاهين" أمام قرية دسيا دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة.
المرور‎ (2)

مرور الجيزة تضبط 15 سائقا ثبت تعاطيهم للمخدرات

الانضباط المروري، شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولى، بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3318 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1057 مخالفة انتظار خاطئ، و388 مخالفة متنوعة.
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سلاح-ومخدرات (1)

ضبط 33 تاجر مخدرات و9 قطع سلاح في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة واللواء رضا العمدة مدير المباحث بؤرا إجرامية مختلفة.
سيارات-شرطة

دوريات أكتوبر تنهي رحلة هاربين من 43 سنة سجنا

توجيهات مستمرة من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمكافحة الجريمة في شتى صورها ضمن مجال المنع والكشف، وعمدت مديرية أمن الجيزة إلى تنفيذ تلك التوجيهات برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع من خلال خطة العمل الميداني الموضوعة التي ترتكز في أحد محاورها على دور الأكمنة الثابتة والمتحركة في ضبط العناصر الإجرامية الخطرة والمسجلين جنائياً خاصة المحكوم عليهم الهاربين من الأحكام القضائية وفرض السيطرة الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية.
حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

الشرطة تطارد مروجي المخدرات وحائزي السلاح في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة واللواء رضا العمدة مدير المباحث بؤرا إجرامية مختلفة.
الزبدة والسمنة (2)

ضبط 5 أطنان زبدة فاسدة قبل بيعها بموسم كحك العيد

شنت إدارة مباحث التموين في الجيزة، بالتعاون مع قوات الشرطة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لمتابعة ومراقبة الأسواق، وضبط المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين والقائمين بارتكاب جرائم غش تجاري، سواء برفع الأسعار أو بيع منتجات فاسدة منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، ضبطت القوات 109 قضايا تموينية، تنوعت بين إدارة مصانع منتجات غذائية دون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية، وبيع منتجات وسلع غذائية مجهولة المصدر، مغلفة بعبوات مقلدة لماركات شهيرة لإدخال الغش والتدليس على المواطنين.
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