قمتان واعتداءات إيران.. تفاصيل زيارة السيسي للسعودية

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

السيسي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وكان في استقبال السيسي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ووفد سعودي، حيث حرص الرئيس السيسي على مصافحة الوفد السعودي الذي جاء لاستقباله في مطار الملك عبدالعزيز بجدة. واستمع الرئيس لشرح مفصل من العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي، حول الاعتداءات الإيرانية على المملكة العربية السعودية.

كما طالع الرئيس بعض الأسلحة التي تعد دليلا على الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المجال الجوي السعودي. وعقب ذلك حرص الرئيس السيسي على عقد مباحثات مع الأمير خالد بن الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في قاعة الاستقبال في المطار. تأتي مشاركة الرئيس السيسي بالقمتين العربية والإسلامية