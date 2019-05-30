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بدل الحدوتة 3.. «لولي» تبحث عن والدها في موقف عبود

تحرير:بيتر مجدي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
بدل الحدوتة 3
بدل الحدوتة 3
يبدو أن التشويق وعدم توقع الأحداث هو عنوان الحدوتة الثالثة من مسلسل «بدل الحدوتة 3»، الذي تنافس به دنيا سمير غانم هذا العام، وهو عبارة عن 3 قصص مختلفة، ويشاركها في بطولة الحدوتة الثالثة النجم هشام ماجد، حيث هربت «لولي» من مزرعة البطاطس التي تعيش فيها مع خدمها بصحبة «جيمي»، لتبحث عن والدها، وعندما وصلا إلى «موقف عبود» أصابها الذهول من الزحام، وطلبت من «جيمي» أن يبحث كل منهما عن والدها في جزء من الموقف قبل أن يصدمها بأن الموقف ليس مصر، وبدأت أحداث الحلقة تتوالى.
منح جيمي هاتفه المحمول إلى لولي لتشاهد بعض المقاطع بعدما أصابتها الدهشة من شكل الهواتف الجديدة، والمفارقة هي مرور جيمي بجوار غطاء «بالوعة» مفتوح في الموقف، فيحذر لولي التي لم تكن بجانبه قبل أن يسمع صوت فتاة تسقط داخلها، ويبدأ في رحلة البحث عنها بإحضار غواص للبحث عن لولي، التي وقفت تأكل «عسلية»
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ادمان-ادوية-مخدرات (2)

مكافحة الإدمان: انخفاض مشاهد التدخين في الدراما

أشاد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في بيان له، اليوم الخميس، بالأعمال الدرامية التي جاءت خالية من مشاهد المخدرات، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان 2019، بواقع 8 مسـلسلات وهي: "أبو جبل، زلزال، لأخر نفس، البرنسيسة، سوبر ميرو، الواد سيد الشحات، بدل الحدوتة 3، طلقة حظ"، بينما تميز مسلسل "بدل الحدوتة 3" بأنه أقل الأعمال احتواءً على مشاهد التدخين. ويأتي ذلك في إطار مواصلة المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي رصد المؤشرات الأولية للتناول الدرامي لقضيتي التدخين وتعاطي المواد المخدرة بالدراما المصرية.
خالد-.كمال

خالد كمال.. أبدع في تقديم «الضابط» بمسلسل لمس أكتاف

يتميز مسلسل «لمس أكتاف» بالأداء العالي لأبطال العمل، خصوصا فتحي عبد الوهاب في دور حمزة، وحنان مطاوع في دور «عايدة»، وينضم لكتيبة الأداء العالي في المسلسل الفنان خالد كمال الذي أبدع في تأدية دور الضابط على أفضل ما يكون خلال أحداث المسلسل، وربما يكون واحدا من أفضل من أدوا هذا الدور في السنوات الأخيرة، فتميز أداء خالد كمال بتقديم الشخصية كما هي دون مبالغات، دون انفعال زائد عن الحد أو محاولة إثبات شخصيته بالصوت المرتفع، بل استطاع خالد كمال الذي يؤدي دور ضابط شاب كفء يطارد ضباط المخدرات ويحاول حل لغز مقتل زملائه في كمين بمنتهى الهدوء.
مملكة-الغجر

«مملكة الغجر» 24.. عودة «ياسمينا» إلى الربع

بدأت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل «مملكة الغجر»،بطولة فيفى عبده وحورية فرغلي الذي يذاع على فضائية «النهار»، بمعرفة «نعمة» وتجسدها الفنانة فيفي عبده، مكان وجود «ياسمينا» وتجسدها حورية فرغلي وأمرت بسفر «الزفر» ويجسده أحمد كرارة إلى لبنان لإعادة «ياسمينا»، وبالفعل سافر« الزفر» إلى لبنان والتقى «توني» - ابن رجل الأعمال اللبناني الذي صدم «ياسمينا» بسيارته وتسبب في فقدانها الذاكرةـ وأخبره بأنه خطيب ياسمينا ويريد أخذها وإعادتها إلى مصر، لكن رفض توني لعدم وجود أوراق رسمية تثبت ذلك.
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مسلسل-بدل-الحدوته 3

بدل الحدوتة 3.. «لولي» هربت من مزرعة البطاطس مع جيمي

في ثاني حلقات الحدوتة الثالثة من مسلسل «بدل الحدوتة 3» لدنيا سمير غانم، هربت «لولي» الشخصية التي تلعبها دنيا في هذه الحدوتة مع «جيمي» ويلعب دوره النجم هشام ماجد، شريكها في البطولة، من مزرعة البطاطس التي عاشت فيها مع خدم أسرتها لمدة 20 سنة من التسعينيات اعتقادًا منها أن العالم سينتهي، وعاشت «لولي» تخاف الخروج من المزرعة تحسبا لهجوم كائن خرافي هو «البعبعون»، وعقدت اتفاقا مع جيمي بعد أن خبأت حقيبة الأموال التي معه بأن يجد لها والدها مقابل إعادتها إليه، وفي النهاية استطاعت أن تهرب معه في السيارة لتكتشف أن العالم لم ينتهِ.
مسلسل-بدل-الحدوته 3

«الحدوتة 3» بدأت بـغنوة للأطفال وديكورات غربية

منذ الحدوتة الأولى في مسلسل «بدل الحدوتة 3» الذي تنافس به دنيا سمير غانم في شهر رمضان هذا العام، والديكورات والإضاءة لها طابع مميز ومختلف في حلقات المسلسل، ثم جاءت الحدوتة الثالثة ليتأكد هذا بوجود يدكورات على النمط الغربي، في المنزل الذي تعيش فيه «لولي» الشخصية الرئيسية بمزرعة بطاطس، هاجرت إليها منذ 20 عاما ولا تعرف شيئا عن الحياة خارجها مع الخدم الخاص بأسرته، بعد أن توفي والداها في حادثة سيارة خلال طريقهم للمزرعة خوفا من ناهية العالم، والمميز في الحدوتة الثالثة هو ظهور النجم «هشام ماجد» كبطل للحدوتة التي لم يكتب اسم أبطالها على «التتر».
دنيا- سمير- غانم

بدل الحدوتة 3.. سخرية من «فيديوهات السوشيال»

يواصل شريف نجيب، مؤلف الحدوتة الثانية من مسلسل «بدل الحدوتة 3»، بطولة دنيا سمير غانم، السخرية من مواقع التواصل الاجتماعي وما يدور فيها، فبعد 4 حلقات من بداية الحدوتة التي شاركت في كتابتها دينا ماهر، عن ظاهرة «الفيديوهات والفيديوهات المضادة» التي يسخر فيها رواد مواقع التواصل بعضهم من بعض، خاصة أن بعض الـ«influencers» يخصصون «فيديوهات لايف» للسخرية من الآخرين، وتلقى هذه الفيديوهات رواجا كبيرا وإعجابا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شهدت الحلقة وجود الفنان تامر هجرس ضيف شرف، والذي أطلق «وصلة تريقة» على لهفة، وتلعب دورها دنيا سمير غانم.
مسلسل-بدل-الحدوته 3

«بدل الحدوتة 3» يسخر من نشطاء السوشيال ميديا

بالتزامن مع انتشار هاشتاج «وسط البلد»، الذي يتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية مما يسمونه «مجتمع وسط البلد»، والمصطلحات الدارجة بين رواده، جاءت الحلقة الـ12 من مسلسل "بدل الحدوتة 3" لدنيا سمير غانم، لتسخر من ظاهرة الـ«influencers» أو المؤثرين فى مواقع التواصل الاجتماعي، الذين لهم متابعون بالآلاف، وانتهت الحلقة بتعرف لهفة «دنيا» على مظهر الشمشيرجي «أحمد رزق»، خلال حفل لمشاهير السوشيال ميديا حاولت التسلل إليه، وتم طردها مع «مظهر» أحد جرسونات الحفل، بعد أن تمت معاملته بطريقة سيئة من مدعوي الحفل من النشطاء المشهورين.
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