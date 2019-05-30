بدل الحدوتة 3.. «لولي» تبحث عن والدها في موقف عبود

تحرير:بيتر مجدي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

بدل الحدوتة 3

يبدو أن التشويق وعدم توقع الأحداث هو عنوان الحدوتة الثالثة من مسلسل «بدل الحدوتة 3»، الذي تنافس به دنيا سمير غانم هذا العام، وهو عبارة عن 3 قصص مختلفة، ويشاركها في بطولة الحدوتة الثالثة النجم هشام ماجد، حيث هربت «لولي» من مزرعة البطاطس التي تعيش فيها مع خدمها بصحبة «جيمي»، لتبحث عن والدها، وعندما وصلا إلى «موقف عبود» أصابها الذهول من الزحام، وطلبت من «جيمي» أن يبحث كل منهما عن والدها في جزء من الموقف قبل أن يصدمها بأن الموقف ليس مصر، وبدأت أحداث الحلقة تتوالى.

منح جيمي هاتفه المحمول إلى لولي لتشاهد بعض المقاطع بعدما أصابتها الدهشة من شكل الهواتف الجديدة، والمفارقة هي مرور جيمي بجوار غطاء «بالوعة» مفتوح في الموقف، فيحذر لولي التي لم تكن بجانبه قبل أن يسمع صوت فتاة تسقط داخلها، ويبدأ في رحلة البحث عنها بإحضار غواص للبحث عن لولي، التي وقفت تأكل «عسلية»