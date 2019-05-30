القمة العربية الطارئة 14.. الدول المشاركة وأهم الملفات

تستضيف مكة المكرمة، اليوم الخميس، قمة عربية طارئة، لمناقشة التوترات الأخيرة في الخليج العربي، بعد تصاعد التهديدات الإيرانية، والمخاوف من اندلاع حرب في المنطقة

تحرير:أحمد سليمان ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

القمة العربية

في وقت سابق من شهر مايو الجاري، تعرضت سفن تجارية في المياه الإقليمية للإمارات لأعمال تخريبية، وجهت إلى طهران أصابع الاتهام في الوقوف وراءها، وبعدها بأيام قليلة تعرضت منشآت نفطية في السعودية لهجوم بطائرات دون طيار، وتبنت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من طهران الهجوم، هذه الأحداث دعت المملكة العربية السعودية إلى الدعوة لقمة طارئة لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، ومناقشة تداعيات التصعيد الإيراني في المنطقة، خلال القمة التي تستضيفها مدينة مكة المكرمة اليوم الخميس.

القمة الطارئة رقم 14 قمة اليوم التي تستضيفها مكة المكرمة هي القمة الطارئة رقم 14 في تاريخ القمم التي تعقدها جامعة الدول العربية منذ تأسيسها عام 1945. وأشارت صحيفة "سبق" السعودية، في تقرير لها عن القمم الطارئة للجامعة العربية، إلى أن أول قمة عربية طارئة "قمة أنشاص" كانت قد عقدت في عهد الملك فاروق بمصر