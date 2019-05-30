التعليم: الموافقة على صرف كادر المعلم بعد توقفه

تحرير:أمينة محمود ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنه تم حسم موضوع المشرفين الاجتماعيين ومشرفو الأنشطة، اليوم، بشكل نهائى بأحقيتهم في صرف كادر المعلم والذي كان يصرف لهم وتم إيقافه الفترة الماضية، نتيجة تفسير خاطئ لبعض مواد قانون التعليم وان ذلك الموضوع محل بحث منذ عام 2008. وأضاف، أن الوزارة تعمل لصالح المعلم وقد وجه وزير التربية والتعليم، بتشكيل فريق قانوني، لدراسة الملف منذ نشأته حتى الآن وفتح قنوات تواصل مع كافة الجهات والتي من ضمنها نقابة الاجتماعيين ومجلس النواب لعلاج ذلك الأمر بشكل نهائي.

وأشار نائب الوزير إلى أن الوزارة لا تضع مسكنات وإنما حل نهائى وجذرى لكل المشاكل الإدارية وذلك من أجل استقرار المنظومة التعليمية، ورفع معدلات الرضا الوظيفى الذى ينعكس بالإيجاب على تنفيذ خطة بناء الإنسان المصرى التى أطلقتها الدولة المصرية ويدعمها بكل قوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأوضح عمر أن قرار الوزارة