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التعليم: الموافقة على صرف كادر المعلم بعد توقفه

تحرير:أمينة محمود ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنه تم حسم موضوع المشرفين الاجتماعيين ومشرفو الأنشطة، اليوم، بشكل نهائى بأحقيتهم في صرف كادر المعلم والذي كان يصرف لهم وتم إيقافه الفترة الماضية، نتيجة تفسير خاطئ لبعض مواد قانون التعليم وان ذلك الموضوع محل بحث منذ عام 2008. وأضاف، أن الوزارة تعمل لصالح المعلم وقد وجه وزير التربية والتعليم، بتشكيل فريق قانوني، لدراسة الملف منذ نشأته حتى الآن وفتح قنوات تواصل مع كافة الجهات والتي من ضمنها نقابة الاجتماعيين ومجلس النواب لعلاج ذلك الأمر بشكل نهائي.
وأشار نائب الوزير إلى أن الوزارة لا تضع مسكنات وإنما حل نهائى وجذرى لكل المشاكل الإدارية وذلك من أجل استقرار المنظومة التعليمية، ورفع معدلات الرضا الوظيفى الذى ينعكس بالإيجاب على تنفيذ خطة بناء الإنسان المصرى التى أطلقتها الدولة المصرية ويدعمها بكل قوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأوضح عمر أن قرار الوزارة
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«صاحب للإيجار».. 80 ألف شاب وفتاة طلبوا الخدمة

قد يبدو الأمر طبيعيا عندما نجد إعلانا على صفحات السوشيال ميديا عن تأجير شقق أو سيارات أو فيلات أو دراجات، ولكن ليس من الطبيعى أبدا أن نجد إعلانا نصه "أي حاجة أنت عاوزها أو عاوزاها هنعملهالك بس كلمنا.. عندك اجتماع وعاوز حد يروحه معاك كلمنا.. عاوز واحدة تناسبك تمثل إنك مرتبط بيها ليلة كاملة كلمنا.. عاوزة حد يروح معاكِ السينما وتاكلوا في حتة حلوة بعدها كلمينا.. إحنا بنأجرلك صاحبك". لذا تسبب الإعلان فى حالة من الجدل، ولكن الأمر الغريب هو تسارع الآلاف من الشباب للسؤال عن الأسعار والتفاصيل، وإرسالهم طلبات تأجير أصدقاء لهم.
محمد-سعفان

القوى العاملة تعلن أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، اليوم الخميس، منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 إجازة أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، بأجر كامل، موضحة أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذين اليومين مثلي هذا الأجر، ويأتي إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.
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7.5 مليون جنيه منحة لدعم المدارس اليابانية

وقعت مصر واليابان، اليوم الخميس، منحة لدعم وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، بقيمة 7.5 مليون جنيه، وذلك ضمن المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أثناء زيارته لليابان مطلع عام 2016، ونص الاتفاق على أن تعمل وحدة إدارة المدارس اليابانية على بناء وإعداد كوادر فنية ومهنية تختص بمتابعة تنفيذ أنشطة التوكاتسو بمصر، وإعداد خطط لتوسيع قاعدة تنفيذ أهداف أنشطة المدارس المصرية اليابانية وباقي مدارس الجمهورية والتي تسهم في الارتقاء بشخصية الطالب المصري.
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برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

اعتمد الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 88.6%، جاءت نسبة نجاح البنات 91.1% بينما البنين 86.1%. وأشاد شاروبيم، بدور مديرية التربية والتعليم وجهودها في تنظيم عملية الامتحانات، وهنأ الطلاب الناجحين والعشر الأوائل على مستوى المحافظة متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسي والعملي. مشددًا على تيسير حصول الطلاب على نتائجهم من خلال الموقع المخصص لإعلانها.
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طارق-شوقى

وزير التعليم يهاجم «شائعات البرلمان»:رمضان شهر الصوم

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على انتشار معلومات مغلوطة بشأن جلسته في مجلس النواب، أمس الإثنين. وقال في منشور عبر حسابه على فيسبوك، حمل عنوان «تأملات رمضانية.. كإنسان وليس كوزير»: «رغم أن الشهر الكريم يدعونا إلى مراجعة النفس والصوم عن كل المكروهات (وليس الطعام وحده) إلا أنه هالني أن أقضي وقتا في البرلمان مثمرا، بل رائعا، وأخرج من الجلسة بعد العصر لأجد مواقع التواصل والمواقع الإلكترونية تموج بالكلمات والعبارات وتعطي الإيحاء بأننا كنا في ساحة قتال! بل وتعطي الإيحاء بأن المشروعات توقفت والوزارة ستغلق والوزير سيذهب والامتحان سيلغى».
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مجلس النواب يوافق على إعلان الطوارئ: إجراء ضروري

اجتمعت اللجنة العامة بمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وبحضور سليمان وهدان وكيل المجلس وباقي أعضاء اللجنة العامة، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس، وذلك للنظر فيما أحاله المجلس، إلى اللجنة العامة وهو: (أولا) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح يوم 25 أبريل الماضي، لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، و(ثانيا) بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن القرار.
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نائب يطالب بتعديل قانون الإيجارات القديمة

قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن الحكومة أحالت مشروع قانون الإيجارات القديمة بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية لمجلس النواب، وهذه التعديلات تعد خطوة من ضمن مشروع القانون الذي سبق وتقدم به في فترة سابقة مع النائب معتز محمود عضو لجنة الإسكان، بهدف لإزالة الخلاف بين المالك والمستأجر، وذلك من خلال تحقيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ووفقا لمشروع القانون سيتم تطبيقه على 3 مراحل: الوحدات المعني بها الأشخاص غير الاعتباريين والوحدات غير السكنية، ثم الوحدات التجارية، وأخيرا الوحدات السكنية.
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نائب يطالب باستغلال أمم إفريقيا للترويج للسياحة

قال مجدي بيومي أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، في بيان له، اليوم السبت، إن اعتبار منتدى السياحة العالمي، مصر نموذجا فريدا في إدارة أزمة السياحة خلال الفترة السابقة يعكس حالة الاستقرار التى وصلت لها الدولة والجهود المبذولة من أجل الحفاظ على هذا الملف، وتغيير الصورة لدى بعض الدول حول السياحة في مصر، مضيفا أن هذه الشهادة من المتوقع أن تترجم على الأرض خلال الفترة المقبلة، في صورة ازدهار وعودة السياحة المصرية بكامل طاقتها مرة أخرى، وهذا ما تعمل عليه كافة مؤسسات الدولة خلال السنوات القليلة الماضية.
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