عشماوي و«المرابطين».. حكاية تنظيم «رأس الأفعى»

فر هشام عشماوي إلى ليبيا، وأعلن تأسيس تنظيم باسم «المرابطين» وهو المقرب من تنظيم «القاعدة»، بعدما انشق عن جماعة «أنصار بيت المقدس»، وارتكب العديد من الجرائم الإرهابية
طائرة حربية رافقت اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، عقب قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، وكانت المفاجأة ظهور الإرهابي الخطير هشام عشماوي، الضابط السابق بقوات الصاعقة المصرية، رفقة رجال المخابرات العامة والأمن المصري، قادما من ليبيا عقب إعلان القوات المسلحة الليبية، القبض عليه في مطلع أكتوبر الماضي، لتتسلم مصر رسميا واحدًا من أخطر الإرهابيين في المنطقة، والمطلوب رقم واحد حاليًا لأجهزة الأمن المصرية، إذ يواجه اتهامات عديدة على خلفية ضلوعه في عدد كبير من العمليات الإرهابية.
بدأ «عشماوي» حياته ضابطا في صفوف القوات المسلحة، واستبعد من صفوفها على أثر محاكمة عسكرية عام 2011، ليصبح مسئولا عسكريًا بين عشية وضحاها لتنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي، وأميرًا لـ«ولاية الصحراء الغربية»، قبل أن ينشق عنه هو ومجموعة من التابعين له، وعلى رأسهم عمر
بدأ «عشماوي» حياته ضابطا في صفوف القوات المسلحة، واستبعد من صفوفها على أثر محاكمة عسكرية عام 2011، ليصبح مسئولا عسكريًا بين عشية وضحاها لتنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي، وأميرًا لـ«ولاية الصحراء الغربية»، قبل أن ينشق عنه هو ومجموعة من التابعين له، وعلى رأسهم عمر رفاعي سرور وعماد الدين عبد اللطيف الضابط السابق بالقوات المسلحة، على أثر مبايعة "أنصار بيت المقدس" أبا بكر البغدادي أمير «داعش»، وإطلاق اسم «ولاية سيناء» على أنفسهم، وعقب انفصال هشام عشماوي ورفاقه أعلنت «الولاية» إهدار دمائهم.
فر هشام عشماوي إلى ليبيا، وأعلن تأسيس تنظيم عرف باسم «المرابطين» وهو المقرب من تنظيم «القاعدة»، بعدما انشق عن جماعة «أنصار بيت المقدس»، وهناك داخل الأراضي الليبية شكل عشماوي تنظيما عسكريا نشطا على الحدود بين مصر وليبيا، وارتكب العديد من الجرائم بحق المصريين والليبيين، بالتعاون مع تنظيم «مجلس شورى درنة» المنتمي لتنظيم القاعدة.
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ينتمي تنظيم «المرابطون» لتيار السلفية الجهادية، ويؤمن بالرؤية الفكرية لتنظيم القاعدة، وتعود تسميته إلى مقال كتبه السلفي الجهادي، عبد الله عزام في إحدى المجلات التي كانت تصدر في أفغانستان باسم "القاعدة الصلبة"، وكان يدعو في المقال إلى تأسيس قاعدة للجهاديين في أفغانستان.
وفي نوفمبر 2015، أعلن تنظيم المرابطين مسؤوليته، عن الهجوم على فندق "راديسون" في مالي، واحتجاز رهائن داخله، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، حيث كتب التنظيم على صفحته أنهم يعلنون مسؤوليتهم عن الهجوم على الفندق، واحتجاز رهائن داخله.
كما أعلن تنظيم المرابطين مسؤوليته عن تفجير انتحاري وقع في مدينة غاو، شمال مالي، في يناير 2017، حيث أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش المالي، وإصابة أكثر من 100 آخرين، حسب وكالة «سبوتنيك».
عماد الدين السيد أحمد عبد الحميد وكنيته «الشيخ حاتم»، أحد أهم قيادات تنظيم «المرابطين»، وهو القائد الفعلي الميداني لعدد كبير من عمليات التنظيم، وتعود أهمية «الشيخ حاتم» في التنظيم كونه ضابط صاعقة سابقا بالجيش المصري، فُصل بعد ثبوت اعتناقه الأفكار التكفيرية، وانضم لخلية عشماوي التي أنشأها عام 2012 عقب فصله من الجيش.
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انتقل عبد الحميد رفقة عشماوي من تنظيم إرهابي إلى آخر حتى انتهى به المطاف لتنظيم المرابطين الإرهابي التابع للقاعدة، ونفذ عبد الحميد عددا من العمليات الإرهابية في مصر أخطرها هجوم الواحات الإرهابي.
وكان هشام عشماوي قد كلف عماد عبد الحميد بالانتقال للواحات المصرية لتخصيصها كمحطة لاستقبال المجموعات الإرهابية المقبلة من ليبيا لشن عمليات إرهابية في مصر، خاصة بعد إصابة عشماوي في إحدى العمليات الإرهابية في مصر.
فيما نجحت يقظة الأجهزة الأمنية للتصدي للخلية الإرهابية قبل جلب المزيد من الإرهابيين من ليبيا أو تنفيذ هجمات على دور العبادة والمؤسسات المدنية داخل مصر، وقتل عبد الحميد خلال المطاردة والاشتباكات، حتى نجح الجيش الوطني الليبي في القبض على هشام عشماوي، وتسلمته مصر قبل أيام قليلة على متن طائرة حربية، رافقت رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء عباس كامل.
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