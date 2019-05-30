عشماوي و«المرابطين».. حكاية تنظيم «رأس الأفعى»

فر هشام عشماوي إلى ليبيا، وأعلن تأسيس تنظيم باسم «المرابطين» وهو المقرب من تنظيم «القاعدة»، بعدما انشق عن جماعة «أنصار بيت المقدس»، وارتكب العديد من الجرائم الإرهابية

تحرير:تهامى البندارى ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م

عشماوي في قبضة نسور المخابرات

طائرة حربية رافقت اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، عقب قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، وكانت المفاجأة ظهور الإرهابي الخطير هشام عشماوي، الضابط السابق بقوات الصاعقة المصرية، رفقة رجال المخابرات العامة والأمن المصري، قادما من ليبيا عقب إعلان القوات المسلحة الليبية، القبض عليه في مطلع أكتوبر الماضي، لتتسلم مصر رسميا واحدًا من أخطر الإرهابيين في المنطقة، والمطلوب رقم واحد حاليًا لأجهزة الأمن المصرية، إذ يواجه اتهامات عديدة على خلفية ضلوعه في عدد كبير من العمليات الإرهابية.

بدأ «عشماوي» حياته ضابطا في صفوف القوات المسلحة، واستبعد من صفوفها على أثر محاكمة عسكرية عام 2011، ليصبح مسئولا عسكريًا بين عشية وضحاها لتنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي، وأميرًا لـ«ولاية الصحراء الغربية»، قبل أن ينشق عنه هو ومجموعة من التابعين له، وعلى رأسهم عمر