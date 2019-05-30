23 لاعبًا في قائمة المنتخب الجزائري لأمم إفريقيا

تحرير:محمد حسن صيام ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م

منتخب الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قائمة منتخب ثعالب الصحراء، التي تضم 23 لاعبًا، اختارها المدير الفني للمنتخب الجزائري، جمال بلماضي، للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر، والتي ستبدأ في منتصف شهر يونيو المقبل، حيث شهدت القائمة العديد من المفاجآت، أبرزها وجود المهاجم إسلام سليماني، الذي عاش موسمًا للنسيان برفقة فريق فنربخشة التركي الذي أنهى مسابقة الدوري في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 46 نقطة من 34 جولة خاضها فريق فنربخشة.

كما وُجد في القائمة متوسط ميدان أتلتيك بارادو، هشام بوداوي، بينما عرفت غياب هداف مونبلييه الفرنسي أندي ديلور، رغم قيامه بكل الإجراءات الإدارية لتمثيل الخضر، لكن بلماضي كان له رأي آخر، بينما عاد الظهير الأيمن لرين، مهدي زفان، إلى صفوف المنتخب الجزائري. وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى: مبولحي،