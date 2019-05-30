رياضة

23 لاعبًا في قائمة المنتخب الجزائري لأمم إفريقيا

تحرير:محمد حسن صيام ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م
منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قائمة منتخب ثعالب الصحراء، التي تضم 23 لاعبًا، اختارها المدير الفني للمنتخب الجزائري، جمال بلماضي، للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر، والتي ستبدأ في منتصف شهر يونيو المقبل، حيث شهدت القائمة العديد من المفاجآت، أبرزها وجود المهاجم إسلام سليماني، الذي عاش موسمًا للنسيان برفقة فريق فنربخشة التركي الذي أنهى مسابقة الدوري في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 46 نقطة من 34 جولة خاضها فريق فنربخشة.
كما وُجد في القائمة متوسط ميدان أتلتيك بارادو، هشام بوداوي، بينما عرفت غياب هداف مونبلييه الفرنسي أندي ديلور، رغم قيامه بكل الإجراءات الإدارية لتمثيل الخضر، لكن بلماضي كان له رأي آخر، بينما عاد الظهير الأيمن لرين، مهدي زفان، إلى صفوف المنتخب الجزائري.   وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى: مبولحي،
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محمود-الخطيب

رئيس الزمالك عن الخطيب: «عاوز يأجل القمة الإسلامية»

كشف رئيس نادي الزمالك عن سبب تأجيل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حيث قال في تصريحات مصورة للموقع الرسمي للنادي الأبيض، «إن الأهلي برئاسة محمود واللي معاه بيلعبوا لعبة كبيرة أوي، وكانوا هيعملوا الاجتماع يوم الأربعاء لكن أجلوا الاجتماع انتظارًا لنتيجة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، وفي حالة هزيمة الزمالك لا قدر الله سيعلن الخطيب الاستمرار في بطولة الدوري، لكن في حالة الفوز هيبقى عارف إن الدوري راح منه، وسيعلن الانسحاب ويضرب كرسي في الكلوب».
أمير-مرتضى-أحمد-جلال-علاء-مقلد

رئيس الزمالك لنجله: «لا تتحدث عن شوبير أنت ابن ناس»

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى نجله أمير مرتضى، المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، قبل ساعات من مواجهة فريقه أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وقال رئيس الأبيض خلال فيديو نشر عبر الموقع الرسمي للنادي: «لا تتحدث عن شوبير وعبد الحفيظ مرة أخرى، أنت ابن ناس وكنت ظابط شرطة، أعدائي الآن شوبير وعبد الحفيظ».
الزمالك-والداخلية‎ (1)

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي

استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه لخوض مواجهة الإنتاج الحربي، التي ستقام على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة، على استاد السلام، انتهى بفوز القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدفي أبناء ميت عقبة يوسف إبراهيم أوباما، بينما أحرز هدف العجلات العربية محمد رجب من ضربة جزاء.
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امم-افريقيا‎

ماذا حققت المنتخبات العربية قبل كان 2019؟

لأول مرة فى تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية يتأهل 5 منتخبات عربية إلى نهائيات النسخة الثانية والثلاثين، حيث حسمت التصفيات تأهل كل من (مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا)، لبطولة أمم إفريقيا 2019 التي تقام بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، على أرض مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، ويعد منتخب الفراعنة، هو الأكثر تتويجًا بالبطولة القارية، وتوجت منتخبات المغرب وتونس والجزائر والسودان مرة واحدة فقط على مدار تاريخ أمم إفريقيا.
كأس-الأمم-الأفريقية

محمد شوقي يكشف سبب فوز المنتخب بثلاثية أمم إفريقيا

كشف محمد شوقى نجم المنتخب الوطنى والنادى الأهلى السابق، أن شخصية لاعبى الجيل الذهبى لمنتخب الفراعنة والحاصل على لقب كأس الأمم الإفريقية مع المدير الفني المخضرم حسن شحاتة ثلاث مرات متتالية 2006- 2008- 2010 ، كانت السر فى هذا النجاح، حيث أكد شوقى خلال حديثه للبرنامج الإذاعي "أسياد إفريقيا" مع الإعلامى إبراهيم فايق، والذي يعرض عبر الراديو 9090، أن اللاعبين لم يكن أى منهم ينظر إلى أسماء الفريق المنافس، على الرغم من قلة عدد المحترفين فى صفوف الفراعنة.
امم-افريقيا‎

بطل «كان».. أصحاب الأرض يتألقون في نسخة 1980

استضافت نيجيريا -لأول مرة في تاريخها- منافسات بطولة أمم إفريقيا، وكان ذلك عام 1980 وشهدت هذه النسخة تفوقًا جديدًا لأصحاب الأرض بعد أن تمكن منتخب نيجيريا من التتويج باللقب، وشارك في المنافسات 8 منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين ضمت الأولى، نيجيريا (البلد المضيف) ومصر وساحل العاج وتنزانيا، وأقيمت مبارياتها على ملعب "سوريليري" بمدينة لاجوس، بينما ضمت المجموعة الثانية، منتخب غانا (حامل اللقب) والجزائر والمغرب وغينيا، وأقيمت مباريات هذه المجموعة على ملعب "الحرية"بمدينة إيبادان.
فرحة-الاهلى

ماذا سيفعل الأهلي خلال فترة توقف الدوري؟

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، يدرس إقامة معسكر خارجي خلال فترة توقف الدوري؛ بسبب أمم إفريقيا، التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو المقبل، وأضاف أن هذا الملف يخضع للدراسة والمناقشة في الوقت الحالي من قبل الجهاز الفني، مؤكدا أنه سيتم الاستقرار بشكل نهائي على كل التفاصيل الخاصة به قريبا، سواء في ما يتعلق بموعده أو مكانه، موضحًا أنه من الوارد جدا الإقدام على إقامة هذا المعسكر الخارجي خلال فترة توقف الدوري؛ سعيا لتحقيق أكبر مكاسب فنية للفريق.
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