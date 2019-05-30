إرهاب

مذابح وتقسيم البلاد.. وقائع حُكم الإخوان في السودان

أدت سياسات البشير الداعمة لحركات العُنف المُسلح في تحول السودان لحاضنة لكوادر تنظيم القاعدة وانتقال معسكرات التدريب إلى مدن السودان بعد إقامة أسامة بن لادن فيها
تحرير:عمرو عفيفي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م
عمر البشير
عمر البشير
حكمت الحركة الإسلامية، وهي التيار الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين، السودان لثلاثة عقود مستمرة، عبر مُمثلها وأبرز كوادرها الضابط السابق عُمر محمد حسن البشير، ليظل قابعًا على السلطة كُل هذه السنوات الطويلة، ساعيا لترسيخ سلطاته بوسائل متعددة كان عنوانها الرئيسي محو كُل معارض لسياسته، وإدخال البلد في كم من الحروب الداخلية والخارجية، متزامنا كُل ذلك مع انهيار الأوضاع الاقتصادية. وكان العامل الرئيسي للحركة الإسلامية في تمرير هذه السياسات التي أدت لثورة شعبية أطاحت بحُكم البشير هو استخدام الشريعة الإسلامية من أجل كسب ود الشعب دوماً وتمرير سياسته.
الشريعة في خدمة السلطة تزامن صعود البشير للسلطة مع تكثيف لاستخدام الشعارات الإسلامية، وإطلاق حملة ترويجية للدستور الجديد الذي زعم أنه مُستلهم من الشريعة، فضلا عن إطلاق فتاوى دينية تبيح قتل المعارضين للمشروع الإسلامي، وربط أي سياسة للنظام بالشريعة الإسلامية. كانت واحدة من هذه السياسات تأسيس «بيوت
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أطفال-داعش

العراق يسلم أنقرة 188 طفلا تركيا أعضاء في داعش

قال متحدث قضائي عبد الستار بيرقدار، اليوم الأربعاء، إن العراق سلم أنقرة أكثر من 188 طفلا تركيا هم أبناء من يشتبه أنهم أعضاء في تنظيم داعش، بحضور مسؤولين من حكومتي البلدين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، موضحا أن التسليم تم في مطار بغداد وحضره مسؤولون من السلطة القضائية العراقية حتى صعد الأطفال إلى الطائرة التي ستأخذهم إلى بلدهم، وأن محكمة التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب سلمت الجانب التركي 188 طفلا خلفهم داعش الإرهابي في العراق.
الشرطة الاندونيسية

إندونيسيا تحبط مخططا لاغتيال 4 مسؤولين بينهم وزير

أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، إحباط مخطط لاغتيال 4 مسؤولين أمنيين كبار، بينهم وزير الداخلية والمستشار الأمني للرئيس. وذكرت السلطات، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن 6 أشخاص، أوقفوا قبل تنفيذ مخططهم، باغتيال المسؤولين وأحد كبار مسؤولي الانتخابات في مسعى لإدخال البلاد في فوضى، مشيرة إلى أن زعيم المجموعة أوقف قرب موقع أحداث الشغب وبحوزته بندقية، كما أوقفت الشرطة 10 أشخاص متهمين بنشر أنباء كاذبة وإشاعات حول أعمال الشغب، وهي جريمة بموجب قانون المعلومات الإلكتروني الإندونيسي.
تويتر

«تويتر بوت».. حسابات آلية لنشر الإسلاموفوبيا بأوروبا

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هي المنبر الأول لكل من أراد نشر أفكار التطرف، وبث خُطب الكراهية، وجذب المزيد من الملتحقين بالتنظيمات الإرهابية، ولم يَعُد توجيه رأي معين أو نشر فكرة بعينها بكثافة بالشيء الصعب، بعدما اُستخدم "البوت الآلي"، وخصوصًا على موقع "تويتر" لنشر تغريدات مُمنهجة مكثفة ضد المسلمين؛ ما أسهم في زيادة ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا، الأمر الذي جعل "تويتر" تحذف 70 مليون حساب وهمي في منتصف العام الماضي، ومع ذلك تنشط هذه الحسابات من جديد.
أحداث-11-سبتمبر

الإرهاب الاقتصادي.. ضربات موجعة تُسقط الدول أحيانا

تتعمد أيادي الإرهاب ضرب المصالح الاقتصادية في بعض الدول على سبيل تنفيذ مخططها المُوجع، وتحقيق هدفين سلبيين للدول المقصودة، أولهما نشر الذعر والرعب بين الأبرياء، والآخر يتلخص في الإضرار بالمصالح الاقتصادية للبلاد، وتكبيدها خسائر من شأنها الإيقاع بالدول، وهو أمر تكرر كثيرًا خلال الفترة الماضية، ويخشى العالم استمرار الجماعات الإرهابية في السير على الوتيرة نفسها، واعتماد الإرهاب أهدافًا اقتصادية لضربها، تتسبب في النهاية في أزماتٍ عالمية في بعض الأحيان.
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داعش

هل ينتقل داعش إلى الجزائر والسودان؟

جدد ظهور أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش في الفيديو الأخير، التساؤلات حول الخطط القادمة للتنظيم، في ظل انحسار نفوذه داخل العراق وسوريا، وانتقال أعداد كبيرة منه خارج هذه الدول، وسط معلومات مُسربة عن استعدادات جديدة من جانب التنظيم للانتقال إليها، والتمركز داخلها.. وهذه الدول هي الجزائر والسودان اللتان أشار لهما تقرير حديث منشور في صحيفة الجارديان البريطانية، وربط بين ما فعلته داعش في الأيام الأولى لانتفاضة العراقيين ضد صدام حسين، ساعين لاستغلال الأوضاع الأمنية لتعزيز وجودهم في تلك الدول، وإحدث ثغرات كُبرى داخلها.
عائض-القرني (1)

ما «الصحوة» التي تبرأ عائض القرني من أفكارها؟

ظهور مثير ورسائل من العيار الثقيل حملت مفاجآت مدوية للجميع، لا لكل مَن تشكّل وجدانه ومعتقداته الدينية على أفكار الداعية السعودي عائض القرني، وتياره المتشدد فحسب، إذ أعلن الرجل في حواره ببرنامج "الليوان" على قناة روتانا خليجية، أول أيام رمضان، تخليه عن هذه الأفكار التي دعا إليها على مدى سنوات باسم حركة "الصحوة"، بل هاجمها بشدة وعدَّدَ أخطاءها، مؤكدا أنها خالفت "الكتاب والسنة، وسماحة الإسلام، والدين المعتدل"، ثم وصف نفسه بأنه داعية الاعتدال والوسطية الأول بالسعودية، وأنه سيسخّر قلمه في خدمة مشروع ولي العهد، قائلا: "أنا مع الإسلام الوسطي والمنفتح الذي نادى به الأمير محمد بن سلمان، وأنا في مرحلة من التنفير إلى التبشير ومن التعسير إلى التيسير".
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