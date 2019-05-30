وقائع حُكم الإخوان في السودان: مذابح وتقسيم البلاد

أدت سياسات البشير الداعمة لحركات العُنف المُسلح في تحول السودان لحاضنة لكوادر تنظيم القاعدة وانتقال معسكرات التدريب إلى مدن السودان بعد إقامة أسامة بن لادن فيها

تحرير:عمرو عفيفي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

حكمت الحركة الإسلامية، وهي التيار الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين، السودان لثلاثة عقود مستمرة، عبر مُمثلها وأبرز كوادرها الضابط السابق عُمر محمد حسن البشير، ليظل قابعًا على السلطة كُل هذه السنوات الطويلة، ساعيا لترسيخ سلطاته بوسائل متعددة كان عنوانها الرئيسي محو كُل معارض لسياسته، وإدخال البلد في كم من الحروب الداخلية والخارجية، متزامنا كُل ذلك مع انهيار الأوضاع الاقتصادية. وكان العامل الرئيسي للحركة الإسلامية في تمرير هذه السياسات التي أدت لثورة شعبية أطاحت بحُكم البشير هو استخدام الشريعة الإسلامية من أجل كسب ود الشعب دوماً وتمرير سياسته.

الشريعة في خدمة السلطة تزامن صعود البشير للسلطة مع تكثيف لاستخدام الشعارات الإسلامية، وإطلاق حملة ترويجية للدستور الجديد الذي زعم أنه مُستلهم من الشريعة، فضلا عن إطلاق فتاوى دينية تبيح قتل المعارضين للمشروع الإسلامي، وربط أي سياسة للنظام بالشريعة الإسلامية. كانت واحدة من هذه السياسات تأسيس «بيوت

الشريعة في خدمة السلطة

تزامن صعود البشير للسلطة مع تكثيف لاستخدام الشعارات الإسلامية، وإطلاق حملة ترويجية للدستور الجديد الذي زعم أنه مُستلهم من الشريعة، فضلا عن إطلاق فتاوى دينية تبيح قتل المعارضين للمشروع الإسلامي، وربط أي سياسة للنظام بالشريعة الإسلامية.

كانت واحدة من هذه السياسات تأسيس «بيوت الأشباح»؛ وهي مقار احتجاز سرية، سجن فيها البشير كُل مُعارضٍ لسياسته، من أعضاء "الحزب الشيوعي"، الذي روجت وسائل الإعلام الموالية له بأن "أفعالهم مخالفة للشريعة الإسلامية"، بالتزامن مع إطلاق فتاوى من جانب مشايخ على صلة بالسلطة بتكفير الحزب المعارض.

كما أدت سياسات البشير الداعمة لحركات العُنف المُسلح في تحول السودان لحاضنة لكوادر تنظيم القاعدة، وانتقال معسكرات التدريب إلى مدن السودان، خصوصا بعدما انتقل أسامة بن لادن، زعيم التنظيم، للإقامة فيها لخمس سنوات كاملة، قبل أن يغادرها عام 1996، تاركا نحو 12 مليون دولار مع عدد من أتباعه بهدف توظيفها في عمليات الجهاد في الدول العربية.

كان من بين هذه العمليات التي أسهمت فيها الحركة الإسلامية هو محاولة اغتيال الرئيس السابق محمد حسني مُبارك، في أثناء حضوره مؤتمر «منظمة الوحدة الإفريقية» بإثيوبيا، قبل أن تفشل بفضل نجاح الحُراس المحيطين به، وأدت بعد تلك الواقعة إلى قطيعة كاملة في العلاقات بين البلدين.

الشريعة وعجز الموازنة

من بين استخدامات البشير المتنوعة للشريعة الإسلامية لتحقيق مآربه الشخصية، كان استخدامها لجمع ملايين الجنيهات من المواطنين تحت بند جمع الزكاة، استنادا لقانون الزكاة الذي أصدره عام 1980، والتي تبعها قرار حكومي بتأسيس ديوان الزكاة، الذي تحول لخزينة لأموال المواطنين تحت تصرف البشير ونظامه الحاكم.

وتشير سجلات الحركة الإسلامية إلى أن الحكومة حصلت على 297 مليون جنيه سوداني في العام الأول للتطبيق عام 1990، بينما ارتفع الرقم حاليًا إلى 7 مليارات و239 مليون جنيه وذلك في العام 2018.

أما على جانب التطبيق فقد أجبر القانون المزارعين المكبلين بالديون على دفع الزكاة؛ مما أدى بهم في النهاية إلى السجن، وفي حالات أخرى تسبب القانون في تدمير الزراعة التي تسهم بنحو 50% من إيرادته عبر حجز أدوات وماكينات الخراطة ومعدات غير القادرين؛ مما أسهم بصورة أخرى في وقف الإنتاج.

وأصدر البشير، ممثل الحركة في السُلطة، سلسلة قوانين تحظر إقامة الحفلات الغنائية، وتجريم سماع الأغاني في الميادين العامة، ومنح الشرطة السلطات الواسعة من أجل منع أي حفلات غنائية، والقبض على كُل من فيها، فضلاً عن استخدام ماكينة الإعلام الموالي للنظام من أجل تشويه كُل الأحزاب المُعارضة كالحزب الشيوعي الاشتراكي بوصف ممارساته السياسية خروجا عن الإسلام، وصدور فتاوى تكفير للحزب المُعارض.

مذابح وتقسيم البلاد

كانت الأزمة الكبرى التي عاشها السودان تحت رئاسة البشير تأجيج الصراع الأهلي بين مواطنيه، بعدما أصبح البشير هو الرأس المدبر لأعمال العنف في دارفور في غرب السودان، التي أودت منذ 2003 بحياة نحو 300 ألف شخص وتسببت في نزوح الملايين وفق هيئات الأمم المتحدة، بينما تؤكد الخرطوم أن عدد القتلى لا يتجاوز عشرة آلاف.

وعلى أثر هذا الدور، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقال البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، عام 2009، ثم في 2010 بتهمة "الإبادة".

وامتدت سياسة التوظيف للشريعة الإسلامية إلى الأزمات الاقتصادية التي عاشها السودان، والتي قامت على أثرها أكثر من مظاهرات على مدى الأعوام الماضية كان أهمها عام 2013، أسفرت عن 200 قتيل.