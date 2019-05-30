ما سر الصورة التي تجمع إدوارد بـ«كرارة» ومحمد رجب؟

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م

الفنان إدوارد

نشر الفنان إدوارد، قبل قليل، على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» صورة تجمعه بالفنان أمير كرارة والفنان محمد رجب، وعلق عليها، «قريبا.. حبايبي»، وتأتي هذه الصورة على خلفية تسجيل الثنائي محمد رجب وإدوارد، حلقة جديدة مع أمير كرارة، ببرنامج «سهرانين» الذى يعرض على قناة oNE، والتى من المقرر إذاعتها قريبا، وكان «كرارة» قد بدأ قبل يومين تصوير الحلقتين المتبقيتين له بالموسم الأول من برنامجه «سهرانين» وذلك عقب انتهائه من تصوير المشاهد الأخيرة بالجزء الثالث من مسلسل «كلبش» الذى يعرض ضمن سباق رمضان الحالي.

يشارك كل من إدوارد ومحمد رجب وأمير كرارة، فى الماراثون الدرامي لرمضان 2019، حيث ينافس إدوارد بثلاثة أعمال وهي: «ولد الغلابة» مع الفنان أحمد السقا، ويلعب دور شقيقه، و«حكايتي» مع الفنانة ياسمين صبري، ويجسد دور عمها الذي لا يهمه شيء سوى مصلحته، كما يشارك الفنان محمد رجب فى مسلسل