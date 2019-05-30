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ما سر الصورة التي تجمع إدوارد بـ«كرارة» ومحمد رجب؟

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م
الفنان إدوارد
الفنان إدوارد
نشر الفنان إدوارد، قبل قليل، على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» صورة تجمعه بالفنان أمير كرارة والفنان محمد رجب، وعلق عليها، «قريبا.. حبايبي»، وتأتي هذه الصورة على خلفية تسجيل الثنائي محمد رجب وإدوارد، حلقة جديدة مع أمير كرارة، ببرنامج «سهرانين» الذى يعرض على قناة oNE، والتى من المقرر إذاعتها قريبا، وكان «كرارة» قد بدأ قبل يومين تصوير الحلقتين المتبقيتين له بالموسم الأول من برنامجه «سهرانين» وذلك عقب انتهائه من تصوير المشاهد الأخيرة بالجزء الثالث من مسلسل «كلبش» الذى يعرض ضمن سباق رمضان الحالي.
يشارك كل من إدوارد ومحمد رجب وأمير كرارة، فى الماراثون الدرامي لرمضان 2019، حيث ينافس إدوارد بثلاثة أعمال وهي: «ولد الغلابة» مع الفنان أحمد السقا، ويلعب دور شقيقه، و«حكايتي» مع الفنانة ياسمين صبري، ويجسد دور عمها الذي لا يهمه شيء سوى مصلحته، كما يشارك الفنان محمد رجب فى مسلسل
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ادمان-ادوية-مخدرات (2)

مكافحة الإدمان: انخفاض مشاهد التدخين في الدراما

أشاد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في بيان له، اليوم الخميس، بالأعمال الدرامية التي جاءت خالية من مشاهد المخدرات، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان 2019، بواقع 8 مسـلسلات وهي: "أبو جبل، زلزال، لأخر نفس، البرنسيسة، سوبر ميرو، الواد سيد الشحات، بدل الحدوتة 3، طلقة حظ"، بينما تميز مسلسل "بدل الحدوتة 3" بأنه أقل الأعمال احتواءً على مشاهد التدخين. ويأتي ذلك في إطار مواصلة المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي رصد المؤشرات الأولية للتناول الدرامي لقضيتي التدخين وتعاطي المواد المخدرة بالدراما المصرية.
خالد-.كمال

خالد كمال.. أبدع في تقديم «الضابط» بمسلسل لمس أكتاف

يتميز مسلسل «لمس أكتاف» بالأداء العالي لأبطال العمل، خصوصا فتحي عبد الوهاب في دور حمزة، وحنان مطاوع في دور «عايدة»، وينضم لكتيبة الأداء العالي في المسلسل الفنان خالد كمال الذي أبدع في تأدية دور الضابط على أفضل ما يكون خلال أحداث المسلسل، وربما يكون واحدا من أفضل من أدوا هذا الدور في السنوات الأخيرة، فتميز أداء خالد كمال بتقديم الشخصية كما هي دون مبالغات، دون انفعال زائد عن الحد أو محاولة إثبات شخصيته بالصوت المرتفع، بل استطاع خالد كمال الذي يؤدي دور ضابط شاب كفء يطارد ضباط المخدرات ويحاول حل لغز مقتل زملائه في كمين بمنتهى الهدوء.
مملكة-الغجر

«مملكة الغجر» 24.. عودة «ياسمينا» إلى الربع

بدأت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل «مملكة الغجر»،بطولة فيفى عبده وحورية فرغلي الذي يذاع على فضائية «النهار»، بمعرفة «نعمة» وتجسدها الفنانة فيفي عبده، مكان وجود «ياسمينا» وتجسدها حورية فرغلي وأمرت بسفر «الزفر» ويجسده أحمد كرارة إلى لبنان لإعادة «ياسمينا»، وبالفعل سافر« الزفر» إلى لبنان والتقى «توني» - ابن رجل الأعمال اللبناني الذي صدم «ياسمينا» بسيارته وتسبب في فقدانها الذاكرةـ وأخبره بأنه خطيب ياسمينا ويريد أخذها وإعادتها إلى مصر، لكن رفض توني لعدم وجود أوراق رسمية تثبت ذلك.
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مسلسل-حكايتى (5)

صدفة جديدة تجمع «على» و«داليدا» بـ«حكايتي» (فيديو)

لقى المشهد الذى جمع الفنانة ياسمين صبري - «داليدا» - بالفنان أحمد صلاح حسني - «على» - في الحلقة السابعة عشرة من مسلسل «حكايتي» استحسان المشاهدين، والذين أجمعوا على أنه المشهد الأفضل على الإطلاق بالحلقة، حيث كانت الصدفة وراء لقائهما على شاطئ العجمي، بعد أن هربت «داليدا» منه في السابق، وقررت أن تبتعد عنه حتى لا يتأذى بسببها، لكن يبدو أن القدر أراد أن يجمعهما من جديد على يد «صقر البارون» -يجسده الفنان جميل برسوم- والذى تعرف على «داليدا» صدفة بعد أن سكنت أمام الفيلا التي يملكها بالإسكندرية.
مسلسل-حكايتى (6)

سر تراجع أحمد بدير عن قتل ياسمين صبري في «حكايتي»

تصدرت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل «حكايتي» بطولة الفنانة ياسمين صبري، تريند محرك البحث «جوجل» وذلك بعد أن شهدت الأحداث تطورا كبيرا، وانكشف سر قديم جعل الفنان أحمد بدير يتراجع عن قرار قتل ابنة شقيقه ياسمين صبري، وذلك خوفًا على مستقبل ابنه «أدهم» الذى يجسده أحمد حاتم، ويبدو أن هذا السر لا يعلمه إلا أحمد بدير وجميل برسوم، وله علاقة بالصعيد التي تركتها العائلتان فى الماضى، لوجود ثأر، فخاف الأول على ابنه «أدهم» وخاف الثاني على حفيده «علي» يجسده أحمد صلاح حسني، بعد أن قتل والده على يد «سليمان» عم «داليدا».
مسلسل-حكايتى (5)

الجمهور يتفاعل مع رسالة ياسمين صبري لأحمد صلاح حسني

على مدى الأيام الماضية شغلت قصة حب «داليدا» التي تجسدها ياسمين صبري، و«على» يجسده أحمد صلاح حسني، بمسلسل «حكايتي» اهتمام المشاهدين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تعايشوا مع القصة كأنها حقيقة، وخلال الساعات الماضية احتل المشهد الذى جمع بين «على» و«داليدا» بالحلقة الخامسة عشرة من «حكايتي» تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قررت «داليدا» أن تتركه وترحل مرة أخرى، حتى لا تكون سببا فى إيذائه، بعد أن صوب «أدهم» يجسده أحمد حاتم، رصاص مسدسه عليهما، لينتقم من ابنة عمه التي رفضت حبه، بعد أن فكر فى قتلها انتقاما من والدها فيها.
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مسلسل حكايتي (14).. «علي» ينقذ «داليدا» من يد «أدهم»

انطلقت الحلقة الـ14 من مسلسل «حكايتي» بوصول «أدهم» يجسده أحمد حاتم إلى أتيليه «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، وانتابت «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، حالة من الصدمة والخوف من المصير الذي ينتظرها، واصطحبها معه وحاول أن يطمئنها، لكنها أخذت تبكي وتترجى أن يتركها، وقام رجاله بتكميمها حتى لا تصرخ، وسط شماتة «فريدة» التى أرادت الانتقام منها بعد أن فضحتها أمام الجميع، ووصل «علي» يجسده أحمد صلاح حسني، إلى الأتيليه، وسأل عن «داليدا» فأخبرته «نسرين» تجسدها هنادي مهنا، بأن أهلها أخذوها إلى مكان يدعى الخان بالقاهرة.
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