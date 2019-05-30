قرار جديد من الجنايات في «خلية ابنة الشاطر»

تحرير:تهامى البندارى ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

خيرت الشاطر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، رفض استئناف نيابة أمن الدولة على قرار المحكمة الصادر أمس الأربعاء، بإخلاء سبيل كل من مروة مدبولي، وسمية ناصف، المتهمتين بالانضمام للخلية المعروفة إعلاميا بـ«ابنة الشاطر»، وأيدت المحكمة القرار الصادر بتدابير احترازية، في الوقت الذي كشفت فيه تحريات الأجهزة الأمنية عن انضمام المتهمتين إلى جماعة إرهابية، وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

وجهت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، إلى المتهمتين في القضية التي حملت رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء