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«مملكة الغجر» 24.. عودة «ياسمينا» إلى الربع

تحرير:إسراء زكريا ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م
مملكة الغجر
مملكة الغجر
بدأت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل «مملكة الغجر»،بطولة فيفى عبده وحورية فرغلي الذي يذاع على فضائية «النهار»، بمعرفة «نعمة» وتجسدها الفنانة فيفي عبده، مكان وجود «ياسمينا» وتجسدها حورية فرغلي وأمرت بسفر «الزفر» ويجسده أحمد كرارة إلى لبنان لإعادة «ياسمينا»، وبالفعل سافر« الزفر» إلى لبنان والتقى «توني» - ابن رجل الأعمال اللبناني الذي صدم «ياسمينا» بسيارته وتسبب في فقدانها الذاكرةـ وأخبره بأنه خطيب ياسمينا ويريد أخذها وإعادتها إلى مصر، لكن رفض توني لعدم وجود أوراق رسمية تثبت ذلك.
وتستمر أحداث الحلقة ولم تستطع «ياسمينا» التعرف على «الزفر» بسبب فقدانها الذاكرة، وتواصل الزفر مع غجر لبنان لأخذ «ياسمينا» بعدما رفض «توني» تسليمها له. وتنتهي الحلقة بعودة ياسمينا إلى الربع، واستقبلها أهل الربع بفرحة كبيرة،  وتفاجئ رجل الأعمال «النوري»
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ادمان-ادوية-مخدرات (2)

مكافحة الإدمان: انخفاض مشاهد التدخين في الدراما

أشاد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في بيان له، اليوم الخميس، بالأعمال الدرامية التي جاءت خالية من مشاهد المخدرات، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان 2019، بواقع 8 مسـلسلات وهي: "أبو جبل، زلزال، لأخر نفس، البرنسيسة، سوبر ميرو، الواد سيد الشحات، بدل الحدوتة 3، طلقة حظ"، بينما تميز مسلسل "بدل الحدوتة 3" بأنه أقل الأعمال احتواءً على مشاهد التدخين. ويأتي ذلك في إطار مواصلة المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي رصد المؤشرات الأولية للتناول الدرامي لقضيتي التدخين وتعاطي المواد المخدرة بالدراما المصرية.
خالد-.كمال

خالد كمال.. أبدع في تقديم «الضابط» بمسلسل لمس أكتاف

يتميز مسلسل «لمس أكتاف» بالأداء العالي لأبطال العمل، خصوصا فتحي عبد الوهاب في دور حمزة، وحنان مطاوع في دور «عايدة»، وينضم لكتيبة الأداء العالي في المسلسل الفنان خالد كمال الذي أبدع في تأدية دور الضابط على أفضل ما يكون خلال أحداث المسلسل، وربما يكون واحدا من أفضل من أدوا هذا الدور في السنوات الأخيرة، فتميز أداء خالد كمال بتقديم الشخصية كما هي دون مبالغات، دون انفعال زائد عن الحد أو محاولة إثبات شخصيته بالصوت المرتفع، بل استطاع خالد كمال الذي يؤدي دور ضابط شاب كفء يطارد ضباط المخدرات ويحاول حل لغز مقتل زملائه في كمين بمنتهى الهدوء.
ادوارد

ما سر الصورة التي تجمع إدوارد بـ«كرارة» ومحمد رجب؟

نشر الفنان إدوارد، قبل قليل، على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» صورة تجمعه بالفنان أمير كرارة والفنان محمد رجب، وعلق عليها، «قريبا.. حبايبي»، وتأتي هذه الصورة على خلفية تسجيل الثنائي محمد رجب وإدوارد، حلقة جديدة مع أمير كرارة، ببرنامج «سهرانين» الذى يعرض على قناة oNE، والتى من المقرر إذاعتها قريبا، وكان «كرارة» قد بدأ قبل يومين تصوير الحلقتين المتبقيتين له بالموسم الأول من برنامجه «سهرانين» وذلك عقب انتهائه من تصوير المشاهد الأخيرة بالجزء الثالث من مسلسل «كلبش» الذى يعرض ضمن سباق رمضان الحالي.
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مملكة-الغجر

الحلقة 14 مملكة الغجر.. خروج حورية فرغلي من المستشفى

بدأت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل «مملكة الغجر» بطولة الفنانة فيفي عبده، والذي يعرض عبر فضائية «النهار»، بخروج «ياسمينا» التى تجسدها حورية فرغلي من المستشفى بعد أن صدمتها سيارة رجل أعمال لبناني يدعى «عدنان»، فور خروجها من شركة الطيران للبحث عن زوجها «رؤوف» ويجسده حازم سمير. وتستمر أحداث المسلسل ويطلب «عدنان» من ابنه «طوني» بأخذ ياسمينا إلى القصر لتمكث عندهم فترة حتى تستعيد ذاكرتها، وما إن تذهب «ياسمينا» إلى القصر حتى ظنت زوجة عدنان «صوفيا» أنها ابنتها «يوستينا» التي توفيت في حادث وكانت تعيش في لندن.
مملكة-الغجر

«مملكة الغجر» (9)| رجال النوري يصلون لـ«ياسمينا»

بدأت الحلقة التاسعة من "مملكة الغجر"، بصدمة رؤوف يجسده الفنان حازم سمير، عندما علم بأن «النوري» أعلن عن مليون جنيه مكافأة لمن يدلى بمكانه هو و"ياسمينا" التي تجسدها حورية فرغلي، كما تفاجأت "نعمة" وتجسدها الفنانة فيفي عبده، بهذا الإعلان أيضا، وحاولت عبر التواصل مع كبار الغجر، إيجاد"ياسمينا" قبل النوري. "ياسمينا" طلبت من صديقتها "سارينا" وتجسدها عزة مجاهد، نقودا وجوازات سفر حتى تهرب، وبصعوبة تمكنت "سارينا" من تدبير تلك الطلبات، وذهبت إلى منزل "حريصة" حيث تختبئ "ياسمينا"، وهناك تفاجأت بزواجها من رؤوف.
مملكة-الغجر

«مملكة الغجر» 8| مكافأة مليون جنيه للقبض على ياسمينا

شهدت الحلقة الثامنة من "مملكة الغجر" بطولة الفنانة فيفي عبده، الذي يُعرض عبر فضائية «MBC مصر» العديد من المفاجآت، حيث قام "الزفر" الذي يجسده أحمد كرارة، بإخبار رجل الأعمال الذي تعمل لديه "ياسمينا" ويُدعى "النوري" ويجسده سامح الصريطي، بخيانتها له، كما أخبره أيضًا بمكان "الهارد ديسك" الذي يبحث عنه، وعندما علم "النوري" بأمر خيانتها له، ذهب إلى "الربع" ومعه رجاله لإحضارها ولكنه لم يعثر عليها، وأمر رجاله بالذهاب إلى منزل "رؤوف" الذي يجسده حازم سمير، وتفتيشه، لكنهم لم يجدوا شيئًا، وهو الأمر الذي جعله في حالة غضب كبيرة.
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حلقة 7 «مملكة الغجر» الزفر يساوم ياسمينا للزواج منها

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "مملكة الغجر" تهديد رجل الأعمال "النوري"، الذي يجسده سامح الصريطي لـ"نعمة" التي تجسدها فيفي عبده، بهدم "الربع" إذا كان لـ«ياسمينا» علاقة بتهكير حساب الشركة وإعلامها شركة التأمين في لندن بحقيقة موت الحصان، وأمر رجاله بتفتيش منزل "نعمة" وجميع منازل "الربع" للوصول إلى الخائن. وعثر "رؤوف" على سي دي «بروكسى» الخاص بالتهكير في غرفة "ياسمينا"، ولكنه تستر عليها، محاولا معرفة الأسباب التي دفعتها إلى القيام بتهكير حساب الشركة التى يعمل بها.
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