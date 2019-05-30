«مملكة الغجر» 24.. عودة «ياسمينا» إلى الربع
تحرير:إسراء زكريا
٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م
مملكة الغجر
بدأت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل «مملكة الغجر»،بطولة فيفى عبده وحورية فرغلي الذي يذاع على فضائية «النهار»، بمعرفة «نعمة» وتجسدها الفنانة فيفي عبده، مكان وجود «ياسمينا» وتجسدها حورية فرغلي وأمرت بسفر «الزفر» ويجسده أحمد كرارة إلى لبنان لإعادة «ياسمينا»، وبالفعل سافر« الزفر» إلى لبنان والتقى «توني» - ابن رجل الأعمال اللبناني الذي صدم «ياسمينا» بسيارته وتسبب في فقدانها الذاكرةـ وأخبره بأنه خطيب ياسمينا ويريد أخذها وإعادتها إلى مصر، لكن رفض توني لعدم وجود أوراق رسمية تثبت ذلك.
وتستمر أحداث الحلقة ولم تستطع «ياسمينا» التعرف على «الزفر» بسبب فقدانها الذاكرة، وتواصل الزفر مع غجر لبنان لأخذ «ياسمينا» بعدما رفض «توني» تسليمها له.
وتنتهي الحلقة بعودة ياسمينا إلى الربع، واستقبلها أهل الربع بفرحة كبيرة، وتفاجئ رجل الأعمال «النوري»
وتستمر أحداث الحلقة ولم تستطع «ياسمينا» التعرف على «الزفر» بسبب فقدانها الذاكرة، وتواصل الزفر مع غجر لبنان لأخذ «ياسمينا» بعدما رفض «توني» تسليمها له.
وتنتهي الحلقة بعودة ياسمينا إلى الربع، واستقبلها أهل الربع بفرحة كبيرة، وتفاجئ رجل الأعمال «النوري» ويجسده سامح الصريطي بعودتها بعد أشهر من الغياب ولم يعلم أحد حتى الآن حقيقة اختفائها فى لبنان والحادث الذى تعرضت له.
يذكر أن مسلسل مملكة الغجر من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: فيفي عبده وحورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد. اقرأ أيضا: الحلقة 14 مملكة الغجر.. خروج حورية فرغلي من المستشفى