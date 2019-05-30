«مملكة الغجر» 24.. عودة «ياسمينا» إلى الربع

تحرير:إسراء زكريا ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م

مملكة الغجر

بدأت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل «مملكة الغجر»،بطولة فيفى عبده وحورية فرغلي الذي يذاع على فضائية «النهار»، بمعرفة «نعمة» وتجسدها الفنانة فيفي عبده، مكان وجود «ياسمينا» وتجسدها حورية فرغلي وأمرت بسفر «الزفر» ويجسده أحمد كرارة إلى لبنان لإعادة «ياسمينا»، وبالفعل سافر« الزفر» إلى لبنان والتقى «توني» - ابن رجل الأعمال اللبناني الذي صدم «ياسمينا» بسيارته وتسبب في فقدانها الذاكرةـ وأخبره بأنه خطيب ياسمينا ويريد أخذها وإعادتها إلى مصر، لكن رفض توني لعدم وجود أوراق رسمية تثبت ذلك.

وتستمر أحداث الحلقة ولم تستطع «ياسمينا» التعرف على «الزفر» بسبب فقدانها الذاكرة، وتواصل الزفر مع غجر لبنان لأخذ «ياسمينا» بعدما رفض «توني» تسليمها له. وتنتهي الحلقة بعودة ياسمينا إلى الربع، واستقبلها أهل الربع بفرحة كبيرة، وتفاجئ رجل الأعمال «النوري»