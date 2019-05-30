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برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م
الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية
الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية
اعتمد الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 88.6%، جاءت نسبة نجاح البنات 91.1% بينما البنين 86.1%. وأشاد شاروبيم، بدور مديرية التربية والتعليم وجهودها في تنظيم عملية الامتحانات، وهنأ الطلاب الناجحين والعشر الأوائل على مستوى المحافظة متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسي والعملي. مشددًا على تيسير حصول الطلاب على نتائجهم من خلال الموقع المخصص لإعلانها.
من جانبه، أوضح على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات 100 ألف و676 طالب وطالبة على مستوى المحافظة، وعدد من حضر الامتحانات 99116 طالب وطالبة، نجح منهم 87841 طالبا وطالبة بنسبة نجاح إجمالية بلغت 88.6%. وجاءت نسبة نجاح الطلاب في الشهادة الإعدادية المهنية 95.7%،
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صاحب-للايجار

«صاحب للإيجار».. 80 ألف شاب وفتاة طلبوا الخدمة

قد يبدو الأمر طبيعيا عندما نجد إعلانا على صفحات السوشيال ميديا عن تأجير شقق أو سيارات أو فيلات أو دراجات، ولكن ليس من الطبيعى أبدا أن نجد إعلانا نصه "أي حاجة أنت عاوزها أو عاوزاها هنعملهالك بس كلمنا.. عندك اجتماع وعاوز حد يروحه معاك كلمنا.. عاوز واحدة تناسبك تمثل إنك مرتبط بيها ليلة كاملة كلمنا.. عاوزة حد يروح معاكِ السينما وتاكلوا في حتة حلوة بعدها كلمينا.. إحنا بنأجرلك صاحبك". لذا تسبب الإعلان فى حالة من الجدل، ولكن الأمر الغريب هو تسارع الآلاف من الشباب للسؤال عن الأسعار والتفاصيل، وإرسالهم طلبات تأجير أصدقاء لهم.
محمد-سعفان

القوى العاملة تعلن أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، اليوم الخميس، منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 إجازة أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، بأجر كامل، موضحة أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذين اليومين مثلي هذا الأجر، ويأتي إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.
طارق-شوقى-يفتتح-المدرسة-المصرية-اليابانية-بالعبور (4)

7.5 مليون جنيه منحة لدعم المدارس اليابانية

وقعت مصر واليابان، اليوم الخميس، منحة لدعم وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، بقيمة 7.5 مليون جنيه، وذلك ضمن المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أثناء زيارته لليابان مطلع عام 2016، ونص الاتفاق على أن تعمل وحدة إدارة المدارس اليابانية على بناء وإعداد كوادر فنية ومهنية تختص بمتابعة تنفيذ أنشطة التوكاتسو بمصر، وإعداد خطط لتوسيع قاعدة تنفيذ أهداف أنشطة المدارس المصرية اليابانية وباقي مدارس الجمهورية والتي تسهم في الارتقاء بشخصية الطالب المصري.
وزير-التربية-والتعليم

التعليم: الموافقة على صرف كادر المعلم بعد توقفه

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنه تم حسم موضوع المشرفين الاجتماعيين ومشرفو الأنشطة، اليوم، بشكل نهائى بأحقيتهم في صرف كادر المعلم والذي كان يصرف لهم وتم إيقافه الفترة الماضية، نتيجة تفسير خاطئ لبعض مواد قانون التعليم وان ذلك الموضوع محل بحث منذ عام 2008. وأضاف، أن الوزارة تعمل لصالح المعلم وقد وجه وزير التربية والتعليم، بتشكيل فريق قانوني، لدراسة الملف منذ نشأته حتى الآن وفتح قنوات تواصل مع كافة الجهات والتي من ضمنها نقابة الاجتماعيين ومجلس النواب لعلاج ذلك الأمر بشكل نهائي.
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المستشار-هانى-عبد-الجابر-محافظ-بنى-سويف

برقم الجلوس.. اعتماد نتيجة الإعدادية في بني سويف

اعتمد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، نتيجة نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 - 2019 بنسبة نجاح بلغت 72.8% للنظامي و29% للمنازل، وذلك بحضور محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف. وهنأ المحافظ، الطلاب الأوائل، وأثني على نجاحهم، مؤكدا أن الطلبة المتفوقين واجهة مشرفة للمجتمع ونموذج يحتذى به، مقدما التهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم استكمال مسيرة التعليم بروح النجاح وصولا إلى المشاركة في نهضة ورفعة الوطن.
محافظة-دمياط-منال-عوض (2)

برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الإعدادية في دمياط

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الأول لامتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 - 2019، بنسبة نجاح 72.14%، كما اعتمدت نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 79.6%، وكذلك نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، معربة عن خالص تهانيها للطلاب الناجحين متمنية لهم دوام التوفيق في المراحل الدراسية المقبلة، مؤكدة أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة الإمكانيات لدعم العملية التعليمية، وكذلك رعاية الطلاب المتفوقين من أبنائها.
محافظ-اسوان-يعتمد-نتيجة-الإعدادية-بنسبة- 7205% (3)

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة 7205%

اعتمد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2018/2019 بنسبة نجاح بلغت 72,5 %، وذلك بحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، والدكتور السيد الفيومى مدير عام التربية والتعليم بأسوان. ووجه محافظ أسوان، التهنئة للطلاب المتفوقين والناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا في مقدمة النابغين.
طارق-شوقى

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، نتيجة نهاية العام للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018 - 2019 بنسبة نجاح بلغت 82%، وهنئ الأوائل وأثني على نجاحهم وأن الطلبة المتفوقين واجهة مشرفة للمجتمع ونموذج يحتذي به. ومن جانبه أعلن محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على درجاتهم فور إعلانها في المدارس قريبا أو من خلال الإنترنت عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، مضيفا أن الدخول على الموقع برقم الجلوس والحصول على بيان درجات أو الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.
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