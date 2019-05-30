برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م

الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية

اعتمد الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 88.6%، جاءت نسبة نجاح البنات 91.1% بينما البنين 86.1%. وأشاد شاروبيم، بدور مديرية التربية والتعليم وجهودها في تنظيم عملية الامتحانات، وهنأ الطلاب الناجحين والعشر الأوائل على مستوى المحافظة متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسي والعملي. مشددًا على تيسير حصول الطلاب على نتائجهم من خلال الموقع المخصص لإعلانها.

من جانبه، أوضح على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات 100 ألف و676 طالب وطالبة على مستوى المحافظة، وعدد من حضر الامتحانات 99116 طالب وطالبة، نجح منهم 87841 طالبا وطالبة بنسبة نجاح إجمالية بلغت 88.6%. وجاءت نسبة نجاح الطلاب في الشهادة الإعدادية المهنية 95.7%،