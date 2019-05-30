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وزير النقل يعلن موعد انتهاء كوبري كفر شكر العلوي

تحرير:هيثم بطاح ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م
الفريق كامل الوزير وزير النقل بالقليوبية
الفريق كامل الوزير وزير النقل بالقليوبية
تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم الخميس، طريق «بنها - المنصورة» لمتابعة حالة الطريق ومعدلات تنفيذ كوبري قرية أسنيت، والذي تنفذه شركة النيل العامة للطرق والكباري بتكلفة تقديرية 198 مليون جنيه، وتم استلام العمل أول ديسمبر 2018 ومقرر الانتهاء منه في 30 يونيو 2020، وتبلغ نسبة التنفيذ حتى الآن حوالى 10% من الأعمال ويهدف الكوبرى إلى رفع المعاناة اليومية لأهالى قرية أسنيت من سوء حال الكوبرى القديم والذي يمر من فوق مياه الرياح التوفيقى ما جعله مهدد بالانهيار المفاجئ.
كما تفقد وزير النقل، يرافقه اللواء عادل ترك رئيس هيئة والطرق والكباري، ومحافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم، أعمال الإنشاءات الخاصة بكوبرى كفر شكر العلوي الذى تنفذه شركة سامكو بتكلفة تقديرية نحو 140 مليون جنيه. وتم استلام الأعمال في 25 من شهر ديسمبر عام 2017، وتبلغ نسبة التنفيذ 30% والمقرر الانتهاء
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إجازة عيد الفطر 3 أيام لموظفي الحكومة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارا يقضي بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الثلاثاء 4 وحتى الخميس المقبل، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام. من ناحية أخرى، أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا جديدا بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية للعام 2018 - 2019، وحلول الأعياد والإجازات الرسمية، يتضمن إقرار مواعيد إضافية لصرف مرتب شهري يونيو ويوليو، ومتأخرات مايو ويوليو 2019.
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حكم إخراج زكاة الفطر للجنين.. الأزهر والإفتاء يجيبان

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الإياتا: ارتفاع الطلب على السفر وزيادة السعة

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن نتائجه العالمية لحركة المسافرين جوا، حسب بيانات أبريل 2019، والتي أظهرت ارتفاعاً في الطلب (والذي يقدّر بناءً على إيرادات المسافر الواحد في الكيلومتر الواحد) بنسبة 4.3% مقارنة مع أبريل 2018.
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رئيس الأركان يتفقد قوات التأمين بشمال ووسط سيناء

تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من لأكمنة والارتكازات الأمنية بشمال ووسط سيناء خلال زيارته لقوات التأمين التي تؤدي مهامها في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة، للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية خلال اليومين الماضيين، وتابع رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء، وفي اليوم الأول التقى الفريق محمد فريد عناصر القوات المسلحة والشرطة وشاركهم تناول وجبة الإفطار.
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وزير-النقل-كامل-الوزير-ومحافظ -المنيا-يتابعان-العمل-في محور-سمالوط -على -النيل (1)

وزير النقل يتفقد العمل في محور سمالوط على النيل

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، العمل بمحور سمالوط، على النيل وذلك ضمن جولته بمحافظة المنيا، اليوم السبت، يرافقه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، حيث يعد محور سمالوط أحد أهم وأكبر المشاريع في قطاع النقل بالمحافظة ويربط غرب المركز بشرقة مرورا بنهر النيل. واستمع الوزير والمحافظ لشرح تفصيلي حول المشروع، الذي يتكون من 32 كوبري، تمر أعلى نهر النيل وأعلى السكة الحديد، وترعة الإبراهيمية، بالإضافة إلى 16 نفقا على الطرق المحلية المتقاطعة مع مسار المشروع، وبربخين على المجاري المائية المتقاطعة مع مسار المشروع، وأعمال طرق ومداخل بطول 22 كيلومتر.
وزير-النقل-كامل-الوزير-ومحافظ -المنيا-يتفقدان-محطة السكة-الحديد (1)

وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان محطة السكة الحديد

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، صباح اليوم السبت، محطة سكك حديد المنيا، وذلك ضمن زيارته التفقدية لمتابعة عدد من المشروعات والخدمات بالمحافظة، حيث كان في استقباله في المحطة اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا. وتفقد الوزير، خلال جولته بالمحطة، بوابات الدخول والخروج والأرصفة وشباك حجز التذاكر، كما استمع إلى عدد من الموظفين والمترددين على المحطة، وسيتابع العمل في محور سمالوط على النيل، وكذلك محطة أبو قرقاص وبرج الإشارات، كما سيتفقد برج إشارات ومحطة قطار الروضة.
كامل -الوزير - بدء إنشاء كوبرى -خزان -أسوان البديل (1)

وزير النقل: بدء إنشاء كوبرى خزان أسوان البديل

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه تم تسليم موقع العمل في لكوبري البديل لخزان أسوان، باعتبار أن كوبرى الخزان القديم سيتم منع الحركة المرورية عليه بداية من عام 2021، إذ يحتاج خزان أسوان التاريخي -والذي يعود لعام 1898- إلى أعمال الصيانة، وأنه يجب أن يكون هناك كوبري بديل، في ظل أن الكوبري القديم المار على جسم الخزان، أصبح لا يتحمل الحمولات الكبيرة، متابعا أنه وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من المحور البديل لكوبري خزان أسوان، خلال 24 شهرا فقط، معتبرا أن ذلك يعد تحدى جديد.
كامل الوزير يناقش مشاكل العاملين بهيئة وادى النيل بأسوان (2)

الوزير يبحث مشكلات العاملين بهيئة وادي النيل بأسوان

وعد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بحل المشكلات المتعلقة بالعاملين بهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، والخاصة بالاستحقاقات المالية والحالة الفنية للمعدات النهرية، كما وعد بعرضها على مجلس هيئة وادي النيل خلال اجتماعه لوضع الحلول المناسبة لها. جاء ذلك في مستهل زيارة "الوزير" اليوم السبت إلى أسوان، والتى بدأها بتفقد ميناء السد العالي، يرافقه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، واللواء نادر سمير رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، واللواء مصطفى عامر نائب رئيس هيئة وادي النيل، والمهندس طه الشربيني رئيس هيئة النقل النهري.
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