وزير النقل يعلن موعد انتهاء كوبري كفر شكر العلوي

تحرير:هيثم بطاح ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م

الفريق كامل الوزير وزير النقل بالقليوبية

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم الخميس، طريق «بنها - المنصورة» لمتابعة حالة الطريق ومعدلات تنفيذ كوبري قرية أسنيت، والذي تنفذه شركة النيل العامة للطرق والكباري بتكلفة تقديرية 198 مليون جنيه، وتم استلام العمل أول ديسمبر 2018 ومقرر الانتهاء منه في 30 يونيو 2020، وتبلغ نسبة التنفيذ حتى الآن حوالى 10% من الأعمال ويهدف الكوبرى إلى رفع المعاناة اليومية لأهالى قرية أسنيت من سوء حال الكوبرى القديم والذي يمر من فوق مياه الرياح التوفيقى ما جعله مهدد بالانهيار المفاجئ.

كما تفقد وزير النقل، يرافقه اللواء عادل ترك رئيس هيئة والطرق والكباري، ومحافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم، أعمال الإنشاءات الخاصة بكوبرى كفر شكر العلوي الذى تنفذه شركة سامكو بتكلفة تقديرية نحو 140 مليون جنيه. وتم استلام الأعمال في 25 من شهر ديسمبر عام 2017، وتبلغ نسبة التنفيذ 30% والمقرر الانتهاء