أوروبا ضحية الصدام بين ترامب وإيران

بدا من الواضح أن الأزمات السياسية التي تمر بها العلاقات الأمريكية الإيرانية، قد تلقي بظلالها على التحالف الأوروبي مع واشنطن، الذي تأثر بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي

تحرير:محمود نبيل ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م

ترامب

لا شك أن الصدام السياسي بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الحالي، الذي قد يتحول إلى مواجهة عسكرية في المستقبل القريب، قد يكون له توابعه وانعكاساته الخاصة على العديد من الأطراف المعنية بالأزمة، وبالأخص الاتحاد الأوروبي. الأوروبيون لطالما حلموا بقدر أكبر من الاستقلالية السياسية، إلا أنهم يصدمون مع كل أزمة كبيرة بضرورة الاختيار بين السير على نهج البيت الأبيض أو خسارة حليفها الرئيسي وشريكها الأساسي في تكوين حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حائط أوروبا الدفاعي الأول.

وبعد أسابيع من التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة، أشارت زيارة مستشار الأمن القومي جون بولتون إلى أبو ظبي هذا الأسبوع إلى أنه لا توجد طريقة سهلة لحل النزاع بين الجانبين، وذلك حسب تحليل صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير»