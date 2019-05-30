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أوروبا ضحية الصدام بين ترامب وإيران

بدا من الواضح أن الأزمات السياسية التي تمر بها العلاقات الأمريكية الإيرانية، قد تلقي بظلالها على التحالف الأوروبي مع واشنطن، الذي تأثر بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي
تحرير:محمود نبيل ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م
ترامب
ترامب
لا شك أن الصدام السياسي بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الحالي، الذي قد يتحول إلى مواجهة عسكرية في المستقبل القريب، قد يكون له توابعه وانعكاساته الخاصة على العديد من الأطراف المعنية بالأزمة، وبالأخص الاتحاد الأوروبي. الأوروبيون لطالما حلموا بقدر أكبر من الاستقلالية السياسية، إلا أنهم يصدمون مع كل أزمة كبيرة بضرورة الاختيار بين السير على نهج البيت الأبيض أو خسارة حليفها الرئيسي وشريكها الأساسي في تكوين حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حائط أوروبا الدفاعي الأول.
وبعد أسابيع من التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة، أشارت زيارة مستشار الأمن القومي جون بولتون إلى أبو ظبي هذا الأسبوع إلى أنه لا توجد طريقة سهلة لحل النزاع بين الجانبين، وذلك حسب تحليل صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير»
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الصين تنتقم لهواوي وتهدد عرش «آبل» في العالم

في وقت سابق من شهر مايو الجاري، وضعت الولايات المتحدة، شركة "هواوي" الصينية، رائدة تكنولوجيا الاتصالات، على القائمة السوداء، القرار الذي يمنع شركات التكنولوجيا الأمريكية من تصدير منتجاتها إليها، وهو ما مثّل ضربة هائلة للعملاق الصيني، وفي المقابل يخشى العديد من المراقبين حول العالم من الرد الصيني، الذي قد يستهدف شركات أمريكية عاملة في الصين، وعلى رأسها شركة "آبل" المنتجة لهواتف "آيفون"، والتي تعد الصين من أكبر أسواقها كما تمتلك عدد من المصانع الكبيرة في الدولة الآسيوية.
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شواهد تاريخية.. الفشل مصير هواوي بعد الحظر الأمريكي

في وقت سابق من الشهر الجاري، فرضت الولايات المتحدة حظرا على الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة "هواوي" الصينية، الرائدة في تكنولوجيا الاتصالات، والقرار إذا تم تطبيقه بشكل صارم ومستمر فإنه سيؤدي إلى توقف عملاق معدات الاتصالات الصينية عن العمل، وإذا امتد الحظر ليشمل مجموعة أوسع من الشركات الصينية، كما يشاع، فإن ذلك سيلحق أضرارا اقتصادية كبيرة ليس فقط بالصين، وإنما بالشركات الأمريكية والدولية أيضا، فعلى المدى الطويل، يمكن أن ينقسم العالم إلى كتلتين تكنولوجيتين غير متوافقتين وعدائيتين، مع تأثيرات كارثية محتملة فى العلاقات الدولية المستقبلية.
جاريد كوشنر

كوشنر يزور الشرق الأوسط للترويج لـ«صفقة القرن»

قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن جاريد كوشنر المستشار البارز للبيت الأبيض، يقود وفدا أمريكيا في جولة تشمل عدة محطات في الشرق الأوسط، هذا الأسبوع، لحشد التأييد لورشة عمل ستقام، في أواخر يونيو المقبل، وتهدف إلى مساعدة الفلسطينيين. وبدأ كوشنر وجيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، والممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك، ومساعد كوشنر آبي بركويتس، جولتهم في الرباط ومن المقرر أن يسافروا إلى عمان والقدس وأن يصلوا إسرائيل، بعد غد الخميس.
العمل-يوم-العطلة-يسبب-اكتئاب

تصنيف «إرهاق العمل» كمرض.. ما مظاهره؟

صنفت منظمة الصحة العالمية، لأول مرة، "الإرهاق المهني" أو "الإعياء المهني" ضمن قائمة التصنيف الدولي للأمراض والمشاكل الصحية، والذي يستخدم على نطاق واسع كمعيار للتشخيص من قبل خبراء الصحة وشركات التأمين الصحي، وتم اتخاذ القرار بتصيف "إرهاق العمل" كمرض خلال الجمعية العالمية للصحة في جنيف، والتي تختتم أعمالها اليوم الثلاثاء، واصفة القرار بأنه قد يساعد في إرجاء عقود من النقاش بين الخبراء حول كيفية تحديد الإرهاق المهني، وما إذا كان ينبغي اعتباره حالة طبية.
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صحف عربية: طابور من المرشحين لخلافة تيريزا ماي

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، بين استعراض الشأن العربي والإقليمي والدولي، وأطلعتنا الصحف على تطورات أوضاع الصراع في الشرق الأوسط، كما تناولت التوتر المتصاعد بين أمريكا وإيران، إضافةً إلى العديد من الموضوعات الأخرى. في افتتاحيتها تحت عنوان "أمريكا تشتبه في فصيلين عراقيين في استهداف سفارتها" ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مسؤولا أمنيا عراقيا رفيعا كشف عن أن شكوك الولايات المتحدة حول استهداف سفارتها في المنطقة الخضراء ببغداد الأسبوع الماضي، تحوم حول فصيلين، هما كتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي، وقد تبلغ الجانب العراقي بذلك.
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تفاصيل خلافات ترامب ومستشاريه حول ضرب إيران

لم يخرج قرار إعادة انتشار القوات الأمريكية في منطقة الخليج العربي إلا بعد مشاورات مكثفة بين العديد من الجهات والشخصيات داخل البيت الأبيض، على رأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المشاورات التي شهدها البيت الأبيض على مدى الأيام التي سبقت اتخاذ القرار السياسي، أشارت بشكل واضح إلى أن هناك العديد من المشكلات التي سبقت الاتفاق على الرأي الذي تم تنفيذه بشكل فعلي، لا سيما في ظل اختلاف الرؤى بين الرئيس الأمريكي وعدد من كبار مستشاريه حول رد الفعل الأمريكي على الأنشطة الإيرانية.
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تسريح موظفين وخفض أجور.. حزب الله يعاني عقوبات إيران

لا شك أن الدعم الإيراني لبعض الجماعات المسلحة في مختلفة أنحاء الشرق الأوسط، كان هو السبب الرئيسي في أن تكون لتلك المجموعات كلمة سياسية مؤثرة في مجريات الأحداث ببلادها على مدى سنوات طويلة، إلا أنه بعد استعادة الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية والسياسية، عانت طهران متاعب سياسية ضخمة لم تساعدها على مواصلة خططها الإستراتيجية. ومع انخفاض مستويات الدخول والقدرات الاقتصادية لإيران، تأثرت تلك المجموعات بسبب تراجع الدعم المالي الذي كانت تقدمه طهران لها على مدى سنوات طويلة.
عناصر-من-الحشد الشعبي

زودت ميليشيات بصواريخ.. هل تخوض إيران حربا بالوكالة؟

حالة من الارتباك والتخبط تعيشها إيران خلال الأيام الأخيرة، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، إذ يتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمَل قريبًا، في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران، وتكثف وجودها العسكري في المنطقة. ويبدو أن إيران سوف تخوض الحرب ضد واشنطن من خارج أراضيها، فقد بدأت تتصاعد المخاوف من أن يتحول العراق إلى ساحة مواجهة تنطلق منها طهران بعيدا عن أراضيها ضد الولايات المتحدة الأمريكية، رغم نفي كلا البلدين خوض تلك الحرب.
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