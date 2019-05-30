رياضة

كلوب عن نهائي الشامبيونزليج:ليفربول يستحق بطولة كبرى

وصف يورجن كلوب مدرب ليفربول تأهل فريقه لنهائى الشامبيونز ليج أمام توتنهام بالمعجزة الكروية بعدما نجح الريدز في التغلب على برشلونة مؤكدا أن فريقه يستحق لقب دوري الأبطال
تحرير:أحمد ثروت ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
تحدث يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى عن سعادته بالتأهل إلى نهائى دورى أبطال أوروبا على حساب فريق برشلونة الإسبانى وتحقيق ريمونتادا كبيرة فى اللقاء الذى جمع بينهما على ملعب أنفيلد بعد الهزيمة فى لقاء الذهاب، وعن اللقاء المرتقب أمام نظيره فريق توتنهام في نهائي البطولة، قال كلوب فى حوار صحفى عبر الموقع الرسمي للنادي: "سعيد للغاية بما تحقق ولا أعلم كيف حدث، ولكن الأمور تسير على ما يرام، وكانت ليلة استثنائية أمام البارسا، وبفضل الجمهور الذى حضر فى الملعب أيضا".
وأضاف المدير الفني الألماني: "جماهير ليفربول كانت شاهدة على المعجزة التاريخية التى حققها لاعبو الفريق والتأهل للمباراة النهائية عبر بوابة برشلونة بعد الفوز عليهم برباعية نظيفة فى الأنفيلد، وعند الحديث عن تلك الأجواء فلقد رأيتها فى الكثير من المرات". وبسؤاله عن مباراة العودة أمام برشلونة، قال يورجن كلوب:
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الاتحاد السكندري يشارك في البطولة العربية

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ليفربول يزف أنباء سارة للجماهير قبل نهائي الأبطال

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن آخر تطورات جاهزية لاعبه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام، في المباراة المقرر لها يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد، وقال المدرب الألماني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للريدز: «اليوم عاد فيرمينو للتدريبات، وشارك في 70 % من الحصة التدريبية، غدًا على الأرجح سيكون جاهزًا.. تبدو حالة فيرمينو جيدة، لقد عاد للتدريب بقوة.. لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيء».
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نجم توتنهام السابق يرشح الليفر للتتويج بدوري الأبطال

قال جاري لينيكر، مهاجم منتخب إنجلترا السابق، إن ليفربول هو المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عندما يواجه توتنهام هوتسبير في النهائي في مدريد في الأول من يونيو، وقضى لينيكر ثلاثة مواسم مع توتنهام بين 1989 و1992، وأشار إلى الفارق الكبير الذي بلغ 26 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وتوتنهام كدليل على الهوة الكبيرة بين الفريقين، كما كال لينيكر المديح لمدرب ليفربول يورجن كلوب لنجاحه في بناء فريق يحمل سماته الشخصية، مشيرا إلى أن توتنهام يحتاج إلى مزيد من الاستثمار للارتقاء لمستوى طموحات المدرب ماوريسيو بوكيتينو.
ليفربول - برشلونة (4)

أرقام من النسخة الأفضل في تاريخ دوري الأبطال

ما بين الصدمات والعودات التاريخية والمباريات المبهرة، كانت لقاءات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم الذي يعد واحدا من أفضل نسخ البطولة على الإطلاق، على الرغم من خروج أندية كبيرة بحجم ريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونخ وبرشلونة وفشلهم في الوصول إلى المباراة النهائية، وبشكل عام شهدت البطولة تسجيل 264 هدفًا في 124 مباراة بمعدل 2,94 هدف في المباراة الواحدة، وشهدت البطولة تسجيل 22 هدفًا في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني وآخرها هدف لوكاس مورا لاعب توتنهام في شباك أياكس يوم الأربعاء الماضي.
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"ريمونتادا" تشعل المنافسة بين اتحادي آسيا وأوروبا

تغنى الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بالريمونتادا التاريخية، التي قام بها فريق الاتحاد السعودي، أمام منافسه سيونغنام الكوري الجنوبي، عندما خسر العميد في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا عام 2004، على ملعبه ووسط جمهوره بثلاثة أهداف مقابل هدف، وظن الجميع أن المهمة قد حسمت وأن البطل سيكون هو سيونغنام الكوري، إلا أن لاعبي الفريق السعودي كان لهم رأي آخر، ونجحوا في تحقيق الفوز بخماسية نظيفة في مواجهة الإياب، ليكون إجمالي نتيجة المباراتين 5-4 لصالح فريق الاتحاد.
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