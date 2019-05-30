كلوب عن نهائي الشامبيونزليج:ليفربول يستحق بطولة كبرى

وصف يورجن كلوب مدرب ليفربول تأهل فريقه لنهائى الشامبيونز ليج أمام توتنهام بالمعجزة الكروية بعدما نجح الريدز في التغلب على برشلونة مؤكدا أن فريقه يستحق لقب دوري الأبطال

تحرير:أحمد ثروت ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م

تحدث يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى عن سعادته بالتأهل إلى نهائى دورى أبطال أوروبا على حساب فريق برشلونة الإسبانى وتحقيق ريمونتادا كبيرة فى اللقاء الذى جمع بينهما على ملعب أنفيلد بعد الهزيمة فى لقاء الذهاب، وعن اللقاء المرتقب أمام نظيره فريق توتنهام في نهائي البطولة، قال كلوب فى حوار صحفى عبر الموقع الرسمي للنادي: "سعيد للغاية بما تحقق ولا أعلم كيف حدث، ولكن الأمور تسير على ما يرام، وكانت ليلة استثنائية أمام البارسا، وبفضل الجمهور الذى حضر فى الملعب أيضا".

وأضاف المدير الفني الألماني: "جماهير ليفربول كانت شاهدة على المعجزة التاريخية التى حققها لاعبو الفريق والتأهل للمباراة النهائية عبر بوابة برشلونة بعد الفوز عليهم برباعية نظيفة فى الأنفيلد، وعند الحديث عن تلك الأجواء فلقد رأيتها فى الكثير من المرات". وبسؤاله عن مباراة العودة أمام برشلونة، قال يورجن كلوب:

وأضاف المدير الفني الألماني: "جماهير ليفربول كانت شاهدة على المعجزة التاريخية التى حققها لاعبو الفريق والتأهل للمباراة النهائية عبر بوابة برشلونة بعد الفوز عليهم برباعية نظيفة فى الأنفيلد، وعند الحديث عن تلك الأجواء فلقد رأيتها فى الكثير من المرات".

وبسؤاله عن مباراة العودة أمام برشلونة، قال يورجن كلوب: "لم أصدق كل ما حدث إلا بعد أن أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، وعندما تلقينا الهزيمة فى مباراة الذهاب، كنت راضيا بالنتيجة وسعيدا بها، ولكنها أيضا لم تكن مرضية للجميع داخل الفريق، وكان كل تفكيري في الأداء الذي قدمناه وليس النتيجة التي خرجنا بها من المباراة".

واستكمل: "إحساسى فى هذه المباراة أننى كنت أستمتع بها كثيرا بالرغم من الهزيمة بثلاثة أهداف، ولكنها كانت رائعة وأداء جيد من اللاعبين وقتها، ولكننا لم نتحدث عن النتيجة بعد المباراة، ولكن جلس الجميع بعد اللقاء فى غرفة خلع الملابس وتحدثت مع اللاعبين لبعض الوقت، وكان لدينا أمل فى مباراة الإياب".

وعن إصابة الدولي المصري محمد صلاح والبرازيلي فيرمينو قبل مباراة الإياب أمام برشلونة: "لم نشك للحظة في قدرات الفريق بعد إصابة صلاح وفيرمينو ، ولكن كان علينا الاستعداد بقوة بعد خوض مباراة نيوكاسل فى الدورى، وكنا ندرك مدى صعوبة المهمة والبعض كان يراها مستحيلة، وما حدث وقت المباراة هو بذل أقصى ما لدينا وقتها، وظهر ذلك فى بداية المباراة وكيف ستسير الأمور بنسبة كبيرة، خاصة أننا لا نرى أنها مستحيلة".

وتابع: "فخور جدا بجميع اللاعبين لما قاموا به خلال المباراة، ولكن هذا ليس الوقت المناسب للشعور بذلك، والآن علينا الاستعداد جيدًا للمباراة النهائية، وعلينا حاليا تحفيز اللاعبين ودفعهم للأمام وبذل أقصى ما لدينا لتحقيق هدفنا والفوز بالبطولة".

وعن العودة مرة أخرى لنهائي دوري الأبطال: "لا يخفى على أحد الهزيمة التي تعرض لها ليفربول في نهائي دوري الأبطال في النسخة الماضية من البطولة ضد فريق ريال مدريد الإسباني بنتيجة 3-1 في كييف، ونحن في النهائي مرة أخرى، وهذا يثبت أن الاستسلام لا مكان له في قاموس اللاعبين لدينا".

وتابع: "فى العام الماضي، سيطر علينا الحزن والإحباط في طريق عودتنا من كييف، ووقتها وقفت بجانب اللاعبين في المطار وقلت لهم إننا يجب علينا أن نعود مرة أخرى ونصحح الأمور، وأن نصل إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي، فهذا يُعد إنجازًا ضخمًا، ونكن الكثير من الاحترام للمنافس، بعد مشوارهم في دوري الأبطال هذا الموسم الذي كان استثنائيًا أيضًا، وستكون مباراة صعبة للجميع بكل تأكيد".

واختتم: "يجب أن نستعد للمباراة جيدا، وأعلم أن البعض يتوقعون فوزنا بالمباراة، والبعض الآخر يقولون إننا سنُهزم مرة أخرى، ولكن في النهاية يجب أن نلعب المباراة، وأعد الجميع أننا سنلعب بشجاعة وبرغبة كبيرة في تحقيق الفوز كما فعلنا طوال الموسم الحالى، وخضنا مباريات صعبة للغاية ومررنا ببعض الأوقات العصيبة، والتي استطعنا التغلب عليها في النهاية، ونثق في قدرتنا على الفوز".