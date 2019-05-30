خالد كمال.. أبدع في تقديم «الضابط» بمسلسل لمس أكتاف

تحرير:بيتر مجدي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م

خالد كمال

يتميز مسلسل «لمس أكتاف» بالأداء العالي لأبطال العمل، خصوصا فتحي عبد الوهاب في دور حمزة، وحنان مطاوع في دور «عايدة»، وينضم لكتيبة الأداء العالي في المسلسل الفنان خالد كمال الذي أبدع في تأدية دور الضابط على أفضل ما يكون خلال أحداث المسلسل، وربما يكون واحدا من أفضل من أدوا هذا الدور في السنوات الأخيرة، فتميز أداء خالد كمال بتقديم الشخصية كما هي دون مبالغات، دون انفعال زائد عن الحد أو محاولة إثبات شخصيته بالصوت المرتفع، بل استطاع خالد كمال الذي يؤدي دور ضابط شاب كفء يطارد ضباط المخدرات ويحاول حل لغز مقتل زملائه في كمين بمنتهى الهدوء.

بداية الأحداث، ظهر الرائد علاء الطيب يطارد أدهم (ياسر جلال) المتورط رغم براءته في مقتل كمين من الضباط والعساكر به زملاء لعلاء، والذي يحقق معه بطريقة هادئة لكنه يتوعده ويخبره بما هو منتظره، وأظهر خالد كمال شخصية الضابط المتمرس في عدة مشاهد، ومن بينها مشهد تنظيم حملة على «السحر» مكان تعاطي