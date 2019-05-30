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خالد كمال.. أبدع في تقديم «الضابط» بمسلسل لمس أكتاف

تحرير:بيتر مجدي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م
خالد كمال
خالد كمال
يتميز مسلسل «لمس أكتاف» بالأداء العالي لأبطال العمل، خصوصا فتحي عبد الوهاب في دور حمزة، وحنان مطاوع في دور «عايدة»، وينضم لكتيبة الأداء العالي في المسلسل الفنان خالد كمال الذي أبدع في تأدية دور الضابط على أفضل ما يكون خلال أحداث المسلسل، وربما يكون واحدا من أفضل من أدوا هذا الدور في السنوات الأخيرة، فتميز أداء خالد كمال بتقديم الشخصية كما هي دون مبالغات، دون انفعال زائد عن الحد أو محاولة إثبات شخصيته بالصوت المرتفع، بل استطاع خالد كمال الذي يؤدي دور ضابط شاب كفء يطارد ضباط المخدرات ويحاول حل لغز مقتل زملائه في كمين بمنتهى الهدوء.
بداية الأحداث، ظهر الرائد علاء الطيب يطارد أدهم (ياسر جلال) المتورط رغم براءته في مقتل كمين من الضباط والعساكر به زملاء لعلاء، والذي يحقق معه بطريقة هادئة لكنه يتوعده ويخبره بما هو منتظره، وأظهر خالد كمال شخصية الضابط المتمرس في عدة مشاهد، ومن بينها مشهد تنظيم حملة على «السحر» مكان تعاطي
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ادمان-ادوية-مخدرات (2)

مكافحة الإدمان: انخفاض مشاهد التدخين في الدراما

أشاد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في بيان له، اليوم الخميس، بالأعمال الدرامية التي جاءت خالية من مشاهد المخدرات، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان 2019، بواقع 8 مسـلسلات وهي: "أبو جبل، زلزال، لأخر نفس، البرنسيسة، سوبر ميرو، الواد سيد الشحات، بدل الحدوتة 3، طلقة حظ"، بينما تميز مسلسل "بدل الحدوتة 3" بأنه أقل الأعمال احتواءً على مشاهد التدخين. ويأتي ذلك في إطار مواصلة المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي رصد المؤشرات الأولية للتناول الدرامي لقضيتي التدخين وتعاطي المواد المخدرة بالدراما المصرية.
مملكة-الغجر

«مملكة الغجر» 24.. عودة «ياسمينا» إلى الربع

بدأت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل «مملكة الغجر»،بطولة فيفى عبده وحورية فرغلي الذي يذاع على فضائية «النهار»، بمعرفة «نعمة» وتجسدها الفنانة فيفي عبده، مكان وجود «ياسمينا» وتجسدها حورية فرغلي وأمرت بسفر «الزفر» ويجسده أحمد كرارة إلى لبنان لإعادة «ياسمينا»، وبالفعل سافر« الزفر» إلى لبنان والتقى «توني» - ابن رجل الأعمال اللبناني الذي صدم «ياسمينا» بسيارته وتسبب في فقدانها الذاكرةـ وأخبره بأنه خطيب ياسمينا ويريد أخذها وإعادتها إلى مصر، لكن رفض توني لعدم وجود أوراق رسمية تثبت ذلك.
ادوارد

ما سر الصورة التي تجمع إدوارد بـ«كرارة» ومحمد رجب؟

نشر الفنان إدوارد، قبل قليل، على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» صورة تجمعه بالفنان أمير كرارة والفنان محمد رجب، وعلق عليها، «قريبا.. حبايبي»، وتأتي هذه الصورة على خلفية تسجيل الثنائي محمد رجب وإدوارد، حلقة جديدة مع أمير كرارة، ببرنامج «سهرانين» الذى يعرض على قناة oNE، والتى من المقرر إذاعتها قريبا، وكان «كرارة» قد بدأ قبل يومين تصوير الحلقتين المتبقيتين له بالموسم الأول من برنامجه «سهرانين» وذلك عقب انتهائه من تصوير المشاهد الأخيرة بالجزء الثالث من مسلسل «كلبش» الذى يعرض ضمن سباق رمضان الحالي.
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لمس-اكتاف

لمس أكتاف حلقة14.. بدء علاقة ياسر جلال وإيمان العاصي

بعدما أصابت قوات الشرطة "أدهم" الذي يجسده الفنان ياسر جلال، بالرصاص في كتفه، وتوسل إلى "حمزة" الذي يجسده الفنان فتحي عبدالوهاب، أن ينقله معه وابنة عمه "عايدة" التي تجسدها الفنانة حنان مطاوع، ولكن الأخيرة أقنعت "حمزة" وشقيقه "زيدان" الذي يجسده محمد عز، بأن يرفض طلب "أدهم" ويتركه وحيدًا تسيل الدماء منه؛ تبدأ الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "لمس أكتاف"، بعودة "حمزة" له مجددا بسيارته كي ينقذه من الموت، رغم رفض "عايدة" ومحاولاتها المستمرة ألا يحمله معهما. يصل "حمزة" بـ"أدهم" إلى فيلته، ويقيم في غرفة "غادة" التي تجسدها إيمان العاصي، حتى تستقر حالته.
لمس-اكتاف

لمس أكتاف (13).. حمزة يترك أدهم ينزف حتى الموت

انتهت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "لمس أكتاف" بنجاح رجال حمزة -فتحي عبد الوهاب- في تهريب أدهم -ياسر جلال- من قبضة الشرطة، لتنطلق الحلقة التالية بترتيب "حمزة" للقاء يجمعه بـ"أدهم" و"عبد المنجي" و"شحاتة" في أحد الأماكن قرب الساحل، إذ دبر أمرًا ما بعدما اكتشف خيانة "عبد المنجي" له. "حمزة" أخذ يحدّث الحضور عن واقعة خيانة تعرض لها والده من أحد رجاله، وكيف تعامل معه، ثم أكد أنه يعلم ما فعله "عبد المنجي" ومحاولته توريطه في حادث الهجوم على كمين شرطة، لكن أدهم سقط بالخطأ في هذه المؤامرة.
لمس-اكتاف

لمس أكتاف حلقة 10.. تحالف ياسر جلال وفتحي عبدالوهاب

بدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "لمس أكتاف"، من حيث انتهت سابقتها، بوجود "أدهم عبدالجابر" الذي يُجسده الفنان ياسر جلال، داخل الحبس، ويتجه له وافد جديد جاء من أجله يُدعى "صبري" يُجسده محمد أبو النجا، ليسأله: "سوابق؟"، فيرد "أدهم" بالنفي قائلا: "خليك في حالك وسيبني في حالي"، فيقوم بخنق "أدهم" قائلا: "عبدالمنجي بيقولك سلملي على كل اللي هتشوفهم هناك"، ولكن "أدهم" ينجح في تخليص رقبته من بين يدي المعتدي، ويدخلان في مواجهة قوية بين جدران الحبس تنتهي لصالح "أدهم"، بينما يكتفي بقية النزلاء بالمشاهدة.
لمس-اكتاف

لمس أكتاف حلقة 9.. ياسر جلال يتعرض لمحاولة قتل

بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "لمس أكتاف"، بوجود "أدهم عبدالجابر" الذي يُجسده الفنان ياسر جلال، داخل الحبس، حيث يمتنع عن الطعام تأثرًا بحاله السيئ، ولكن أحد الحكماء يقنعه بالعدول عن قراره، ثم يدخل وافدًا جديدًا على الحبس، يسأل عن "أدهم"، وبمرور الأحداث يقف "أدهم" أمام النيابة ليُنكر التهم الموجهة إليه من قتل أفراد كمين الشرطة، وبنهاية الحلقة يتجه الوافد الجديد بالحبس نحو "أدهم" ليسأله: "سوابق؟"، فيرد بالنفي قائلا: "خليك في حالك وسيبني في حالي"، فيقوم بخنق "أدهم" قائلا: "عبدالمنجي بيقولك سلملي على كل اللي هتشوفهم هناك".
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