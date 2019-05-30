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7.5 مليون جنيه منحة لدعم المدارس اليابانية

تحرير:أمينة محمود ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م
المدارس اليابانية
المدارس اليابانية
وقعت مصر واليابان، اليوم الخميس، منحة لدعم وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، بقيمة 7.5 مليون جنيه، وذلك ضمن المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أثناء زيارته لليابان مطلع عام 2016، ونص الاتفاق على أن تعمل وحدة إدارة المدارس اليابانية على بناء وإعداد كوادر فنية ومهنية تختص بمتابعة تنفيذ أنشطة التوكاتسو بمصر، وإعداد خطط لتوسيع قاعدة تنفيذ أهداف أنشطة المدارس المصرية اليابانية وباقي مدارس الجمهورية والتي تسهم في الارتقاء بشخصية الطالب المصري.
حضر التوقيع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ماساكى نوكي سفير اليابان لدى القاهرة.اقرأ أيضا| تحديد موعد مقابلات المتقدمين للمدارس اليابانيةونص الاتفاق أيضا على تحسين البيئة التعليمية داخل المدارس اليابانية، وتخريج جيل من الطلاب
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صاحب-للايجار

«صاحب للإيجار».. 80 ألف شاب وفتاة طلبوا الخدمة

قد يبدو الأمر طبيعيا عندما نجد إعلانا على صفحات السوشيال ميديا عن تأجير شقق أو سيارات أو فيلات أو دراجات، ولكن ليس من الطبيعى أبدا أن نجد إعلانا نصه "أي حاجة أنت عاوزها أو عاوزاها هنعملهالك بس كلمنا.. عندك اجتماع وعاوز حد يروحه معاك كلمنا.. عاوز واحدة تناسبك تمثل إنك مرتبط بيها ليلة كاملة كلمنا.. عاوزة حد يروح معاكِ السينما وتاكلوا في حتة حلوة بعدها كلمينا.. إحنا بنأجرلك صاحبك". لذا تسبب الإعلان فى حالة من الجدل، ولكن الأمر الغريب هو تسارع الآلاف من الشباب للسؤال عن الأسعار والتفاصيل، وإرسالهم طلبات تأجير أصدقاء لهم.
محمد-سعفان

القوى العاملة تعلن أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، اليوم الخميس، منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 إجازة أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، بأجر كامل، موضحة أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذين اليومين مثلي هذا الأجر، ويأتي إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.
كمال-شاروبيم-محافظ-الدقهلية

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

اعتمد الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 88.6%، جاءت نسبة نجاح البنات 91.1% بينما البنين 86.1%. وأشاد شاروبيم، بدور مديرية التربية والتعليم وجهودها في تنظيم عملية الامتحانات، وهنأ الطلاب الناجحين والعشر الأوائل على مستوى المحافظة متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسي والعملي. مشددًا على تيسير حصول الطلاب على نتائجهم من خلال الموقع المخصص لإعلانها.
وزير-التربية-والتعليم

التعليم: الموافقة على صرف كادر المعلم بعد توقفه

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنه تم حسم موضوع المشرفين الاجتماعيين ومشرفو الأنشطة، اليوم، بشكل نهائى بأحقيتهم في صرف كادر المعلم والذي كان يصرف لهم وتم إيقافه الفترة الماضية، نتيجة تفسير خاطئ لبعض مواد قانون التعليم وان ذلك الموضوع محل بحث منذ عام 2008. وأضاف، أن الوزارة تعمل لصالح المعلم وقد وجه وزير التربية والتعليم، بتشكيل فريق قانوني، لدراسة الملف منذ نشأته حتى الآن وفتح قنوات تواصل مع كافة الجهات والتي من ضمنها نقابة الاجتماعيين ومجلس النواب لعلاج ذلك الأمر بشكل نهائي.
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تأجيل امتحان اللغة الأجنبية لأولى ثانوي بسبب الحر

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بيانا، تعلن فيه تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوي، قائلة: "من منطلق حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات، قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي والمقرر عقده غدا الخميس، إلى يوم السبت 1 يونيو 2019، وأكدت الوزارة، التأجيل لمادة اللغة الأجنبية الأولى فقط، وتستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقا".
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تحديد موعد مقابلات المتقدمين للمدارس اليابانية

?أعلنت الصفحة الرسمية للمدارس المصرية اليابانية، عبر موقع "فيسبوك" إنه سيتم عقد المقابلات الشخصية للأطفال المتقدمين للقبول بالمدرسة عقب إجازة عيد الفطر. وأوضحت إدارة المدارس إنه سيتم إخطار أولياء الأمور بالتفاصيل الخاصة بأماكن المقابلات الشخصية وموعدها في الأسبوع الأول من يونيو عبر البريد الالكتروني المسجل علي استمارة التقدم الالكترونية. كانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الداراسي الجديد 2019/2020، في الفترة من 1 إلى 19 مايو ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
طارق-شوقى

التعليم: النظام الجديد مطبق على 3.2 مليون طفل

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن نظام التعليم الجديد مطبق على 3.2 مليون طفل، موجها الوزير رسائل خاصة للطلاب وأولياء الأمور، اليوم الخميس، عبر صفحته على موقع (فيسبوك)، ردا على حملات التشهير والتضليل والتشكيك المتواصلة والهجوم الشرس والمحاولات المستميتة من البعض لإجهاض أي محاولات صادقة للنهوض بالتعليم، مؤكدا أن الدولة أولت اهتماما غير مسبوق بقضية بناء الإنسان المصري من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم، وأعلنت 2019 عاما للتعليم ووفرت الدعم لتغيير مسار التعليم كي نوفر لأبنائنا تعليما أفضل ولمصرنا مستقبلا أكثر إشراقا.
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بدء التقديم بالمدارس اليابانية..اعرف الشروط والأماكن

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التقدم للطلاب في المدارس اليابانية للعام الداراسي الجديد 2019 - 2020، اليوم الأربعاء، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والمدارس اليابانية، مؤكدة أن التقدم سيكون إلكترونيا على صفوف رياض الأطفال KG1 وKG2 إضافة إلى الصف الأول الابتدائي والصف الثاني الابتدائي، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة. وكان قد تم افتتاح 35 مدرسة في 21 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد، وأنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.
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