جريمة

مرور الجيزة تضبط 15 سائقا ثبت تعاطيهم للمخدرات

تحرير:محمد الشاملي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م
حملة مرورية
حملة مرورية
الانضباط المروري، شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولى، بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3318 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1057 مخالفة انتظار خاطئ، و388 مخالفة متنوعة.
كما تم تحرير 1634 مخالفة نموذج 125، وشن 29 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي للمواقف العشوائية، وتحرير 29 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان. وتم التصالح الفوري في 36 حالة، وشن 12 حملة على سيارات السرفيس وتحرير 80 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" وضبط 15 سائقا ثبت تعاطيهم مواد مخدرة
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الرقابة الإدارية (4)

الرقابة الإدارية توجه ضربة جديدة للفاسدين بالمحافظات

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدد من وقائع الفساد للمتاجرين بوظائفهم، ومنتحلي الصفة، ومحترفي التهرب من سداد مستحقات الدولة. ونجحت الهيئة، من خلال تكثيف متابعتها المستمرة لبعض محافظات الجمهورية، في ضبط عدة قضايا كان من أبرزها القبض على كل من رئيس الإدارة الهندسية بحي شرق سوهاج ومهندسين استشاريين آخرين وسطاء في حصول الأول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تغاضيه عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية لبعض العقارات بنطاق الحي، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.
انقلاب-مقطورةبطاطس-بالطريق-الصحراوي-في-العاشر (2)

انقلاب «مقطورة» بطاطس بالطريق الصحراوي في العاشر

شهد طريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوي، حالة من الشلل المرور إثر انقلاب مقطورة مُحملة بمحصول البطاطس، وذلك في الحارة المرورية تجاه محافظة الإسماعيلية، أمام مبنى شركة «النساجون الشرقيون» بالقُرب من كوبري المنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، فيما جرى تسيير حركة المرور، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

مصرع لاعب كرة قدم سابق إثر انقلاب سيارته بالفيوم

لقى لاعب كرة قدم سابق بأحد أندية الدرجة الثانية، مصرعه، اليوم الخميس، بعدما انقلبت به سيارته في ترعة خلال محاولته مفاداة مطب صناعي ظهر أمامه فجأة، حيث كان عائدًا إلى أسرته لتناول الإفطار معهم وقضاء أيام عيد الفطر بين أسرته. تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة الفيوم من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة بترعة بحر مطول بطريق أبو عش/ رحمي "فردي ذو اتجاهين" أمام قرية دسيا دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة.
شادى-الغزالى-حرب

تجديد حبس «الغزالي» 45 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تجديد حبس شادي الغزالي حرب وآخرين، 45 يوما، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، ووجهت النيابة إلى «الغزالي» ارتكاب تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
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المرور‎ (2)

رفع 13 سيارة ودراجة نارية متروكة بالقاهرة

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة على مدار الـ24 ساعة الماضية، حملات أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، ونجحت الحملة فى رصد 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 5 سيارات تم تسليمها إلى مالكيها و3 تم حجزها بالأقسام والمراكز، ورُصدت 5 دراجات بخارية بدون تراخيص أو لوحات معدنية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، ومن المقرر استمرار تلك الحملات ضمن استعدادات تأمين شوارع المحافظة بالكامل بالتزامن مع موسم عيد الفطر المبارك.
المرور‎ (1)

مرور الجيزة تتصدى للمواقف العشوائية بـ41 حملة مكبرة

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3201 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1110 مخالفات انتظار خاطئ، و264 مخالفة متنوعة.
المرور‎ (1)

مرور الجيزة في رحلة فرض الانضباط المروري

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، جهودهم بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، وتم شن حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 2492 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 578 مخالفة انتظار خاطئ، و289 مخالفة متنوعة.
.رادار-مرور

شوارع الجيزة بدون مخالفات «رادار» خلال 24 ساعة

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 2315 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1175 مخالفة انتظار خاطئ، و501 مخالفة متنوعة.
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