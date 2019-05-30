مرور الجيزة تضبط 15 سائقا ثبت تعاطيهم للمخدرات

تحرير:محمد الشاملي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م

حملة مرورية

الانضباط المروري، شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولى، بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3318 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1057 مخالفة انتظار خاطئ، و388 مخالفة متنوعة.

كما تم تحرير 1634 مخالفة نموذج 125، وشن 29 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي للمواقف العشوائية، وتحرير 29 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان. وتم التصالح الفوري في 36 حالة، وشن 12 حملة على سيارات السرفيس وتحرير 80 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" وضبط 15 سائقا ثبت تعاطيهم مواد مخدرة