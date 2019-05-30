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عمرو خالد: روشتة يومية للذكر.. هذه أهم شروطها

تحرير:باهر القاضى ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ م
عمرو خالد
عمرو خالد
وضع الدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامي، في الحلقة الـ25 من برنامجه الرمضاني "فاذكروني" روشتة يومية للذكر، من أجل أن يعتاده الإنسان، ويصبح حالة يومية في حياته، يعيش بها ومعها، فلا يفارقه ذكر الله ولا يغيب عن قلبه ولسانه، محددا 6 شروط للذكر، حتى يكون لها مفعول في حياتك: أولها اذكر الله يوميا لمدة لا تقل عن 20 إلى 30 دقيقة كاملة ومن الممكن تقسيم مدة الذكر على مرتين صباحا ومساءً ربع ساعة صباحا، وربع ساعة مساءً، وثانيها عدم التشويش الفكري في أثناء الذكر.
وأضاف خالد أن الشروط الأربعة الباقية هي: وضع هدف محدد بالأرقام للأذكار التي سيذكر الله بها، استخدام وسيلة للعد: مثل سبحة أو عداد أو سبحة إلكترونية فقد كان الصحابة وزوجات الرسول يستخدمون الحصى، واختيار مكان الذكر، حتى يساعد عقلك على التفكر، اذكر الله لأنه يستحق العبادة. وأوضح أنه عندما يعيش الإنسان بذكر
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عمرو خالد: تغلب على الشهوات والمعاصي بهذا الذكر

قال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، إن أمراض القلوب 7 أنواع، دواؤها جميعًا ذكر الله: "الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب"، "يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله"، "وأنا معه إذا ذكرني"، "فاذكروني أذكركم". وذكر عمرو خالد في الحلقة الثالثة والعشرين من برنامجه الرمضاني "فاذكروني"، المذاع على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بشكل يومى، أمراض القلوب على النحو التالي: ـ في القلب خوف لا يطمئن إلا بذكر الله.
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عمرو خالد: هذا هو الهدف الحقيقي من الصلاة على النبي

حث الدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامي على التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بالإكثار من الصلاة عليه، صلاة تجعلك كأنك تراه وتشعر به، فتتجسد فيك أخلاق النبي وصفاته، مضيفا أن الهدف من الصلاة على النبي أن تغرس فيك أخلاقه، فالصلاة عليه هي سر البشرى، "إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"، جاء ذلك في الحلقة الـ22 من برنامجه الرمضاني "فاذكروني" حول "الصلاة على النبي".
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عمرو خالد يكشف شروط قبول الدعاء.. والأشياء المستحبة

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