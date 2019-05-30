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مكافحة الإدمان: انخفاض مشاهد التدخين في الدراما

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ م
الإدمان - صورة أرشيفية
الإدمان - صورة أرشيفية
أشاد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في بيان له، اليوم الخميس، بالأعمال الدرامية التي جاءت خالية من مشاهد المخدرات، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان 2019، بواقع 8 مسـلسلات وهي: "أبو جبل، زلزال، لأخر نفس، البرنسيسة، سوبر ميرو، الواد سيد الشحات، بدل الحدوتة 3، طلقة حظ"، بينما تميز مسلسل "بدل الحدوتة 3" بأنه أقل الأعمال احتواءً على مشاهد التدخين. ويأتي ذلك في إطار مواصلة المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي رصد المؤشرات الأولية للتناول الدرامي لقضيتي التدخين وتعاطي المواد المخدرة بالدراما المصرية.
وذكر الصندوق أن بيانات تحليل مشاهد التدخين والمخدرات التي قام بها المرصد الإعلامي للصندوق، أوضحت أن أغلب الأعمال الدرامية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من رمضان 2019، لم تروج لثقافة تعاطي المخدرات أو تنشر المفاهيم المغلوطة مثل ارتباط المخدرات بنسيان الهموم والتغلب على المشكلات وغيرها من المفاهيم الخاطئة،
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خالد-.كمال

خالد كمال.. أبدع في تقديم «الضابط» بمسلسل لمس أكتاف

يتميز مسلسل «لمس أكتاف» بالأداء العالي لأبطال العمل، خصوصا فتحي عبد الوهاب في دور حمزة، وحنان مطاوع في دور «عايدة»، وينضم لكتيبة الأداء العالي في المسلسل الفنان خالد كمال الذي أبدع في تأدية دور الضابط على أفضل ما يكون خلال أحداث المسلسل، وربما يكون واحدا من أفضل من أدوا هذا الدور في السنوات الأخيرة، فتميز أداء خالد كمال بتقديم الشخصية كما هي دون مبالغات، دون انفعال زائد عن الحد أو محاولة إثبات شخصيته بالصوت المرتفع، بل استطاع خالد كمال الذي يؤدي دور ضابط شاب كفء يطارد ضباط المخدرات ويحاول حل لغز مقتل زملائه في كمين بمنتهى الهدوء.
مملكة-الغجر

«مملكة الغجر» 24.. عودة «ياسمينا» إلى الربع

بدأت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل «مملكة الغجر»،بطولة فيفى عبده وحورية فرغلي الذي يذاع على فضائية «النهار»، بمعرفة «نعمة» وتجسدها الفنانة فيفي عبده، مكان وجود «ياسمينا» وتجسدها حورية فرغلي وأمرت بسفر «الزفر» ويجسده أحمد كرارة إلى لبنان لإعادة «ياسمينا»، وبالفعل سافر« الزفر» إلى لبنان والتقى «توني» - ابن رجل الأعمال اللبناني الذي صدم «ياسمينا» بسيارته وتسبب في فقدانها الذاكرةـ وأخبره بأنه خطيب ياسمينا ويريد أخذها وإعادتها إلى مصر، لكن رفض توني لعدم وجود أوراق رسمية تثبت ذلك.
ادوارد

ما سر الصورة التي تجمع إدوارد بـ«كرارة» ومحمد رجب؟

نشر الفنان إدوارد، قبل قليل، على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» صورة تجمعه بالفنان أمير كرارة والفنان محمد رجب، وعلق عليها، «قريبا.. حبايبي»، وتأتي هذه الصورة على خلفية تسجيل الثنائي محمد رجب وإدوارد، حلقة جديدة مع أمير كرارة، ببرنامج «سهرانين» الذى يعرض على قناة oNE، والتى من المقرر إذاعتها قريبا، وكان «كرارة» قد بدأ قبل يومين تصوير الحلقتين المتبقيتين له بالموسم الأول من برنامجه «سهرانين» وذلك عقب انتهائه من تصوير المشاهد الأخيرة بالجزء الثالث من مسلسل «كلبش» الذى يعرض ضمن سباق رمضان الحالي.
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البرنسيسه-بيسه (1)

البرنسيسة بيسة حلقة 5.. مي عز الدين تحتل المدرسة

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "البرنسيسة بيسة"، والتي عرضتها قناة "الحياة" مساء اليوم الجمعة، تواجد "بيسة" وزوج خالتها "مرعي"، في المدرسة التي ورثتها عن عمها جمال الذي كان يعمل في إيطاليا، بينما تحاول شريكتها في المدرسة "شويكار" التي تُجسدها الفنانة بوسي، طردهما منها بطريقتها، وحينما لا تنجح تستعين بابنها "كاظم"، وتعود "بيسة" للبيت، وتحكي لخالتها عن جولتها بالمدرسة، وتنبهها بأنها ينبغي أن تُظهر العين الحمراء لـ"شويكار"، حيث إنها شريكتها وليس مجرد عاملة في المدرسة.
مسلسل قمر هادي

«قمر هادي» الحلقة الرابعة|هادي يكتشف أن له أخا يتيما

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل قمر هادي، بمواجهة خطيرة بين "هادي" هاني سلامة وأسرته، إذ تسبب شك "هادي" المستمر في ذاكرته بعد قيامه بحادثة خطيرة، وفشله في التعرف على أسماء أسرته الحقيقية، في خوف أسرته عليه، لأنه يصدق أنهم يقومون بمؤامرة ضده، ومن هنا قرر "هادي" أن يجمع أسرته حوله ليفهم ما الذي يحدث له بالضبط. ووسط ثورة "هادي" على أسرته واتهامهم بخداعه، سقط "هادي" مغمى عليه على الأرض، وبعد استدعاء الطبيب، طلب منهم أن يبعدوه عن الضغط العصبي، في أعقاب الحادثة التي تعرض لها.
زي-الشمس (1)

«زي الشمس» الحلقة الرابعة.. اكتشاف صاحبة «جثة النيل»

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل زي الشمس، بجثة غارقة في النيل، ليتضح أنه الكابوس المعتاد الذي تحلم به "نور" دينا الشربيني، منذ فترة، ثم استيقظت من النوم على مكالمة من حبيبها "مصطفى" أحمد داوود، ييلغها فيها أنه افتقدها للغاية ويذكرها برغبته في الزواج منها، إلا أن "نور" لم تهتم برومانسيته هذه في وسط انشغالها بالبحث عن شقيقتها المختفية "فريدة" ريهام عبد الغفور، التي لم يجدوها بعد، لتنتقل الكاميرا بعدها إلى النيل ليتضح أن كابوس "نور" حقيقي، إذ تجد الشرطة جثة مجهولة في النيل.
مسلسل-ياسر-جلال (6)

«لمس أكتاف» الحلقة 4| ياسر جلال يقع في «كمين الجثث»

تنطلق الحلقة الرابعة من مسلسل "لمس أكتاف" بأدهم (ياسر جلال)، الذي واجه العصابة التي اختطفت ابن صديقه -كرم جابر- إذ تمكن من تحريره من بين أيديهم، وفي أثناء مغادرته مع الشاب المكان، فوجئ في طريقه بجثث متناثرة من حوله. أدهم عاد إلى صديقه ومعه ابنه، لكن مشكلاته لم تنتهِ عند هذا الحد، فالسيارة التي استخدمها لإنقاذ الفتى تحطمت، وهو لا يملك تكاليف إصلاحها، والتي يطالبه بها صاحبها، كما أن "الجيم" الذي يملكه أدهم لا يكفل له الدخل الكافي، ما جعله يقع في مأزق حقيقي، فكيف سيدبر الأموال؟
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