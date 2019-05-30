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قومي المرأة يعلق على منع طالبة من التبول في الامتحان

تحرير:رانيا الديداموني ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
استنكر المجلس القومي للمرأة بمحافظة الدقهلية، في بيان له، واقعة تعرض طالبة بالفرقة الثالثة قسم يوناني ولاتيني، بكلية آداب جامعة المنصورة، للتبول اللا إرادي داخل لجنة امتحان مادة "النصوص اليونانية"، بعد رفض "شادي.ب" رئيس اللجنة، السماح لها بدخول الحمام، لمدة 3 ساعات، توقيت الامتحان، مؤكدًا أن ما حدث يتنافى مع القيم الإنسانية والتعامل الآدمي، فلا يجوز حرمان إنسان من حقه في تلبية نداء الطبيعة في أي وقت، فكيف وصاحبة الواقعة فتاة في مقتبل العمر. وأضاف البيان: "ما تعرضت له الطالبة مهين يؤذى نفسيتها ومن الممكن أن يعرض حياتها للخطر نتيجة احتباس البول".
وطالب القومي للمرأة باتخاذ إجراء قانوني مناسب لإعادة كرامة الطالبة، وعودة العلاقات الإنسانية بين أساتذة الجامعة والطلاب. كانت الطالبة "ماجدة.ع.ف" قد تبولت وتغوطت لا إراديًا، داخل اللجنة، بعد أن منعها الدكتور المشرف من دخول الحمام، رغم طلبها أكثر من مرة، وتوضيح أنها خضعت لعملية ولادة قيصرية قبل دخول
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مصطفى-مدبولى

إجازة عيد الفطر 3 أيام لموظفي الحكومة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارا يقضي بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الثلاثاء 4 وحتى الخميس المقبل، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام. من ناحية أخرى، أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا جديدا بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية للعام 2018 - 2019، وحلول الأعياد والإجازات الرسمية، يتضمن إقرار مواعيد إضافية لصرف مرتب شهري يونيو ويوليو، ومتأخرات مايو ويوليو 2019.
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حكم إخراج زكاة الفطر للجنين.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء أنه لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، لكن من أخرجها عنه فحسن، لما روي من أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه. وأكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، رداً على سؤال «التحرير»، ما حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من شروط وجوب زكاة الفطر: أن يكون الشخص الذى تخرج الزكاة عنه حيًا حياةً حقيقيةً، فالجنين يعيش فى بطن أمه.
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الإياتا: ارتفاع الطلب على السفر وزيادة السعة

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن نتائجه العالمية لحركة المسافرين جوا، حسب بيانات أبريل 2019، والتي أظهرت ارتفاعاً في الطلب (والذي يقدّر بناءً على إيرادات المسافر الواحد في الكيلومتر الواحد) بنسبة 4.3% مقارنة مع أبريل 2018.
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رئيس الأركان يتفقد قوات التأمين بشمال ووسط سيناء

تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من لأكمنة والارتكازات الأمنية بشمال ووسط سيناء خلال زيارته لقوات التأمين التي تؤدي مهامها في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة، للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية خلال اليومين الماضيين، وتابع رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء، وفي اليوم الأول التقى الفريق محمد فريد عناصر القوات المسلحة والشرطة وشاركهم تناول وجبة الإفطار.
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امتحانات الجامعات

التحقيق مع مدرس بآداب المنصورة منع طالبة من دخول الحمام

قرر الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، استبعاد مدرس بقسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب، من أعمال المراقبة فى الامتحانات والتحقيق معه، على خلفية منعه إحدى الطالبات من الذهاب إلى دورة المياه، دون مراعاة لظروفها الصحية، حتى تبولت لا إراديا داخل اللجنة. تفاصيل القصة وردت فى وقائع المحضر رقم 5513 لسنة 2019، إدارى قسم شرطة أول المنصورة، الذى حررته الطالبة «ماجدة. ع»، البالغة من العمر 20 عاما، وهى طالبة بالفرقة الثالثة قسم اليونانى واللاتينى.
وقفات-احتجاجية-على-نظام-التابلت-فى-دمنهور-وكفر-الدوار (2)

وقفتان احتجاجيتان ضد «تابلت الثانوية» في البحيرة

نظم العشرات من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الثلاثاء، وقفتين احتجاجيتين أمام ديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، والإدارة التعليمية بالبندر، وذلك احتجاجا على نظام الامتحانات بالتابلت وسقوط السيستم في أكثر من مرة خلال امتحان مادة اللغة الفرنسية، بالإضافة إلى صعوبة الامتحان الذى قال الطلاب إنه يناسب "فوق المتفوق". وردد الطلاب بعض الهتافات المنددة لهذا النظام الذين يعتبرونه خطرًا على مستقبلهم وعدم تدريبهم الكافي عليه، ولعدم توفير الإمكانيات اللازمة من سرعة إنترنت وغيرها.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (3)

وقفة احتجاجية لطلاب أولى ثانوي ضد التابلت ببني سويف

نظم العشرات من طلاب الصف الأول الثانوي العام بمدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى إدارة الفشن التعليمية؛ احتجاجًا على نظام الامتحانات الجديد المعتمد على "التابلت" بسبب سوء السيستم الخاص به وعدم تمكن الطلاب من أداء الامتحانات والإجابة عليها عبر الجهاز اللوحي. وطالب الطلاب، وزير التربية والتعليم بإلغاء نظام السيستم والعودة إلى نظام الامتحانات السابق، بعد أن ضاع مجهودهم بسبب غياب السيستم وعدم قدرتهم على الإجابة عن طريق التابليت.
جامعة-الاسكندرية

أزمة بسبب الأهلى وصن داونز في تجارة الإسكندرية

أثار تداول اسم ناديي الأهلى وصن داونز، وكينو لاعب بيراميدز، داخل امتحان المحاسبة المتوسطة للفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، حالة من الجدل بين الطلاب، الذين أشاروا إلى أن الامتحان تضمن سخرية من النادي الأهلي، الذي تعرض لهزيمة ثقيلة من فريق صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة بمدينة بريتوريا، ودع على أثرها بطولة إفريقيا، إذ لم يتمكن من الفوز سوى بهدف نظيف في لقاء العودة، كما تم وضع اسم كينو كشركة، ما تسبب في غضب الأهلاوية، وسخرية الزملكاوية.
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