قومي المرأة يعلق على منع طالبة من التبول في الامتحان

تحرير:رانيا الديداموني ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م

جامعة المنصورة

استنكر المجلس القومي للمرأة بمحافظة الدقهلية، في بيان له، واقعة تعرض طالبة بالفرقة الثالثة قسم يوناني ولاتيني، بكلية آداب جامعة المنصورة، للتبول اللا إرادي داخل لجنة امتحان مادة "النصوص اليونانية"، بعد رفض "شادي.ب" رئيس اللجنة، السماح لها بدخول الحمام، لمدة 3 ساعات، توقيت الامتحان، مؤكدًا أن ما حدث يتنافى مع القيم الإنسانية والتعامل الآدمي، فلا يجوز حرمان إنسان من حقه في تلبية نداء الطبيعة في أي وقت، فكيف وصاحبة الواقعة فتاة في مقتبل العمر. وأضاف البيان: "ما تعرضت له الطالبة مهين يؤذى نفسيتها ومن الممكن أن يعرض حياتها للخطر نتيجة احتباس البول".

وطالب القومي للمرأة باتخاذ إجراء قانوني مناسب لإعادة كرامة الطالبة، وعودة العلاقات الإنسانية بين أساتذة الجامعة والطلاب. كانت الطالبة "ماجدة.ع.ف" قد تبولت وتغوطت لا إراديًا، داخل اللجنة، بعد أن منعها الدكتور المشرف من دخول الحمام، رغم طلبها أكثر من مرة، وتوضيح أنها خضعت لعملية ولادة قيصرية قبل دخول