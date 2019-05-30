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القوى العاملة تعلن أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م
محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، اليوم الخميس، منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 إجازة أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، بأجر كامل، موضحة أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذين اليومين مثلي هذا الأجر، ويأتي إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.
من ناحية أخرى، بدأت وزارة المالية، الأسبوع الماضي، صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال مايو الجارى، لنحو 6 ملايين مواطن يعملون بالجهاز الإداري والحكومي، يتقاضون رواتبهم عن طريق كروت البنوك والتحويلات المصرفية.وأكدت المالية صرف مرتبات وأجور شهر مايو 2019 لتبدأ من يوم 23 إلى 29 مايو الجاري، بدلا من المواعيد
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«صاحب للإيجار».. 80 ألف شاب وفتاة طلبوا الخدمة

قد يبدو الأمر طبيعيا عندما نجد إعلانا على صفحات السوشيال ميديا عن تأجير شقق أو سيارات أو فيلات أو دراجات، ولكن ليس من الطبيعى أبدا أن نجد إعلانا نصه "أي حاجة أنت عاوزها أو عاوزاها هنعملهالك بس كلمنا.. عندك اجتماع وعاوز حد يروحه معاك كلمنا.. عاوز واحدة تناسبك تمثل إنك مرتبط بيها ليلة كاملة كلمنا.. عاوزة حد يروح معاكِ السينما وتاكلوا في حتة حلوة بعدها كلمينا.. إحنا بنأجرلك صاحبك". لذا تسبب الإعلان فى حالة من الجدل، ولكن الأمر الغريب هو تسارع الآلاف من الشباب للسؤال عن الأسعار والتفاصيل، وإرسالهم طلبات تأجير أصدقاء لهم.
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7.5 مليون جنيه منحة لدعم المدارس اليابانية

وقعت مصر واليابان، اليوم الخميس، منحة لدعم وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، بقيمة 7.5 مليون جنيه، وذلك ضمن المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أثناء زيارته لليابان مطلع عام 2016، ونص الاتفاق على أن تعمل وحدة إدارة المدارس اليابانية على بناء وإعداد كوادر فنية ومهنية تختص بمتابعة تنفيذ أنشطة التوكاتسو بمصر، وإعداد خطط لتوسيع قاعدة تنفيذ أهداف أنشطة المدارس المصرية اليابانية وباقي مدارس الجمهورية والتي تسهم في الارتقاء بشخصية الطالب المصري.
كمال-شاروبيم-محافظ-الدقهلية

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

اعتمد الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 88.6%، جاءت نسبة نجاح البنات 91.1% بينما البنين 86.1%. وأشاد شاروبيم، بدور مديرية التربية والتعليم وجهودها في تنظيم عملية الامتحانات، وهنأ الطلاب الناجحين والعشر الأوائل على مستوى المحافظة متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسي والعملي. مشددًا على تيسير حصول الطلاب على نتائجهم من خلال الموقع المخصص لإعلانها.
وزير-التربية-والتعليم

التعليم: الموافقة على صرف كادر المعلم بعد توقفه

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنه تم حسم موضوع المشرفين الاجتماعيين ومشرفو الأنشطة، اليوم، بشكل نهائى بأحقيتهم في صرف كادر المعلم والذي كان يصرف لهم وتم إيقافه الفترة الماضية، نتيجة تفسير خاطئ لبعض مواد قانون التعليم وان ذلك الموضوع محل بحث منذ عام 2008. وأضاف، أن الوزارة تعمل لصالح المعلم وقد وجه وزير التربية والتعليم، بتشكيل فريق قانوني، لدراسة الملف منذ نشأته حتى الآن وفتح قنوات تواصل مع كافة الجهات والتي من ضمنها نقابة الاجتماعيين ومجلس النواب لعلاج ذلك الأمر بشكل نهائي.
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الدولار-الجنيه

الدولار يتراجع لأقل من 17 جنيها لأول مرة منذ عامين

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لينخفض إلى أقل من 17 جنيها لأول مرة منذ عام 2017. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي، وبنك عودة، وبنك الإسكندرية بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 17.09 جنيه للبيع، و16.99 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 17.09 جنيه للبيع، و16.99 جنيه للشراء.
الدولار

ارتفع 86 قرشا أمام الدولار.. ما مصير سعر الجنيه؟

شهد سعر الجنيه المصري تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية، ليواصل ارتفاعه أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، ليصعد بنحو 86 قرشا منذ بداية العام الجاري 2019، وسجل أقل سعر للدولار في البنوك نحو 17.09 جنيه للبيع، و16.99 جنيه للشراء، في مقابل نحو 17.95 جنيه للبيع خلال شهر ديسمبر 2018. وأرجع خبراء الاقتصاد استمرار تراجع سعر الدولار إلى تحسن أداء الاقتصاد المصري، وارتفاع حجم التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى عودة السياحة، وزيادة المعروض الدولاري في البنوك.
مصانع-استثمارات-فى-مصر

انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 8.1%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2019 ليبلغ 8.1? من إجمالي قوة العمل مقابل 8.9? فى الربع الرابع من عام 2018، بانخفاض 0.8?، كما تراجع بنحو 2.5? عن الربع المناظر من العام الماضي. وأوضح جهاز الإحصاء اليوم الأربعاء، في نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول "يناير - مارس" لعام 2019، أن حجم قوة العمل بلغت خلال الربع الاول من العام الجاري 27.968 مليون فرد (22.925 ذكور ، 5.043 إناث)، مشيرا إلى أن قوة العمل فى الحضر بلغت 11.577 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16.391 مليون فرد.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

«قوى عاملة البرلمان» توافق على زيادة المعاشات 15%

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدني للمعاش بقيمة 900 جنيه. وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. كما يتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريا شاملة كافة الزيادات والإعانات.
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