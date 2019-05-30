مصرع لاعب كرة قدم سابق إثر انقلاب سيارته بالفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م

انقلاب سيارة - أرشيفية

لقى لاعب كرة قدم سابق بأحد أندية الدرجة الثانية، مصرعه، اليوم الخميس، بعدما انقلبت به سيارته في ترعة خلال محاولته مفاداة مطب صناعي ظهر أمامه فجأة، حيث كان عائدًا إلى أسرته لتناول الإفطار معهم وقضاء أيام عيد الفطر بين أسرته. تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة الفيوم من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة بترعة بحر مطول بطريق أبو عش/ رحمي "فردي ذو اتجاهين" أمام قرية دسيا دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة.

وعقب انتقال قوات المباحث والحماية المدنية، وبالفحص والمعاينة تبينّ انتشال السيارة رقم "ع ن 3498" ملاكي بمعرفة الأهالي قيادة عبد الخالق عبد العزيز عبد الخالق 30 عامًا، لاعب كرة قدم سابق بنادي السكة الحديد، ومقيم بمدينة السادس من أكتوبر "متوفي"، بسبب اختلال عجلة القيادة بيده أثناء محاولته تفادي أحد المطبات