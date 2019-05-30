دهستهما سيارة.. مأساة قبل الإفطار بالفيوم
تحرير:أسماء أبو السعود
٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م
صورة أرشيفية
طفلان لم يتجاوزا الرابعة عشرة من عمرهما، تخليا عن طفولتهما ونزلا إلى العمل باكرًا بسبب ظروف الحياة القاسية التي أجبرتهما على ترك ألعابهما ومدارسهما من أجل حفنة من الجنيهات لتُمكنهما من الإنفاق على أسرتيهما وتوفير احتياجاتهما الأساسية، لم يُمهلهما القدر طويلًا حتى توفيا معًا دهسًا أسفل عجلات سيارة سائق خلال استراحتهما أمام الورشة التي يعملان بها، حيث تبلغ لمركز شرطة الفيوم من إدارة شرطة النجدة بوقوع مصادمة ومتوفيين بالطريق الدائري أمام عزبة إلياس دائرة المركز.
تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد اصطدام السيارة رقم "3247 ف ج د" نقل الفيوم قيادة "محمد.ص. م" 23 عامًا، سائق ومُقيم أبهيت الحجر دائرة مركز سنورس، مُصاب بكدمات متفرقة بالجسم، بكل من أدهم أشرف علي عبد النبي، 13 عامًا، ومقيم عزبة رمزي دائرة قسم أول الفيوم، وعمرو ممدوح عبد الباسط محمد،
تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد اصطدام السيارة رقم "3247 ف ج د" نقل الفيوم قيادة "محمد.ص. م" 23 عامًا، سائق ومُقيم أبهيت الحجر دائرة مركز سنورس، مُصاب بكدمات متفرقة بالجسم، بكل من أدهم أشرف علي عبد النبي، 13 عامًا، ومقيم عزبة رمزي دائرة قسم أول الفيوم، وعمرو ممدوح عبد الباسط محمد، 14 عامًا، مقيم بالسلخانة دائرة قسم ثاني الفيوم، وتوفيا فور وقوع الحادث، في أثناء وجودهما أمام ورشة السمكرة محل عملهما بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى لانحرافها واصطدامها بالمتوفيين.
تم نقل جثتي المتوفيين لمستشفى الفيوم العام، وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، والتحفظ على السيارة وقائدها.
وتحرر بالواقعة المحضر رقم 15130 جنح مركز الفيوم، وتولت النيابة التحقيق.
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