جريمة

دهستهما سيارة.. مأساة قبل الإفطار بالفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طفلان لم يتجاوزا الرابعة عشرة من عمرهما، تخليا عن طفولتهما ونزلا إلى العمل باكرًا بسبب ظروف الحياة القاسية التي أجبرتهما على ترك ألعابهما ومدارسهما من أجل حفنة من الجنيهات لتُمكنهما من الإنفاق على أسرتيهما وتوفير احتياجاتهما الأساسية، لم يُمهلهما القدر طويلًا حتى توفيا معًا دهسًا أسفل عجلات سيارة سائق خلال استراحتهما أمام الورشة التي يعملان بها، حيث تبلغ لمركز شرطة الفيوم من إدارة شرطة النجدة بوقوع مصادمة ومتوفيين بالطريق الدائري أمام عزبة إلياس دائرة المركز.
تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد اصطدام السيارة رقم "3247 ف ج د" نقل الفيوم قيادة "محمد.ص. م" 23 عامًا، سائق ومُقيم أبهيت الحجر دائرة مركز سنورس، مُصاب بكدمات متفرقة بالجسم، بكل من أدهم أشرف علي عبد النبي، 13 عامًا، ومقيم عزبة رمزي دائرة قسم أول الفيوم، وعمرو ممدوح عبد الباسط محمد،
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جثه -علي-الطريق (1)

قاتلة زوجها في شبين تعترف: طعنته 11 مرة بسكين المطبخ

أمر طارق فضل رئيس نيابة شبين القناطر بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، بحبس "آية.ش.ا" 4 أيام على ذمة التحقيقات والمتهمة بقتل زوجها وإلقاء جثته في الشارع، ووجهت النيابة للمتهمة تهمة القتل العمد. وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام النيابة، وأكدت أنها استلت سكين المطبخ وقامت بطعنه 11 طعنة نافذة حتى فارق الحياة ثم قامت بلف الجثة بملاية السرير وقامت بإلقائها بمساعدة ابنة خالتها بجانب طريق قريب من المنزل لتضليل رجال المباحث.
طعن-بالسكين

قميص نوم وجثة.. تفاصيل جريمة هزت السلام

تكثف الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة، من تحرياتها لكشف غموض وملابسات واقعة العثور على جثة مسن مرتديا قميص نوم وبه عدة طعنات بأحد الشوارع في السلام، بعد ثبوت الشبهة الجنائية، وتسببها في حالة رعب بين الأهالي بالمنطقة. كان قسم شرطة السلام قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن بمنطقة إسبيكو بدائرة القسم، وبها عدة طعنات متفرقة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنها جثة مسن يبلغ من العمر 53 سنة، وبها عدة طعنات ويرتدي قميص نوم نسائيا، تم نقله إلى المشرحة تحت تصرف الطب الشرعي.
كلية الآداب بجامعة المنصورة

الأحد.. النيابة تستمع لأقوال طالبة التبول بالمنصورة

قالت الطالبة بالفرقة الثالثة بقسم اليوناني بكلية الآداب جامعة المنصورة، إنها ستدلي بأقوالها أمام النيابة العامة، يوم الأحد القادم، على خلفية اتهامها للدكتور "شادي.إ.ب"، المدرس بقسم الصحافة والإعلام ورئيس اللجنة الامتحان، بعد أن تسبب في تبولها وتغوطها لا إراديا إثر منعها من دخول دورة المياه، أثناء امتحان مادة "نصوص يونانية"، 3ساعات، دون مراعاة لظروفها الصحية وأنها خضعت لعملية ولادة قيصرية قبل الامتحانات بـ4 أشهر فقط، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا.
اطفاء-حريق

السيطرة على حريق بجامعة خاصة في مدينة 6 أكتوبر

اندلع حريق بمحول كهرباء جامعة خاصة في مدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد الحريق والسيطرة عليه. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بأكتوبر بلاغا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد دخان من مقر جامعة مصر، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب الحريق في كابينة محول كهرباء خاصة داخل الجامعة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليه ومنع امتداد النيران إلى باقي مباني الجامعة المجاورة.
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انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

مصرع لاعب كرة قدم سابق إثر انقلاب سيارته بالفيوم

لقى لاعب كرة قدم سابق بأحد أندية الدرجة الثانية، مصرعه، اليوم الخميس، بعدما انقلبت به سيارته في ترعة خلال محاولته مفاداة مطب صناعي ظهر أمامه فجأة، حيث كان عائدًا إلى أسرته لتناول الإفطار معهم وقضاء أيام عيد الفطر بين أسرته. تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة الفيوم من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة بترعة بحر مطول بطريق أبو عش/ رحمي "فردي ذو اتجاهين" أمام قرية دسيا دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة.
اطفاء-حريق (2)

حريقان في معمل تحاليل شهير وورشة نجارة بالجيزة

لم يكد ينتهي رجال الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق التهم محتويات مكتب وكيل نيابة الوراق في محكمة "تاج الدول" في منطقة إمبابة حتى تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بقيادة اللواء مجدي أبو الخير بتصاعد أدخنة كثيفة من برج سكني بمنطقة المهندسين، يضم عيادات ومعامل تحاليل طبية، لتنطلق سيارات الإطفاء إلى محل البلاغ الجديد بشارع أنس بن مالك بدائرة قسم شرطة العجوزة على رأس قوة تضم اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة.
تصادم

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بكدمات وكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص صغيرة "تناية" بالطريق الصحراوى عند الكيلو 135 بدائرة مركز وادى النطرون، بسبب انفجار إطار السيارة مما أدى إلى عدم تحكم السائق فى عجلة القيادة وانقلبت على الطريق، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجاري إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات.
حريق-الموسكى (1)

كيف أنقذت الحماية المدنية أهالي كفر الجبل من كارثة؟

كاد إهمال القائمين على مصنع غير مرخص لإنتاج الكرتون في منطقة كفر الجبل بالهرم، يتسبب في كارثة محققة بشارع زغلول، اليوم الخميس، حيث اندلع حريق التهم 7 "بالات" تحوي كمية من الكرتون المُعد للبيع، الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث تضم المنطقة عددا من الورش الصناعية التي لا تتوافر فيها اشتراطات السلامة والأمن الصناعي، فامتدت النيران إلى ورشة لأعمال الألومنيوم مجاورة للمصنع -محل الواقعة- ما أسفر عن احتراق كمية من الكرتون المخزنة داخل إحدى الغرف دون خسائر في الأرواح.
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