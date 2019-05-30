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منير البودشيشي: الشعب المصري محب للتصوف بطبيعته

تحرير:باهر القاضى ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م
منير القادرى البودشيشى
منير القادرى البودشيشى
قال الدكتور منير القادري البودشيشي نجل شيخ الطريقة القادرية البودشيشية رئيس الملتقى العالمي للتصوف، إن التصوف في جوهره يقوم على نشر المحبة والتسامح، والتأكيد على القيم المشتركة بين ربوع الإنسانية فى مشارق الأرض ومغاربها، مضيفا أن الشعب المصرى محب بطبيعته للتصوف، وتربطه العديد من أواصر المحبة والتآلف مع الشعب المغربي الشقيق، متمنيا للشعبين الشقيقين المصري والمغربي مزيدا من الاستقرار والأمن والأمان، معربا عن سعادته البالغة لوجوده بين أبناء الشعب المصري.
وأوضح البودشيشي، في تصريح خاص لـ"التحرير" على هامش زيارته للقاهرة ومسجد الحسين، أن الطريقة ومؤسسة الملتقى العالمي للتصوف، يستهدفان العمل وبقوة سواء داخل المغرب أو في كل ربوع العالم، للتأكيد على سماحة الإسلام، ونشر الفكر الصوفي، القائم على التسامح والمحبة والتعايش المشترك. وتابع أن الطريقة القادرية البودشيشية
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رئيس الأركان يتفقد قوات التأمين بشمال ووسط سيناء

تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من لأكمنة والارتكازات الأمنية بشمال ووسط سيناء خلال زيارته لقوات التأمين التي تؤدي مهامها في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة، للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية خلال اليومين الماضيين، وتابع رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء، وفي اليوم الأول التقى الفريق محمد فريد عناصر القوات المسلحة والشرطة وشاركهم تناول وجبة الإفطار.
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مسجد السيدة نفيسة.. جمال الروح يعود من هنا

الوضع الذي يعيشه مسجد السيدة نفيسة يختلف كثيرا عن الوضع الذي يعيشه ويعاني منه مسجدا الحسين، والسيدة زينب، فنظافة المسجد واختفاء المتسولين منه وغياب الطرق التى تدعي انتماءها للصوفية، وحالة النظام التى وجدناها، تدعو كل من يذهب إليه للعودة مره أخرى، لزيارة مقام صاحبة المقام والعلم النفيس، "السيدة نفيسة". لكن كحال كل الأشياء فى مصر، هناك ما يعكر صفو جمالها، فالطريق الواصل للمسجد الذي يقع بين المقابر مظلم تماما، كما أن حالة نظافة حرمه ليست على ما يرام، علاوة على انتشار المتسولين فى زمامه.
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العشوائية والإهمال حول رأس سيدنا الحسين

حال مسجد سيدنا الحسين، لم يكن أفضل من الحالة التى يعيشها مسجد السيدة زينب، فالعشوائية تضرب كل شىء فى المسجد، والإهمال سيد الموقف، والمتسولون يسيطرون على المنطقة المحيطة به، والأهالي يحتلون الأرصفة والحديقة المواجهة له، كما أنه "المسجد" تحول لفندق. الأمر ربما يختلف قليلا فى منطقة الحسين، فروح رمضان ساكنة هناك، وتوافد الجماعات الصوفية كبير، كما أن الفاعليات التى تقيمها وزارة الأوقاف أكبر وأكثر من التى يشهدها مسجد السيدة زينب، لكن يبقى وضع نظام عام، ومواجهة المتسولين، تحديا كبيرا أمام القائمين على إدارة المقصد الديني المهم.
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الطريقة الرفاعية فى رمضان..حضرة مستمرة و ساحات إفطار

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