تلميذ حسن أرابيسك: «الشعراوي» كان عاشقا لهذا الفن

عبد الرحمن محمود: المهنة في طريقها للاندثار.. والأرابيسك فن وصناعة لا تجد من يقدرها الآن.. الأثرياء العرب هم الأكثر إقبالا على هذا النوع من الفن.. وحسن أرابيسك كان عبقريا

تحرير:خالد وربي - تصوير: شيماء سيد ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ ص

عبد الرحمن محمود صانع أرابيسك

عمل عبد الرحمن محمود، 47 عاما، في مهنة الأرابيسك ما يقرب من 35 عاما منذ كان عمره 12 عاما، وعمل مع حسن أرابيسك، الشخصية الواقعية التي جسدها الفنان صلاح السعدني في مسلسل أرابيسك الشهير، الذي استوحاه الكاتب والسيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة من الواقع. «التحرير» التقى صانع الأرابيسك عبد الرحمن محمود داخل إحدى ورش تصنيع الأرابيسك، وهو يفخر بأنه عمل مع حسن أرابيسك، الذي توفى منذ 3 سنوات تقريبا، ويصفه محمود بأنه كان عبقريا في هذا النوع من الفن، كما جسده المسلسل الشهير تماما.

يرجع ظهور فن الأرابيسك، كما يقول محمود، إلى امتزاج الحضارة العربية وتطورها فى العصر الإسلامى الذهبى مع الشعوب الأخرى، إلا أن الأندلسيين هم من طوروه بشكل كبير وأدخلوا عليه الزخرفة بجانب فن العمارة. وظهر فنانو الأرابيسك العرب فى مصر وبلاد الشام فى القرن التاسع عشر لتزيين قصور السلاطين العثمانيين، وكان