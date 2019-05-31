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تلميذ حسن أرابيسك: «الشعراوي» كان عاشقا لهذا الفن

عبد الرحمن محمود: المهنة في طريقها للاندثار.. والأرابيسك فن وصناعة لا تجد من يقدرها الآن.. الأثرياء العرب هم الأكثر إقبالا على هذا النوع من الفن.. وحسن أرابيسك كان عبقريا
تحرير:خالد وربي - تصوير: شيماء سيد ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ ص
عبد الرحمن محمود صانع أرابيسك
عبد الرحمن محمود صانع أرابيسك
عمل عبد الرحمن محمود، 47 عاما، في مهنة الأرابيسك ما يقرب من 35 عاما منذ كان عمره 12 عاما، وعمل مع حسن أرابيسك، الشخصية الواقعية التي جسدها الفنان صلاح السعدني في مسلسل أرابيسك الشهير، الذي استوحاه الكاتب والسيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة من الواقع. «التحرير» التقى صانع الأرابيسك عبد الرحمن محمود داخل إحدى ورش تصنيع الأرابيسك، وهو يفخر بأنه عمل مع حسن أرابيسك، الذي توفى منذ 3 سنوات تقريبا، ويصفه محمود بأنه كان عبقريا في هذا النوع من الفن، كما جسده المسلسل الشهير تماما.
يرجع ظهور فن الأرابيسك، كما يقول محمود، إلى امتزاج الحضارة العربية وتطورها فى العصر الإسلامى الذهبى مع الشعوب الأخرى، إلا أن الأندلسيين هم من طوروه بشكل كبير وأدخلوا عليه الزخرفة بجانب فن العمارة. وظهر فنانو الأرابيسك العرب فى مصر وبلاد الشام فى القرن التاسع عشر لتزيين قصور السلاطين العثمانيين، وكان
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير استاد القاهرة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد العصار، وزير الانتاج الحربي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تشطيبات أعمال تطوير استاد القاهرة، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التى تقام فى مصر شهر يونيو المقبل. وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه فى عدد من مكونات الاستاد، بدأت بالمقصورة الرئيسية، والتى تم الانتهاء من تطويرها، بجانب الانتهاء من تطوير الطرق المحيطة بمنطقة استاد القاهرة، كما يتم إنشاء طريق يربط بين شارع الفنجرى وشارع يوسف عباس، لتيسير الحركة المرورية، وتسهيل الوصول إلى الاستاد.
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رئيس الوزراء يصلي الجمعة الأخيرة من رمضان في الحسين

أدى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في مسجد الإمام الحسين بالقاهرة. وألقي خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث أكد خلالها فضل وبركة ليلة القدر العظيمة من شهر رمضان الكريم. وأوضح جمعة أن رب العزة يفتح أبواب المغفرة والرحمة فى هذه الأيام التى نمر بها من الشهر الكريم، مضيفا أن من فضائل ليلة القدر هو فتح باب العفو والمغفرة للعباد من قبل رب العباد.
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عم «حملي».. مسحراتي كفيف يودع ليالي رمضان بالفيوم

"إصحى يا نايم وحد الدايم وقول نويت بكرة إن حييت الشهر صايم والفجر قايم إصحى يا نايم وحد الرزاق رمضان كريم، الرجل تدب مطرح ما تحب وأنا صنعتي مسحراتي في البلد جوال حبيت ودبيت كما العاشق ليالي طوال وكل شبر وحتة من بلدي حتة من كبدي حتة من موال".. كلمات ألفها الشاعر فؤاد حداد وغناها سيد مكاوي وأصبحت رمزً للشهر الكريم، ويتغنى بها عم "حملي محمود جمعة"، ذلك الرجل الستيني الكفيف الذي لم يمنعه فقدانه بصره من العمل كمسحراتي، فأصبحت تلك الكلمات سبب السعادة لأطفال القرية الذين ينتظرون خروجه كل ليلة للدق على طبلته والغناء لإيقاظ المواطنين لتناول وجبة السحور.
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عبد الغفار يلتقي رئيس هواوي لتحويل الجامعات لـ«ذكية»

استقبل خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية بمصر "فينسينت صن" والوفد المرافق له؛ لبحث آليات التعاون مع الشركة في مجال دعم تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية، وذلك بمقر الوزارة. ورحب الوزير بوفد الشركة، مشيرًا إلى سعادته بالمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولى للذكاء الاصطناعى والتعليم بالصين خلال شهر مايو الجاري، مؤكدًا حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع الصين فى شتى المجالات، خاصة التعليمية، والبحثية، والتدريبية، والتكنولوجية، وذلك فى إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.
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