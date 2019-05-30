جريمة

ضبط 400 كيلو بانجو داخل مخزن سري بمقطورة في بورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ م
بانجو - أرشيفية
بانجو - أرشيفية
أحبطت جمارك محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، محاولة تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر، مخبأة داخل مخزن سري بسيارة نقل. واشتبه رجال الجمارك في السيارة نقل رقم "ط ب ر 4512"، وبتفتيشها تبين وجود مخزن سرى مصنع بطول شاسية مقطورة السيارة، وبداخله 185 لفافة بشريط لاصق بيج اللون، بداخل كل منها كيس بلاستيك أسود اللون بأسفله ورق بيج اللون يحتوي على نبات عشبى أخضر اللون جاف تظهر منه رائحة نفاذة يشتبه أن يكون نبات البانجو المخدر.وبلغ وزن المضبوطات 407 كيلو، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مكتب مكافحة المخدرات، فجر اليوم الخميس، من ضبط كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر تزن طن تقريبًا، أثناء محاولة تهريبها إلى محافظة الإسماعيلية، عبر أحد المنافذ الشرقية وقبل توزيعها خلال عيد الفطر على المدمنين والمتعاطين لذلك المخدر. (التفاصيل) كما
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جثه -علي-الطريق (1)

قاتلة زوجها في شبين تعترف: طعنته 11 مرة بسكين المطبخ

أمر طارق فضل رئيس نيابة شبين القناطر بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، بحبس "آية.ش.ا" 4 أيام على ذمة التحقيقات والمتهمة بقتل زوجها وإلقاء جثته في الشارع، ووجهت النيابة للمتهمة تهمة القتل العمد. وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام النيابة، وأكدت أنها استلت سكين المطبخ وقامت بطعنه 11 طعنة نافذة حتى فارق الحياة ثم قامت بلف الجثة بملاية السرير وقامت بإلقائها بمساعدة ابنة خالتها بجانب طريق قريب من المنزل لتضليل رجال المباحث.
طعن-بالسكين

قميص نوم وجثة.. تفاصيل جريمة هزت السلام

تكثف الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة، من تحرياتها لكشف غموض وملابسات واقعة العثور على جثة مسن مرتديا قميص نوم وبه عدة طعنات بأحد الشوارع في السلام، بعد ثبوت الشبهة الجنائية، وتسببها في حالة رعب بين الأهالي بالمنطقة. كان قسم شرطة السلام قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن بمنطقة إسبيكو بدائرة القسم، وبها عدة طعنات متفرقة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنها جثة مسن يبلغ من العمر 53 سنة، وبها عدة طعنات ويرتدي قميص نوم نسائيا، تم نقله إلى المشرحة تحت تصرف الطب الشرعي.
كلية الآداب بجامعة المنصورة

الأحد.. النيابة تستمع لأقوال طالبة التبول بالمنصورة

قالت الطالبة بالفرقة الثالثة بقسم اليوناني بكلية الآداب جامعة المنصورة، إنها ستدلي بأقوالها أمام النيابة العامة، يوم الأحد القادم، على خلفية اتهامها للدكتور "شادي.إ.ب"، المدرس بقسم الصحافة والإعلام ورئيس اللجنة الامتحان، بعد أن تسبب في تبولها وتغوطها لا إراديا إثر منعها من دخول دورة المياه، أثناء امتحان مادة "نصوص يونانية"، 3ساعات، دون مراعاة لظروفها الصحية وأنها خضعت لعملية ولادة قيصرية قبل الامتحانات بـ4 أشهر فقط، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا.
اطفاء-حريق

السيطرة على حريق بجامعة خاصة في مدينة 6 أكتوبر

اندلع حريق بمحول كهرباء جامعة خاصة في مدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد الحريق والسيطرة عليه. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بأكتوبر بلاغا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد دخان من مقر جامعة مصر، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب الحريق في كابينة محول كهرباء خاصة داخل الجامعة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليه ومنع امتداد النيران إلى باقي مباني الجامعة المجاورة.
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انقلاب-مقطورةبطاطس-بالطريق-الصحراوي-في-العاشر (2)

انقلاب «مقطورة» بطاطس بالطريق الصحراوي في العاشر

شهد طريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوي، حالة من الشلل المرور إثر انقلاب مقطورة مُحملة بمحصول البطاطس، وذلك في الحارة المرورية تجاه محافظة الإسماعيلية، أمام مبنى شركة «النساجون الشرقيون» بالقُرب من كوبري المنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، فيما جرى تسيير حركة المرور، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
ضبط-طن-بانجو (1)

مخدرات العيد سقطت في قبضة الشرطة بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مكتب مكافحة المخدرات، فجر اليوم الخميس، من ضبط كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر تزن طن تقريبًا، أثناء محاولة تهريبها إلى محافظة الإسماعيلية، عبر أحد المنافذ الشرقية وقبل توزيعها خلال عيد الفطر على المدمنين والمتعاطين لذلك المخدر، وتم إخطار النيابة بعد التحفظ على المتهمين المضبوطين والمواد المخدرة والسيارة ومبلغ مالي وتليفونات محمولة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وللتحقيق مع المتهمين في ملابسات الواقعة.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

حرب شوارع وخطف وأسلحة بيضاء بسبب نقل ملكية سيارة

انتشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو، لشابين يسحلان شخصا تحت تهديد السلاح بدائرة قسم شرطة العرب، وذلك عقب مشاجرة نشبت بينهم، بسبب خلاف مالي، حيث تم اختطاف المجني عليه داخل سيارة، وإخفاؤه داخل شقة خاصة بأحد المتهمين، وبالتنسيق مع الإدارات المختصة، وفحص الكاميرات، وسماع شهود عيان، تم تتبع خط سير الجناة، ومداهمة مكان احتجاز المجني عليه، حيث تمكن ضباط قسم شرطة العرب من تحريره، والقبض على المتهمين، وتبين عدم وجود إصابات بالمجني عليه.
تصادم

إصابة 15 شخصا في تصادم سيارتين على «زراعي المنيا»

أصيب 15 شخصا، إثر تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى ربع نقل على الطريق الزراعي "مصر - أسوان" أمام مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى مغاغة لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن معظمهم مصاب بسحجات وكدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج. وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق. ورجحت التحريات الأولية، أن سبب التصادم التخطي الخاطئ، وأخطرت النيابة العامة للتصرف، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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