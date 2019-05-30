ضبط 400 كيلو بانجو داخل مخزن سري بمقطورة في بورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ م

بانجو - أرشيفية

أحبطت جمارك محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، محاولة تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر، مخبأة داخل مخزن سري بسيارة نقل. واشتبه رجال الجمارك في السيارة نقل رقم "ط ب ر 4512"، وبتفتيشها تبين وجود مخزن سرى مصنع بطول شاسية مقطورة السيارة، وبداخله 185 لفافة بشريط لاصق بيج اللون، بداخل كل منها كيس بلاستيك أسود اللون بأسفله ورق بيج اللون يحتوي على نبات عشبى أخضر اللون جاف تظهر منه رائحة نفاذة يشتبه أن يكون نبات البانجو المخدر.وبلغ وزن المضبوطات 407 كيلو، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مكتب مكافحة المخدرات، فجر اليوم الخميس، من ضبط كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر تزن طن تقريبًا، أثناء محاولة تهريبها إلى محافظة الإسماعيلية، عبر أحد المنافذ الشرقية وقبل توزيعها خلال عيد الفطر على المدمنين والمتعاطين لذلك المخدر. (التفاصيل) كما