مباحث أكتوبر تشن حملة تفتيشية على الشقق المفروشة
تحرير:محمد الشاملي
٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣١ م
حملة أمنية
أعدت قوات الشرطة حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والحماية المدنية، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، استهدفت فرض السيطرة الأمنية، وملاحقة تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي السلاح والذخائر غير المرخصة فضلا عن رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
أسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة، عن تحقيق نتائج إيجابية عدة، أبرزها في مجال البحث الجنائي، حيث تم ضبط 4 متهمين صادر ضدهم أمر ضبط وإحضار جنائي، وهاربين من المراقبة وفحص 14 شقة مفروشة وحجز 5 دراجات نارية بدون لوحات و5 مزاولة مهنة بدون ترخيص.
كما تمكن العقيد
أسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة، عن تحقيق نتائج إيجابية عدة، أبرزها في مجال البحث الجنائي، حيث تم ضبط 4 متهمين صادر ضدهم أمر ضبط وإحضار جنائي، وهاربين من المراقبة وفحص 14 شقة مفروشة وحجز 5 دراجات نارية بدون لوحات و5 مزاولة مهنة بدون ترخيص.
كما تمكن العقيد عمرو حجازي متش قطاع أكتوبر والرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، من ضبط 3 قضايا اتجار في المخدرات وقطعة سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش "بامب أكشن" عيار 12مم، و3 قطع سلاح أبيض وتنفيذ 94 حكما قضائيا متنوعا.
حُررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأحالها اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق، ولاقت الحملة استحسان الموطنين وطالبوا باستمرارها.
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