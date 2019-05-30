جريمة

إحباط تهريب ذهب مرصع بالألماس في مطار القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
في ضربة جديدة نجح رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات في إحباط محاولة راكب لتهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على متن رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم 986 القادمة من نيويورك، وتحديدا الصالة رقم 3، واشتبه رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب من أصل مصري ويحمل جواز سفر أمريكيا عند مروره بالخط الأخضر، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة مأمور الفحص، وأفاد بوجود أجسام غريبة.
بالعرض على نائب مدير الإدارة أمر بتفتيش حقائب الراكب، وعثر على كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بالألماس وزنت كيلوجراما تقريبا مخبأة داخل ملابس الراكب في حقائبه، وقُدرت قيمة المضبوطات بنحو مليون جنيه. ووجه جمال عبد الفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير
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جثه -علي-الطريق (1)

قاتلة زوجها في شبين تعترف: طعنته 11 مرة بسكين المطبخ

أمر طارق فضل رئيس نيابة شبين القناطر بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، بحبس "آية.ش.ا" 4 أيام على ذمة التحقيقات والمتهمة بقتل زوجها وإلقاء جثته في الشارع، ووجهت النيابة للمتهمة تهمة القتل العمد. وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام النيابة، وأكدت أنها استلت سكين المطبخ وقامت بطعنه 11 طعنة نافذة حتى فارق الحياة ثم قامت بلف الجثة بملاية السرير وقامت بإلقائها بمساعدة ابنة خالتها بجانب طريق قريب من المنزل لتضليل رجال المباحث.
طعن-بالسكين

قميص نوم وجثة.. تفاصيل جريمة هزت السلام

تكثف الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة، من تحرياتها لكشف غموض وملابسات واقعة العثور على جثة مسن مرتديا قميص نوم وبه عدة طعنات بأحد الشوارع في السلام، بعد ثبوت الشبهة الجنائية، وتسببها في حالة رعب بين الأهالي بالمنطقة. كان قسم شرطة السلام قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن بمنطقة إسبيكو بدائرة القسم، وبها عدة طعنات متفرقة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنها جثة مسن يبلغ من العمر 53 سنة، وبها عدة طعنات ويرتدي قميص نوم نسائيا، تم نقله إلى المشرحة تحت تصرف الطب الشرعي.
كلية الآداب بجامعة المنصورة

الأحد.. النيابة تستمع لأقوال طالبة التبول بالمنصورة

قالت الطالبة بالفرقة الثالثة بقسم اليوناني بكلية الآداب جامعة المنصورة، إنها ستدلي بأقوالها أمام النيابة العامة، يوم الأحد القادم، على خلفية اتهامها للدكتور "شادي.إ.ب"، المدرس بقسم الصحافة والإعلام ورئيس اللجنة الامتحان، بعد أن تسبب في تبولها وتغوطها لا إراديا إثر منعها من دخول دورة المياه، أثناء امتحان مادة "نصوص يونانية"، 3ساعات، دون مراعاة لظروفها الصحية وأنها خضعت لعملية ولادة قيصرية قبل الامتحانات بـ4 أشهر فقط، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا.
اطفاء-حريق

السيطرة على حريق بجامعة خاصة في مدينة 6 أكتوبر

اندلع حريق بمحول كهرباء جامعة خاصة في مدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد الحريق والسيطرة عليه. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بأكتوبر بلاغا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد دخان من مقر جامعة مصر، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب الحريق في كابينة محول كهرباء خاصة داخل الجامعة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليه ومنع امتداد النيران إلى باقي مباني الجامعة المجاورة.
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سرقة-خزنة-فلوس

«إحنا هنسرق دهبها».. طالب يستعين بحرامي لسرقة خالته

في إحدى الليالي جلس "أحمد" الطالب داخل غرفته، بعد أن نحى كتبه جانبا يفكر في طريقة تمكنه من الحصول على أموال ينفقها على متطلباته الشخصية، ولأنه "مستجد" في عالم السرقة وليس على دراية بدهاليز اللصوص قرر أن يستعين بحرامي لديه سجل حافل في عالم السرقة على أن يقوم هو برسم الخطة في حين يتولى اللص التنفيذ. لم يدم تفكير الطالب كثيرا حتى استقر على سرقة شقة خالته، وقرر أن يبدأ بها أولى خطواته نحو سرقة ما خف وزنه وغلا ثمنه من الشقق السكنية، وسرعان ما وجد "أدهم" صاحب الـ18 عاما ليتفق معه على خطة سرقة "خالته".
مطار-القاهرة

إحباط تهريب مقتنيات أثرية ترجع لأسرة محمد علي

استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة على كل المنافذ، تمكنت السلطات الأمنية بمطار القاهرة من إحباط محاولة تهريب مقتنيات أثرية عبر ميناء القاهرة الجوي، وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية، جمركية" لفحص مشمول بوليصة، وتبين احتواؤها على ملابس ومتعلقات شخصية ومنتجات نحاسية وأوانٍ، وبعرضها على لجنة الوحدة الأثرية بالميناء تبين أن بينها "2 مكيال غلال يرجعان إلى عصر أسرة محمد على باشا"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جمارك-مطار -القاهرة(2)

إحباط تهريب طلقات نارية محظورة دوليا بمطار القاهرة

في ضربة جديدة تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولة تهريب كمية من الطلقات النارية الحية المحرمة دوليا بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر بعدما تلاحظ تخلف أحد الحقائب الخاصة بأحد الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة لوفتهانزا القادمة من فرانكفورت، وتم استدعاء الراكب لتفتيش الحقيبة وعثر بداخلها على 100 طلقة نارية حية من الطلقات المحظورة دوليا والتي تقوم بالانفجار داخل الجسد موجودة داخل الحقيبة.
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