إحباط تهريب ذهب مرصع بالألماس في مطار القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ م

مطار القاهرة

في ضربة جديدة نجح رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات في إحباط محاولة راكب لتهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على متن رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم 986 القادمة من نيويورك، وتحديدا الصالة رقم 3، واشتبه رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب من أصل مصري ويحمل جواز سفر أمريكيا عند مروره بالخط الأخضر، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة مأمور الفحص، وأفاد بوجود أجسام غريبة.

بالعرض على نائب مدير الإدارة أمر بتفتيش حقائب الراكب، وعثر على كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بالألماس وزنت كيلوجراما تقريبا مخبأة داخل ملابس الراكب في حقائبه، وقُدرت قيمة المضبوطات بنحو مليون جنيه. ووجه جمال عبد الفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير