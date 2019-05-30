رياضة

الاتحاد السكندري يشارك في البطولة العربية

تحرير:محمد حسن صيام ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
تلقى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي خطابًا رسميًا من الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة تركي آل الشيخ، يتضمن مشاركة الفريق للموسم الثاني على التوالي في البطولة العربية الموسم المقبل، حيث شارك الاتحاد في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وقدم الفريق مستوى أكثر من رائع بوصوله لدور الثمانية من البطولة، حيث استطاع الاتحاد تحقيق مفاجأة قوية في البطولة العربية بعدما نجح في إقصاء الترجي التونسي والزمالك، قبل أن ينتهي مشوار الفريق السكندري أمام الهلال السعودي، بعدما خسر خارج ملعبه 3 – 0، وتعادل سلبيًا أمام الزعيم في مباراة الإياب.
وتوج فريق النجم الساحلي التونسي ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية" 2019 على حساب فريق الهلال السعودي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في دولة الإمارات العربية المتحدة. يذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس عشر من جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة،
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كلوب عن نهائي الشامبيونزليج:ليفربول يستحق بطولة كبرى

تحدث يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى عن سعادته بالتأهل إلى نهائى دورى أبطال أوروبا على حساب فريق برشلونة الإسبانى وتحقيق ريمونتادا كبيرة فى اللقاء الذى جمع بينهما على ملعب أنفيلد بعد الهزيمة فى لقاء الذهاب، وعن اللقاء المرتقب أمام نظيره فريق توتنهام في نهائي البطولة، قال كلوب فى حوار صحفى عبر الموقع الرسمي للنادي: "سعيد للغاية بما تحقق ولا أعلم كيف حدث، ولكن الأمور تسير على ما يرام، وكانت ليلة استثنائية أمام البارسا، وبفضل الجمهور الذى حضر فى الملعب أيضا".
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23 لاعبًا في قائمة المنتخب الجزائري لأمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قائمة منتخب ثعالب الصحراء، التي تضم 23 لاعبًا، اختارها المدير الفني للمنتخب الجزائري، جمال بلماضي، للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر، والتي ستبدأ في منتصف شهر يونيو المقبل، حيث شهدت القائمة العديد من المفاجآت، أبرزها وجود المهاجم إسلام سليماني، الذي عاش موسمًا للنسيان برفقة فريق فنربخشة التركي الذي أنهى مسابقة الدوري في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 46 نقطة من 34 جولة خاضها فريق فنربخشة.
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رئيس الزمالك عن الخطيب: «عاوز يأجل القمة الإسلامية»

كشف رئيس نادي الزمالك عن سبب تأجيل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حيث قال في تصريحات مصورة للموقع الرسمي للنادي الأبيض، «إن الأهلي برئاسة محمود واللي معاه بيلعبوا لعبة كبيرة أوي، وكانوا هيعملوا الاجتماع يوم الأربعاء لكن أجلوا الاجتماع انتظارًا لنتيجة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، وفي حالة هزيمة الزمالك لا قدر الله سيعلن الخطيب الاستمرار في بطولة الدوري، لكن في حالة الفوز هيبقى عارف إن الدوري راح منه، وسيعلن الانسحاب ويضرب كرسي في الكلوب».
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طلعت يوسف

طلعت يوسف يكشف تفاصيل جديدة في اتفاقه مع الاتحاد

كشف طلعت يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الاتحاد السكندري، تفاصيل اتفاقه مع مجلس إدارة زعيم الثغر برئاسة محمد مصيلحي، حيث أكد يوسف في تصريحات خاصة للفرسان أنه سيتولى المسؤولية في مباراة سموحة فقط ضمن الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري وأنه وضع شرطًا لذلك وهو إقامة هذه المباراة قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا وعدم تأجيلها إلى ما بعد البطولة. وشدد يوسف على أن هذا كان شرطه الوحيد لأنه يمر بظروف شخصية ستعوق استمراره في حالة تأجيل المباراة، بسبب مرض شقيقه الذي يتلقى العلاج في ألمانيا وهو ما يستدعي تواجده معه في هذه الظروف.
تركي آل الشيخ

رسالة غامضة من تركي آل الشيخ.. لمن يوجهها؟

كلمات جديدة نشرها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك»، مساء اليوم الأربعاء، استكمالا لقصائده الساخرة التي قام بكتابتها طوال الفترة الماضية. وجاءت كلمات القصيدة الجديدة كالتالي: خسرتني للأبد.. وكلمه وقولتها لعبت مع الأسد.. يبقى استحمل بقى سابق وحذرتك.. حاسب من قسوتي إن قلت مش عايزك.. ما ارجعش في كلمتي ونصيحة من قلبي.. إبعد عن سكتي......
الاتحاد-السكندري‎

الاتحاد السكندري يتعاقد مع «مرعي» لقيادة فريق السلة

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، عن التعاقد مع أحمد مرعي المدير الفني السابق لسبورتنج والجزيرة، والذي يعد أمن أهم المديرين الفنيين لكرة السلة ليقود الفريق الأول لكرة السلة لزعيم الثغر،رسميًا خلال الموسم الجديد. من جانبه، أشاد محمد مصيلحى، رئيس نادي الاتحاد السكندري، بالتعاقد مع أحمد مرعى، مؤكدًا للجماهير الإسكندرانية ثقته الكاملة في قدرة «مرعي» على اعادة البطولات لزعيم الثغر مجددًا، متمنيًا التوفيق في مهمته القادمة وقيادة فريق كرة السلة للقلعة الخضراء.
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وليد صلاح الدين: عبدالله جمعة لازم يروح المنتخب

أشاد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بقوة على أداء اللاعب عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حيث أكد وليد صلاح الدين أن عبدالله جمعة هو أفضل ظهير أيسر فى مصر وفى قارة إفريقيا، قائلا: "عبدالله جمعة لازم يروح المنتخب بأى شكل". وتابع وليد صلاح الدين عبر تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء أن عبدالله جمعة مينفعش "ميروحش" منتخب مصر بسبب الأداء المميز الذي يقدمه مع الفارس الأبيض سواء كان في بطولة الدوري الممتاز أو الكونفدرالية الإفريقية.
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