الاتحاد السكندري يشارك في البطولة العربية

تحرير:محمد حسن صيام ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م

الاتحاد السكندري

تلقى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي خطابًا رسميًا من الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة تركي آل الشيخ، يتضمن مشاركة الفريق للموسم الثاني على التوالي في البطولة العربية الموسم المقبل، حيث شارك الاتحاد في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وقدم الفريق مستوى أكثر من رائع بوصوله لدور الثمانية من البطولة، حيث استطاع الاتحاد تحقيق مفاجأة قوية في البطولة العربية بعدما نجح في إقصاء الترجي التونسي والزمالك، قبل أن ينتهي مشوار الفريق السكندري أمام الهلال السعودي، بعدما خسر خارج ملعبه 3 – 0، وتعادل سلبيًا أمام الزعيم في مباراة الإياب.

وتوج فريق النجم الساحلي التونسي ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية" 2019 على حساب فريق الهلال السعودي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في دولة الإمارات العربية المتحدة. يذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس عشر من جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة،