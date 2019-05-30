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رئيس الأركان يتفقد قوات التأمين بشمال ووسط سيناء

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥١ م
رئيس الأركان خلال تفقد القوات
رئيس الأركان خلال تفقد القوات
تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من لأكمنة والارتكازات الأمنية بشمال ووسط سيناء خلال زيارته لقوات التأمين التي تؤدي مهامها في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة، للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية خلال اليومين الماضيين، وتابع رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء، وفي اليوم الأول التقى الفريق محمد فريد عناصر القوات المسلحة والشرطة وشاركهم تناول وجبة الإفطار.
ونقل الفريق فريد للقوات تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واعتزازهما بما يقومون به من أعمال بطولية ساهمت في اقتلاع جذور الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء، والانطلاق بقوة
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وزير الدفاع يلتقي طلبة المعاهد العسكرية

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دخل جينيس وعرضه 67.3 متر.. محور روض الفرج في 14 معلومة

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