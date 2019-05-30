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الإياتا: ارتفاع الطلب على السفر وزيادة السعة

تحرير:أميرة إبراهيم ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م
الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)
الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)
كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن نتائجه العالمية لحركة المسافرين جوا، حسب بيانات أبريل 2019، والتي أظهرت ارتفاعاً في الطلب (والذي يقدّر بناءً على إيرادات المسافر الواحد في الكيلومتر الواحد) بنسبة 4.3% مقارنة مع أبريل 2018.
فيما حققت السعة (التي تُقدر بعدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر) نمواً بنسبة 3.6% وارتفع عامل الحمولة بواقع 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 82.8%، وهو ما شكل رقماً قياسياً بالنسبة لشهر أبريل، متجاوزا الرقم القياسي السابق والبالغ 82.2%، وسجل أبريل أرقاما قياسية على صعيد عوامل الحمولة الإقليمية في أفريقيا وأوروبا
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إجازة عيد الفطر 3 أيام لموظفي الحكومة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارا يقضي بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الثلاثاء 4 وحتى الخميس المقبل، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام. من ناحية أخرى، أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا جديدا بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية للعام 2018 - 2019، وحلول الأعياد والإجازات الرسمية، يتضمن إقرار مواعيد إضافية لصرف مرتب شهري يونيو ويوليو، ومتأخرات مايو ويوليو 2019.
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حكم إخراج زكاة الفطر للجنين.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء أنه لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، لكن من أخرجها عنه فحسن، لما روي من أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه. وأكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، رداً على سؤال «التحرير»، ما حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من شروط وجوب زكاة الفطر: أن يكون الشخص الذى تخرج الزكاة عنه حيًا حياةً حقيقيةً، فالجنين يعيش فى بطن أمه.
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رئيس الأركان يتفقد قوات التأمين بشمال ووسط سيناء

تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من لأكمنة والارتكازات الأمنية بشمال ووسط سيناء خلال زيارته لقوات التأمين التي تؤدي مهامها في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة، للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية خلال اليومين الماضيين، وتابع رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء، وفي اليوم الأول التقى الفريق محمد فريد عناصر القوات المسلحة والشرطة وشاركهم تناول وجبة الإفطار.
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80 ألف اشتركوا في صفحة صاحب للإيجار.. فيسبوك ينهى أزمة الوحدة

قد يبدو الأمر طبيعيا عندما نجد إعلانا على صفحات السوشيال ميديا عن تأجير شقق أو سيارات أو فيلات أو دراجات، ولكن ليس من الطبيعى أبدا أن نجد إعلانا نصه "أي حاجة أنت عاوزها أو عاوزاها هنعملهالك بس كلمنا.. عندك اجتماع وعاوز حد يروحه معاك كلمنا.. عاوز واحدة تناسبك تمثل إنك مرتبط بيها ليلة كاملة كلمنا.. عاوزة حد يروح معاكِ السينما وتاكلوا في حتة حلوة بعدها كلمينا.. إحنا بنأجرلك صاحبك". لذا تسبب الإعلان فى حالة من الجدل، ولكن الأمر الغريب هو تسارع الآلاف من الشباب للسؤال عن الأسعار والتفاصيل، وإرسالهم طلبات تأجير أصدقاء لهم.
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مصر للطيران تُعيد تشغيل خط أبيدجان

تأكيدًا على دورها الفعال في القارة الإفريقية وعلى خطواتها الجادة في إضافة المزيد من النقاط إلى شبكة خطوطها بالقارة السمراء، أعلنت مصر للطيران عن إعادة تشغيل رحلاتها إلى مدينة أبيدجان بساحل العاج اعتبارًا من 20 يونيو المقبل.
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التعليم العالي يبحث إنشاء جامعات فرانكوفونية في مصر

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الإثنين، إيريفيه سابوران المدير الإقليم لمكتب الشرق الأوسط للوكالة الجامعية الفرانكوفونية، وذلك بمقر الوزارة. تناول اللقاء بحث دعم علاقات التعاون بين الوزارة والوكالة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى. وبحث الجانبان توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تتضمن دعم ضمان الجودة فى الجامعات، وتنمية التعاون بين الوكالة والجامعات المصرية، وتقديم الوكالة لعدد من المنح الدراسية للطلاب الأفارقةبالجامعات المصرية.
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مبادرات الرئيس السيسي الصحية في اجتماع بالاتحادية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الخاص بعدد من ملفات التعاون في القطاع الصحي مع القارة الإفريقية.
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هاجم مصر 3 مرات.. كيف تواجه الزراعة أسراب الجراد؟

استنفار كبير شهدته محافظات الصعيد ومحافظة أسوان على وجه التحديد، خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما تعرضت للهجوم من قبَل الجراد الصحراوي للمرة الثالثة فى وقت قصير من هذا العام، وهو ما دفع وزارة الزراعة إلى إعلان حالة الاستنفار القصوى، بتكثيف أعمال مقاومة أسراب الجراد من خلال نشر فرق المكافحة على مستوى المحافظة، من أجل التصدى للخطر الآتي من إفريقيا والسودان مبكرًا، قبل أن يتكاثر ويخلف وراءه خسائر تقدر بالمليارات، وحتى تتجنب الدولة ما حدث فى الهجمات السابقة التى تعرضت لها من قبَل الجراد، إذ إن مصر لديها تاريخ طويل من الهجوم من قبل الجراد.
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