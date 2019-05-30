رياضة

رونالدو: محمد صلاح صانع المتعة في الكرة الإنجليزية

تحرير:محمد حسن صيام ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ م
محمد صلاح
محمد صلاح
كشف الهداف البرازيلي رونالدو الملقب بـ"الظاهرة"، رئيس نادي بلد الوليد الإسباني، أن قدرات الدولي المصرى محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى رائعة تؤهله لكي يصبح أسطورة كروية، حيث أكد رونالدو، فى تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية، "هناك العديد من اللاعبين أحب مشاهدتهم، والاستمتاع بقدراتهم الفنية والتهديفية، وعلى رأسهم ليونيل ميسي الذى لن يأتى لاعب مثله خلال الـ20 أو الـ30 عامًا المقبلة، وهناك أيضًا محمد صلاح ونيمار وهازارد وكيليان مبابى".
وتابع نجم برشلونة وريال مدريد الأسبق تصريحاته لصحيفة آس الإسبانية اليوم الخميس قائلا: "محمد صلاح صنع المتعة للكرة الإنجليزية وفريق ليفربول على وجه التحديد منذ انضمامه إلى صفوفه". ويستعد الدولي المصري ممحمد صلاح مع رفاقه لخوض مباراة حسم لقب دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل أمام منافسه توتنهام المقرر
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أحداد يقود هجوم الزمالك أمام الإنتاج الحربي

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ماذا قال محمد صلاح لـ«ميلنر» بعد إقصاء برشلونة؟

علق الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، على تأهل فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد العودة التاريخية للريدز أمام برشلونة الإسباني، واحتفل الفرعون المصري بتأهل فريقه، داخل غرف خلع ملابس الريدز؛ حيث قال لجيمس ميلنر، لاعب وسط ليفربول وقائد الفريق، خلال الاحتفالات: "هل كنت تخطط للذهاب إلى عطلة؟"، في إشارة إلى صعوبة عودة ليفربول أمام البارسا، حيث انتهت مباراة الذهاب لصالح الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة.
محمد-صلاح (2)

رسالة من برشلونة لـ«صلاح» قبل موقعة دوري الأبطال

علق نادي برشلونة الإسباني على غياب محمد صلاح نجم ليفربول، عن مباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام الريدز، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه مع نيوكاسل الإنجليزي خلال مباريات البريميرليج، حيث تمنى النادي الكتالوني الشفاء العاجل للدولي المصري، ورد برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على تغريدة ليفربول التي أكدت غياب الفرعون المصري، عن مواجهة البرسا غدًا الثلاثاء، حيث جاء رده كالتالي: "مباريات مثل هذه للاعبين من الطراز العالمي، نتمنى له الشفاء العاجل".
ليفربول‎

صحيفة إنجليزية تكشف عن هداف البريميرليج هذا الموسم

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم السبت، أن محمد صلاح نجم ليفربول، هو الأقرب للحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي؛ حيث أكدت "الديلي ميل" أن «مومو» الأقرب إلى خطف جائزة "الحذاء الذهبي" كهدافٍ للدورى الإنجليزي، للمرة الثانية على التوالي. وأشارت الصحيفة إلى أن نجم مصر يسجل هدفًا كل 147 دقيقة، ومن المتوقع أن يهز شباك فريق نيوكاسل يونايتد في مباراة اليوم المقرر إقامتها في التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى المباراة المقبلة أيضًا أمام وولفرهامبتون خاصة بعد هذ شباكهم في الدوري الأول من الدوري.
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هل يتولى يورجن كلوب قيادة بازل السويسري؟

في شهر أكتوبر عام 2015، تعهد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أثناء تقديمه أمام الإعلام، لتولي قيادة الريدز، على نفسه بأن يفوز ببطولة على الأقل خلال 4 سنوات من بداية تولية القيادة، قائلًا: "من فضلكم امنحونا الوقت للقيام بالعمل المناسب، لكن عندما أستقر هنا لمدة 4 سنوات أعتقد أننا من الممكن أن نفوز بلقب.. إن لم يحدث ذلك، ربما يمكن أن أحقق البطولة التالية لي في سويسرا".. لكن المدرب الألماني خسر ثلاث بطولات عندما لعب في المباراة النهائية، ولم يستطع تحقيق أي لقب حتى الآن.
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