رونالدو: محمد صلاح صانع المتعة في الكرة الإنجليزية

تحرير:محمد حسن صيام ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ م

محمد صلاح

كشف الهداف البرازيلي رونالدو الملقب بـ"الظاهرة"، رئيس نادي بلد الوليد الإسباني، أن قدرات الدولي المصرى محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى رائعة تؤهله لكي يصبح أسطورة كروية، حيث أكد رونالدو، فى تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية، "هناك العديد من اللاعبين أحب مشاهدتهم، والاستمتاع بقدراتهم الفنية والتهديفية، وعلى رأسهم ليونيل ميسي الذى لن يأتى لاعب مثله خلال الـ20 أو الـ30 عامًا المقبلة، وهناك أيضًا محمد صلاح ونيمار وهازارد وكيليان مبابى".

وتابع نجم برشلونة وريال مدريد الأسبق تصريحاته لصحيفة آس الإسبانية اليوم الخميس قائلا: "محمد صلاح صنع المتعة للكرة الإنجليزية وفريق ليفربول على وجه التحديد منذ انضمامه إلى صفوفه". ويستعد الدولي المصري ممحمد صلاح مع رفاقه لخوض مباراة حسم لقب دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل أمام منافسه توتنهام المقرر



وتابع نجم برشلونة وريال مدريد الأسبق تصريحاته لصحيفة آس الإسبانية اليوم الخميس قائلا: "محمد صلاح صنع المتعة للكرة الإنجليزية وفريق ليفربول على وجه التحديد منذ انضمامه إلى صفوفه".



ويستعد الدولي المصري ممحمد صلاح مع رفاقه لخوض مباراة حسم لقب دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل أمام منافسه توتنهام المقرر إقامتها في العاصمة الإسبانية "مدريد".



يذكر أن محمد صلاح توج بجائزة هداف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 22 هدفًا سجلها الدولي المصري خلال مشواره مع الريدز ببطولة الدوري الممتاز، علمًا بأن الفريق ختم الموسم في وصافة مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 97 نقطة.