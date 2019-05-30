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إجازة عيد الفطر 3 أيام لموظفي الحكومة

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ م
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارا يقضي بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الثلاثاء 4 وحتى الخميس المقبل، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام. من ناحية أخرى، أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا جديدا بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية للعام 2018 - 2019، وحلول الأعياد والإجازات الرسمية، يتضمن إقرار مواعيد إضافية لصرف مرتب شهري يونيو ويوليو، ومتأخرات مايو ويوليو 2019.
وأعلنت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أنه تيسيرا على العاملين بالدولة، تقرر إضافة مواعيد جديدة لصرف المرتبات والأجور بما فيها المحولة للبنوك، و"النفقة" عن شهرى يونيو، ويوليو ومتأخرات مايو ويوليو.وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف متأخرات مايو 2019، يوم 3 يونيو المقبل، ومرتبات
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حكم إخراج زكاة الفطر للجنين.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء أنه لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، لكن من أخرجها عنه فحسن، لما روي من أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه. وأكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، رداً على سؤال «التحرير»، ما حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من شروط وجوب زكاة الفطر: أن يكون الشخص الذى تخرج الزكاة عنه حيًا حياةً حقيقيةً، فالجنين يعيش فى بطن أمه.
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الإياتا: ارتفاع الطلب على السفر وزيادة السعة

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن نتائجه العالمية لحركة المسافرين جوا، حسب بيانات أبريل 2019، والتي أظهرت ارتفاعاً في الطلب (والذي يقدّر بناءً على إيرادات المسافر الواحد في الكيلومتر الواحد) بنسبة 4.3% مقارنة مع أبريل 2018.
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رئيس الأركان يتفقد قوات التأمين بشمال ووسط سيناء

تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من لأكمنة والارتكازات الأمنية بشمال ووسط سيناء خلال زيارته لقوات التأمين التي تؤدي مهامها في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة، للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية خلال اليومين الماضيين، وتابع رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء، وفي اليوم الأول التقى الفريق محمد فريد عناصر القوات المسلحة والشرطة وشاركهم تناول وجبة الإفطار.
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80 ألف اشتركوا في صفحة صاحب للإيجار.. فيسبوك ينهى أزمة الوحدة

قد يبدو الأمر طبيعيا عندما نجد إعلانا على صفحات السوشيال ميديا عن تأجير شقق أو سيارات أو فيلات أو دراجات، ولكن ليس من الطبيعى أبدا أن نجد إعلانا نصه "أي حاجة أنت عاوزها أو عاوزاها هنعملهالك بس كلمنا.. عندك اجتماع وعاوز حد يروحه معاك كلمنا.. عاوز واحدة تناسبك تمثل إنك مرتبط بيها ليلة كاملة كلمنا.. عاوزة حد يروح معاكِ السينما وتاكلوا في حتة حلوة بعدها كلمينا.. إحنا بنأجرلك صاحبك". لذا تسبب الإعلان فى حالة من الجدل، ولكن الأمر الغريب هو تسارع الآلاف من الشباب للسؤال عن الأسعار والتفاصيل، وإرسالهم طلبات تأجير أصدقاء لهم.
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مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

رئيس الوزراء يهدي درع تكريم للسفير الصيني

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، سونغ آيقوه سفير الصين لدى مصر، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده في القاهرة، إذ سلمه رئيس الوزراء درع تكريم، وأكد له أن مصر ترحب به ضيفا عزيزا في أي وقت يود فيه زيارة بلده الثاني، وأن مصر تتطلع لاستمرار الزخم المتنامي فى العلاقات المصرية - الصينية، بما يسهم فى زيادة التنمية والتقدم للشعبين الصديقين. وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء توجه بالشكر لسفير الصين على الجهود الصادقة التى بذلها خلال فترة عمله التى امتدت على مدى ما يقرب من 9 سنوات.
مصطفى-مدبولى

طلاء المباني ورصف الطرق.. أولويات الحكومة بالمحافظات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عددا من الملفات بالمحافظات التي تأتي على أجندة أولويات الحكومة حاليا، تتمثل في موقف تقنين الأوضاع على أراضي الدولة، وكذا موقف الأصول المؤجرة التي تملكها المحافظة، ومتابعة تكليفات طلاء المباني، وإزالة المخالفات، ورفع القمامة والمخلفات، والتطوير الحضري داخل المدن، ورصف الطرق، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الأحد، مع هشام السعيد محافظ الغربية، وبحضور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لاستعراض موقف عدد من ملفات الخدمات بالمحافظة.
مصطفى-مدبولى

الموافقة على شروط ومصروفات مدارس النيل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وأشار المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على توصيات الدراسة الاقتصادية الخاصة بوحدة شهادة النيل الدولية، إذ سيتم تسويق البرامج التدريبية المتاحة لدى وحدة شهادة النيل الدولية، والتي ستعدها مستقبلا، على أن تمنح الوحدة المتدرب شهادة معتمدة منها لحضور التدريب على أن يحدد المقابل المالي، وفقا لطبيعة المادة التدريبية وعدد المتدربين واعتمادها من مجلس أمناء وحدة شهادة النيل الدولية.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ خطة إنشاء المباني المدرسية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إنشاء المباني المدرسية، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء يسري سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية، الذي أشار إلى أن إجمالي عدد المباني المدرسية يبلغ 28 ألفا و301 مبنى، تنقسم إلى 26 ألفا و93 مبنى حكومي، و2208 مبنى يتبع القطاع الخاص، وتحتوي هذه المباني على 469 ألفا و653 فصلا، تنقسم إلى 414 ألفا و137 فصلا حكوميا، و55 ألفا و516 فصلا يتبع القطاع الخاص.
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